Fact checked

El cantante y compositor español, Alejandro Sanz, publicó hace unos días a través de redes sociales una confesión que no ha pasado inadvertida para el conjunto de la sociedad, al asegurar que no se encontraba bien psicológicamente. «He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira», aceptaba. Y es que, uno de los problemas que tienen añadidos las personas que padecen enfermedades mentales es el estigma social, una barrera que hace que se retraigan y que a veces acudan más tarde de lo conveniente a los profesionales sanitarios. Un retraso que puede acarrear consecuencias, como ha definido el jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, José Manuel Montes.

El especialista ha señalado que visibilizar las enfermedades mentales es muy importante porque son patologías que viven miles de personas y que de esta forma «pueden dar sentido y normalidad a la enfermedad». Sin embargo, cree que si bien se ha avanzado en este capítulo, «aún queda camino por recorrer. Los personajes públicos pueden conseguir que otros pacientes les sigan, por lo que sí, abren la puerta, evidentemente para acabar con el estigma social».

En su perfil de una red social, Alejandro Sanz señalo que no quería suspender la gira, «porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además, creo que encerrarme no es buena idea».

En este sentido, la doctora María Velasco, psiquiatra especialista en psicoterapia del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, ha desvelado que cada vez vemos más de personas conocidas «que hablan de su salud mental» y nos dice «que el éxito no da siempre la felicidad, que sienten mucha presión y que se sienten solos y vacíos. Nos pone sobre la mesa los trastornos mentales, la soledad y que no debemos idealizar las situaciones de estos personajes públicos. Hay que tener en cuenta que si tenemos un problema, no se soluciona idealizando la vida de los demás. Debemos replantear nuestra situación para pensar qué podemos hacer para ser feliz. También nos muestra que no todo en la vida nos va a ir bien del todo, pero nos debe hacer reflexionar y pensar que hay que enfrentarse a ese problema».

La psiquiatra María Velasco, cree que es positivo que se deje a un lado «el estigma en estas patologías» porque acercará a estos pacientes a los profesionales sin tener entre todos barreras que dilate su tratamiento.

«No es lo mismo estar triste que tener una depresión. Esto es muy importante porque confundimos trastornos mentales, sufrimiento psíquico, patológico con una situación en la vida imprescindible como es la tristeza. Porque hay emociones que nos hacen sentir bien y otras que nos crean malestar, pero todas son imprescindibles para saber quienes somos. En los malos momentos no se deben tomar decisiones precipitadas y ver qué ocurre alrededor y a quién tenemos es fundamental para apoyarnos», afirma la doctora Velasco a raíz de la exposición que ha hecho pública sobre su salud mental, el cantante Alejandro Sanz.