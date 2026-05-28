Un reciente estudio del CSIC español confirma que el azúcar de los zumos y de los refrescos industriales no son iguales

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Un estudio del CSIC español concluyó que el azúcar presente en los zumos de 100 % fruta no se comporta igual en el organismo que el de los refrescos industriales. Aunque ambos contienen «azúcares libres», los investigadores descubrieron que la composición natural del zumo modifica la forma en que la glucosa se absorbe en sangre y reduce los picos glucémicos.

El trabajo se publicó en The Conversation y en la revista Food and Function y lleva la firma de Francisco A. Tomás-Barberán, Profesor de Investigación del CSIC en el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC).

El estudio del CSIC que analizó cómo responde el cuerpo al azúcar de los zumos

La investigación se centró en comparar cómo se absorben los azúcares presentes en un zumo de 100 % naranja frente a los añadidos en bebidas industriales. Para ello, los científicos analizaron distintas bebidas con la misma cantidad de glucosa, fructosa y sacarosa, pero con diferentes niveles de componentes naturales de la fruta.

Los investigadores trabajaron con cuatro bebidas distintas:

Zumo de naranja 100 %.

Una mezcla con 50 % de zumo.

Una bebida sin zumo y con azúcares añadidos.

Una bebida control elaborada únicamente con glucosa en agua.

Todas contenían 25 gramos de azúcar, pero no compartían la misma «matriz alimentaria». Ese concepto hace referencia a los compuestos naturales presentes en la fruta, como minerales, polifenoles y pequeñas cantidades de fibra.

Los resultados mostraron diferencias claras apenas 15 minutos después de la ingesta. Quienes consumieron el zumo de 100 % naranja registraron niveles de glucosa en sangre más bajos que aquellos que tomaron la bebida con azúcares añadidos.

El estudio detectó además que el pico máximo de glucosa también fue menor con el zumo natural. Mientras la bebida de control alcanzó valores más elevados, el zumo logró suavizar la curva glucémica a pesar de contener exactamente la misma cantidad de azúcares.

Según los investigadores, esto demuestra que la matriz natural de la fruta modifica la velocidad con la que el azúcar llega a la sangre.

Por qué el azúcar del zumo natural actúa diferente al de los refrescos

El equipo del CSIC explicó que varios mecanismos podrían explicar estas diferencias metabólicas. Uno de ellos está relacionado con los polifenoles presentes en la naranja, como la hesperidina y la narirutina.

Estos compuestos interfieren con transportadores de glucosa llamados SGLT1 y GLUT2, proteínas encargadas de facilitar la entrada del azúcar al torrente sanguíneo. Al competir con la glucosa, ralentizan parcialmente su absorción.

Además, minerales presentes de forma natural en el zumo, como el potasio, el magnesio y el calcio, participan en los procesos celulares que regulan el transporte de glucosa hacia tejidos como el músculo o el tejido adiposo.

Los investigadores también señalaron que la estructura propia del zumo influye en el vaciamiento gástrico. Las trazas de fibra y el pH natural del producto ayudarían a que el azúcar llegue al intestino delgado de forma más gradual.

El estudio encontró que no todas las personas reaccionan igual al mismo azúcar

Uno de los aspectos más llamativos del trabajo fue que no todos los participantes respondieron igual al consumo de las bebidas, incluso siendo hombres jóvenes y sanos.

Los investigadores identificaron dos grupos distintos:

«Respondedores altos» : personas que desarrollan picos elevados de glucosa. tras consumir azúcar. En ellos, el zumo de 100 % naranja redujo considerablemente esos picos frente a las bebidas azucaradas.

: personas que desarrollan picos elevados de glucosa. tras consumir azúcar. En ellos, el zumo de 100 % naranja redujo considerablemente esos picos frente a las bebidas azucaradas. «Respondedores bajos»: participantes que ya mostraban niveles moderados de glucosa independientemente de la bebida consumida.

Esta diferencia llevó a los científicos a cuestionar las recomendaciones generales que consideran iguales a todos los azúcares y a todas las personas.

El estudio concluye que el zumo de 100 % fruta no puede considerarse simplemente un refresco azucarado natural. Su composición contiene elementos que alteran la respuesta metabólica y que las bebidas industriales no logran reproducir.

Los autores aclararon igualmente que la investigación se realizó únicamente en hombres jóvenes y sanos, por lo que todavía será necesario estudiar cómo reaccionan otros grupos de población.