Expertos en neurología confirman que el azúcar ayuda a consolidar la memoria y demuestra su conexión con el hambre

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

El azúcar lleva en el punto de mira desde hace años, especialmente cuando se habla de salud ya que siempre se asocia con problemas metabólicos, con dietas poco equilibradas y, en general, con algo que conviene limitar. Sin embargo, en paralelo, la ciencia sigue estudiando qué papel juega realmente dentro del organismo. Y en ese contexto ha aparecido una investigación que vuelve a ponerlo en el centro de la conversación, pero por un motivo distinto si bien parece que se ha encontrado que el azúcar podría estar bastante vinculado o relacionado, con la memoria.

Un grupo de científicos franceses ha analizado cómo reacciona el cerebro cuando recibe azúcar después de aprender algo. No es una cuestión menor ya que según sus resultados, la glucosa no sólo actúa como una fuente de energía rápida, sino que también participa en un proceso clave y que tiene que ver con decidir qué recuerdos se consolidan y cuáles no. A partir de ahí, el estudio añade un elemento que llama bastante la atención. La memoria no funciona aislada, sino que está conectada con señales internas del cuerpo, y entre ellas aparece algo tan básico como el hambre. No como sensación directa, sino como mecanismo interno que influye en cómo se fija la información.

Por qué el azúcar influye en la memoria

Para entenderlo hay que partir de algo sencillo. El cerebro necesita energía de forma constante y gran parte de esa energía procede de la glucosa. Sin ese aporte, las neuronas no pueden mantener su actividad con normalidad.

Hasta aquí no hay novedad, pero lo interesante es lo que ocurre después. Los investigadores observaron que, cuando el organismo recibe azúcar tras una experiencia relevante, el cerebro activa una serie de respuestas específicas. No es un proceso general, sino bastante selectivo, por lo que el aporte energético funciona como una señal que refuerza ciertas conexiones neuronales.

En la práctica, es como si el cerebro interpretara que lo que acaba de ocurrir tiene importancia y merece ser guardado. Entonces, no es que el azúcar cree recuerdos por sí mismo, pero sí parece facilitar que se consoliden cuando se dan determinadas condiciones.

Cómo se relacionan el hambre y la memoria

Aquí es donde el estudio introduce una de sus claves. Los científicos detectaron que ciertos grupos de neuronas pueden comportarse como si el organismo estuviera en ayunas, incluso cuando la persona ha comido. Ese «estado de hambre interno» no tiene que ver con la necesidad real de alimentarse, sino con un mecanismo del propio cerebro. Durante procesos de aprendizaje, esas neuronas se activan y generan una especie de señal de alerta.

Cuando después se ingiere azúcar, la reacción es inmediata. Esas neuronas liberan una hormona que interviene directamente en la consolidación de la memoria. Es decir, el cerebro utiliza esa combinación de señales para decidir qué información se fija a largo plazo. Dicho de forma más simple, primero se activa una especie de aviso interno y luego, con la llegada de energía, se refuerza el recuerdo.

Qué dice la ciencia sobre este hallazgo

El estudio se ha publicado en la revista científica Nature y entra bastante al detalle en cómo responde el cerebro cuando entra en juego el azúcar. En las pruebas, los investigadores observaron algo bastante concreto: después de ingerir azúcar, se activan ciertas neuronas que responden a la fructosa. A partir de ahí se pone en marcha el proceso que ayuda a fijar los recuerdos. Esto ocurre tanto cuando el aprendizaje está ligado a algo positivo como cuando tiene que ver con experiencias más desagradables.

Otro punto que destacan es ese concepto de «hambre no homeostática». Puede sonar técnico, pero en el fondo se refiere a una especie de señal interna que no aparece porque el cuerpo necesite comer, sino por cómo está funcionando el cerebro en ese momento. Todo esto no cambia lo que ya se sabía, pero sí añade otra pieza al puzle. Ayuda a entender mejor por qué lo que comemos y cómo aprende el cerebro están más conectados de lo que parece.

Qué significa este descubrimiento en el día a día

A pesar de lo llamativo del hallazgo, los propios investigadores dejan claro que no se trata de una recomendación para consumir más azúcar. Ni mucho menos. Lo que pone de manifiesto es que el cerebro utiliza la energía de formas más complejas de lo que parece. Y que la alimentación influye en aspectos que van más allá de lo físico.

También ayuda a entender ciertos comportamientos. Por ejemplo, por qué algunas experiencias se recuerdan con más facilidad o cómo el contexto en el que se aprende algo puede influir en la memoria. No es una solución rápida ni una fórmula mágica para desarrollar mejor esa memoria sino que es simplemente una pieza más dentro de un sistema bastante más amplio.