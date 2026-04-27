Los estudios muestran que los estudiantes que garabateaban sus cuadernos durante las explicaciones desarrollaron una poderosa ventaja

Hay una escena que se repite a diario en aulas de todo el mundo: el alumno mira a la pizarra y, mientras atiende la explicación del profesor, garabatea su cuaderno. Desde fuera, puede parecer una señal de aburrimiento, pero la psicología cognitiva tiene una explicación lógica para este fenómeno. Un estudio clásico de Jackie Andrade demostró que los estudiantes que garabateaban sus cuadernos recuerdan más información a medio y largo plazo que quienes se limitan a pensar, ya que este gesto mejora la capacidad de atención y concentración.

Pero, ¿qué se considera realmente un garabato «útil»? Los expertos son muy claros al respecto: no se trata de un dibujo complejo, sino de trazos sencillos que se repiten una y otra vez, casi de forma automática. Esto explica por qué distrae un poco, pero no al punto de sobreponerse a la explicación principal. Ahora bien, el garabato sólo juega a favor cuando la tarea principal es escuchar, y el dibujo es simple. Sin embargo, puede resultar contraproducente si el dibujo es demasiado elaborado o impide tomar apuntes.

¿Por qué los estudiantes garabatean en clase?

Un experto en ciencias del comportamiento (@cienciascomportamiento) va un paso más allá al asegurar que hacer garabatos con la mano no dominante favorece la concentración y la memoria de los estudiantes.

«¿Sabías que hacer garabatos con la mano no dominante mientras estudias puede ayudarte a mejorar la concentración y la memoria? Aunque pueda parecer una tendencia de redes sociales, en realidad tiene base científica. Al escribir o dibujar con la mano contraria, se activa el hemisferio opuesto del cerebro, lo que obliga a ambos hemisferios a coordinarse y favorece la creación de nuevas conexiones neuronales en los estudiantes. Esto hace que el cerebro se mantenga más activo, preste más atención y consolide mejor la información. De hecho, la psicóloga Jackie Andrade demostró que las personas que escuchaban mientras garabateaban recordaban más que quienes solo escuchaban, por lo que esta sencilla práctica puede ser una herramienta útil para estudiar», explica en uno de sus vídeos más virales en TikTok.

Al escribir o dibujar con la mano no dominante, se activa el hemisferio contrario del cerebro, y esto hace que ambos lados del cerebro trabajen juntos y se creen nuevas conexiones neuronales. Como resultado, mejora la atención y la concentración de los estudiantes. Además, el cerebro se mantiene más activo al hacer una tarea poco habitual, lo que ayuda a entender y recordar mejor la información.

Estudio de la psicóloga J. Andrade

La psicóloga J. Andrade, en su estudio What «Does Doodling Do?», demostró que los estudiantes que escuchaban o leían información mientras garabateaban recordaban mucho más que quienes no lo hacían. Para llegar a esta conclusión, llevó a cabo un trabajo de investigación en el que participaron 40 personas de entre 18 y 55 años. Todos escucharon un mensaje telefónico telefónico en una cinta de audio con una voz monótona y un ritmo de 227 palabras por minuto, el cual incluía nombres de personas que asistirían a una fiesta, algunos que no asistirían y nombres de lugares, junto con información irrelevante. Después de escucharlo, se hizo una pequeña pausa y luego se les hizo una prueba de memoria para ver cuánto recordaban. Los investigadores encontraron que las personas que estaban garabateando mientras escuchaban el mensaje:

Prestaron un poco más de atención al contenido del audio.

Recordaron más información en general que el grupo que no garabateaba.

También tuvieron mejores resultados tanto en lo que tenían que atender (los nombres importantes) como en la información secundaria (los lugares).

El mensaje telefónico era el siguiente: «¡Hola! ¿Vas a hacer algo el sábado? Estoy organizando una fiesta de cumpleaños y me preguntaba si podrías venir. En realidad no es mi cumpleaños, es el de mi hermana Jane. Cumple 21 años. Viene desde Londres para el fin de semana y pensé que sería una bonita sorpresa para ella. También he invitado a su novio William y a una antigua amiga del colegio, Claire, pero ella aún no lo sabe. El marido de Claire, Nigel, iba a venir, pero acaba de enterarse de que tiene una reunión en Penzance ese día y no volverá a tiempo. Pensé que podríamos hacer una barbacoa si hace buen tiempo, aunque con cómo ha estado el clima esta semana, no parece muy probable. No puedo creer que ya haya empezado a hacer tanto frío. Y los días ya se están acortando, ¿verdad?

De todos modos, hay bastante espacio dentro de casa si llueve. ¿Te dije que he redecorado la cocina? Es principalmente amarilla: el papel pintado es amarillo y también la madera, aunque pensé que sería mejor dejar el techo blanco para que pareciera más luminoso. Todavía tengo los antiguos electrodomésticos azules; están bastante deteriorados, pero no puedo permitirme cambiarlos ahora mismo. ¿Te acuerdas de Craig? Compartí piso con él cuando trabajábamos en aquel banco en Gloucester. Ahora ha comprado una casa en Colchester, pero promete tomarse un descanso del jardín para venir a la fiesta de Jane. Suzie también va a venir. Es la persona que conocí en la clase de cerámica en Harlow el año pasado. Al parecer se le da muy bien y puede que incluso haga una exposición pronto. ¿Podrías traer algo de comida? Quizá patatas fritas o cacahuetes, algo así. Jenny, la vecina, va a traer una quiche y yo haré pan de ajo. He encontrado una buena receta de ponche: se calienta vino tinto con ginebra, zumo de naranja, clavo, cardamomo y canela. Añade azúcar moreno si no está lo suficientemente dulce.

Los chicos de la casa de abajo han prometido traer su cerveza casera. Son tres los que viven allí ahora: John, Tony y Phil. Creo que todos estudiaron juntos en la universidad. Phil ahora enseña en una escuela primaria en Ely y los otros dos van a trabajar a Peterborough cada día. Creo que ambos trabajan en el hospital allí; sé que Tony se estaba formando para ser enfermero, así que quizá ya sea titulado. John no puede venir el sábado porque sus padres se quedan el fin de semana, pero Phil y Tony sí deberían estar. Tony tiene que recoger a su gato Ben del veterinario, así que puede que llegue un poco tarde. Por cierto, ¿te conté nuestras vacaciones en Edimburgo? Fueron un desastre total. Estábamos de camping y llovió sin parar. Pasamos la mayor parte del tiempo en museos intentando no mojarnos y, para empeorar las cosas, a Nicky le robaron el bolso. Me alegré bastante de volver al trabajo después de aquello. En fin, espero que puedas venir el sábado; dime si quieres quedarte a dormir. ¡Adiós!»