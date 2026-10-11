El postre de la abuela era más saludable que los modernos: los dietistas señalan el factor clave que influye directamente en la salud

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Nutricionistas expertos han hecho una comparación sobre los postres de hoy en día y los tradicionales de la abuela, que han catalogado como más sanos por un motivo: acceder al dulzor a través de componentes naturales. Estos dietistas han informado que muchos postres modernos recurren a edulcorantes artificiales y ultraprocesados y que eso a la larga es peor a nivel nutricional. Consulta en este artículo todo lo que debe saber sobre lo que han dicho los nutricionistas sobre las antiguas manzanas al horno o las compotas que preparaban las abuelas.

El pasado siempre vuelve y en la repostería también. La cocina, como todo en la vida, ha evolucionado mucho en los últimos años y también en lo relativo a los postres, que son una de las joyas de la corona de todo buen restaurante que se precie. Los maestros pasteleros cotizan al alza en nuestra sociedad y ahora, con la llegada del próximo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y la Navidad, tendremos una buena prueba de ello. Algunos dietistas han opinado a bien sobre ello, pero también han dejado claro que los postres de hace años eran más saludables.

¿Quién no recuerda los clásicos postres realizados por las abuelas que hacían una oda a la dulzura… pero desde lo natural? Uno de los platos estrella eran las famosas manzanas asadas que, hechas de forma saludable, eran un must, como se diría ahora, para los que abogan por un estilo de vida healthy. La compota o la nata fresca son otros de los postres tradicionales que están volviendo del pasado para incorporarse a dietas de todo el mundo.

Lo que dicen los dietistas sobre los postres

Cafej, un medio de Dinamarca, ha publicado un artículo en el que varios dietistas opinan sobre los postres del pasado y su buen hacer para la dieta, ya que el dulzor provenía de frutas enteras, bayas o compotas y no de jarabes concentrados o mezclas en polvo como puede ocurrir ahora. «La clave está en que el dulzor esté ligado a algo natural», afirman dietistas especializados en la materia a este medio sobre uno de los elementos principales a la hora de elaborar un postre: saber cómo encontrar el dulzor.

Estos expertos también señalan que hoy en día muchos postres están elaborados con «azúcar refinada, jarabe de glucosa-fructosa y aditivos que proporcionan una textura perfecta y una vida útil ilimitada». Estos profesionales consideran que, al buscar calorías bajas, se recurre a edulcorantes artificiales y ultraprocesados que no son lo mejor desde el punto de vista de un dietista. Por ello, hay que acudir a que el dulzor provenga de los ingredientes naturales.

«Cuando el dulzor del postre proviene de fruta entera, la gente suele comer menos sin sentirse privada de nada», recoge este medio danés en boca de algunos dietistas expertos que ponen de manifiesto que: «Se puede saborear la fruta de verdad y se obtiene una señal de stop natural». «Es más difícil comer en exceso cuando el dulzor está integrado en la comida con una textura firme», reflexiona sobre la importancia de que el dulzor venga de productos naturales, algo que era más habitual con los famosos postres de la abuela.