La ciencia lo confirma y es oficial: la cafeína es capaz de «coser» los circuitos de la memoria dañados por no dormir

Un estudio publicado en la revista Nature advierte que la cafeína puede reparar circuitos de la memoria ante la privación del sueño. Investigadores de la Universidad Nacional de Singapur han realizado un trabajo que cambia el paradigma en lo que se refiere a la falta de sueño y la pérdida de la memoria. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dice este estudio sobre los efectos positivos de la cafeína.

Investigadores de la Facultad de Medicina Yong Loo Lin de la Universidad Nacional de Singapur han descubierto que la cafeína puede reparar circuitos clave en la memoria tras la falta de sueño. Este estudio publicado hace unas semanas podría acabar con la creencia de que tomar cafeína antes de dormir puede ser perjudicial para la salud por la falta de sueño. Ahora, este grupo de investigadores informa que, dentro de lo malo, podría ser positivo, ya que se repararían circuitos claves dentro de la memoria de los seres humanos.

Para llegar a esta conclusión, la investigación se habría centrado en la región CA2 del hipocampo, que es la parte del cerebro que se encarga del aprendizaje y la memoria, además de la regulación del ciclo del sueño. Para llevar a cabo la investigación, se indujeron cinco horas de privación de sueño y durante una semana se indujo al consumo ilimitado de cafeína mezclada con el agua. Los resultados mostraron que la privación del sueño afectó a la conexión entre neuronas, pero al administrar cafeína, esta relación se restableció.

La cafeína y la memoria

«La cafeína revierte los déficits de memoria sináptica y social inducidos por la privación del sueño mediante la modulación de los receptores de adenosina en la región CA2 del hipocampo del ratón macho». Este es el titular del estudio publicado en la revista Nature sobre una investigación dirigida por el profesor asociado Sreedharan Sajikumar y cuyo primer autor es el Dr. Lik-Wei Wong, del Departamento de Fisiología y del Programa de Investigación Traslacional sobre Longevidad Saludable de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Singapur.

«La privación del sueño (PS) es un factor de riesgo crítico para el deterioro cognitivo y está estrechamente relacionada con trastornos psiquiátricos. La región CA2 del hipocampo participa de manera crucial en la codificación de la memoria social y la regulación del comportamiento emocional, y se ha implicado en diversas afecciones neuropsiquiátricas», dice el abstracto de este estudio en el que también se informa sobre los experimentos que se llevaron a cabo para llegar a la conclusión de que la cafeína puede ser buena para la memoria ante la privación del sueño.

Para ello, sometieron a cinco ratones a la privación del sueño para comprobar «la plasticidad sináptica, la señalización molecular y la memoria de reconocimiento social». «La potenciación sináptica inducida por cafeína disminuyó en los ratones con PS, mientras que la suplementación con cafeína revirtió tanto las alteraciones sinápticas como las conductuales», se puede leer en el resumen de este estudio donde se deja claro que: «Dirigirse a las vías de la adenosina podría representar una estrategia novedosa para mitigar la disfunción cognitiva relacionada con la privación de sueño en los trastornos neuropsiquiátricos».

El Dr. Wong también opinó sobre este importante avance en declaraciones que recoge SciTechDaily. «La falta de sueño no solo provoca cansancio, sino que también altera selectivamente importantes circuitos de la memoria. Descubrimos que la cafeína puede revertir estas alteraciones tanto a nivel molecular como conductual. Su capacidad para hacerlo sugiere que los beneficios de la cafeína podrían ir más allá de simplemente ayudarnos a mantenernos despiertos», confesó sobre un estudio sobre el impacto de la cafeína en la memoria que ha dado la vuelta al mundo.