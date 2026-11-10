Pocos lo saben pero antes de ser cocinero Karlos Arguiñano trabajó en una fábrica de trenes: «Ponía los techos y las puertas de las locomotoras»

Karlos Arguiñano (Beasáin, 6 de septiembre de 1948) es uno de los rostros más conocidos de la televisión española por su buen hacer en la cocina, que combina con una dosis de sentido del humor. Este cocinero, empresario, presentador y actor lleva décadas colándose en los hogares de los españoles con sus populares programas de cocina. Recientemente ha confesado en una entrevista que su primer oficio fue poniendo puertas y techos en los trenes que se fabricaban en Beasáin. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la profesión desconocida de Karlos Arguiñano.

Karlos Arguiñano es una de las figuras más carismáticas y queridas de la televisión española y actualmente presenta en Antena 3 el programa Cocina abierta de Karlos Arguiñano, en el que el cocinero vasco hace lo de toda la vida: enseñar recetas y cocinar platos para millones de españoles que aliña con un poco de sentido del humor. La fórmula ha sido un éxito en las últimas décadas y sigue agolpando a millones de espectadores delante de la televisión.

Además de por su faceta de cocinero, Karlos Arguiñano ha destacado por ser un notable presentador de televisión e incluso ha hecho algún pinito en el mundo del cine participando en películas como Airbag, Año Mariano, El rey de la granja, Mortadelo y Filemón e Irati. También ha sido el protagonista del documental Un tal Karlos, estrenado en el año 2026. También destaca por su figura como empresario, ya que en su día construyó una bodega de 50.000 cepas que en 2010 sacó su primera cosecha y hoy en día cuenta con un mercado internacional, ya que exporta a países como Japón, Estados Unidos o Australia.

Karlos Arguiñano y su trabajo en una fábrica de trenes

En una entrevista concedida a Juan y Medio para su programa de entrevistas en Andalucía, Karlos Arguiñano ha confesado algo que muchas personas desconocían hasta la fecha: a los 15 años trabajó como chapista en una fábrica de trenes y después se inició en el mundo de la cocina después de ver un anuncio de una escuela de cocina en Zarautz.

Hay que tener en cuenta que Karlos Arguiñano es originario de Beasain, un pueblo interior de la provincia de Guipúzcoa, que «es donde se hacen los trenes». «Yo trabajé en CAF, la Compañía Auxiliar de Ferrocarriles», cuenta durante su intervención en la que dejó claro que hizo «oficialía industrial con 15 años» y se dedicaba a poner «los techos y las puertas de las locomotoras».

«Cuando terminaban de hacer una nueva, que eran americanas y japonesas, hace 60 años, los maquinistas cogían las nuevas y las llevaban de prueba a Miranda de Ebro para ponerlas a punto», cuenta sobre cómo comenzó el principio del fin como trabajador en los trenes.

«Un día entra un maquinista, me ve en el taller, se me acerca y dice: ‘¿Quién es el que pone las puertas?’. Era yo. Y me dice: ‘Se me abren en las curvas’», cuenta un Karlos Arguiñano que ahí decidió que su oficio no era el de poner techos y puertas en los trenes. «Me gustaba la cocina y vi un anuncio en Zarautz de una escuela de cocina», cuenta cómo comenzó su carrera como cocinero hasta convertirse en uno de los más famosos de España.