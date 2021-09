Las placas en la garganta especialmente sin fiebre aparecen por diversas razones, especialmente cuando pasamos un constipado provocado por una infección. Es vital conocer la causa y cómo tratarlas para que no salgan de nuevo. Pues es algo molesto.

En general, y si no va acompañado de fiebre, no revista mayor preocupación pero, para salir de dudas, es el médico quien debe responder ante ello, observar bien y establecer el tratamiento adecuado.

¿Dónde surgen estas placas en la garganta?

Surgen en la parte posterior de la garganta o en las amígdalas. De forma general, las placas en la garganta son irritantes, o dolorosas y muchas veces el dolor se agrava al tragar o al entrar en contacto con alimentos ácidos.

Pero también salen por diversas razones, como por ejemplo ser el resultado de una lesión por exposición a sustancias químicas.

Tales manchas en la garganta pueden ir acompañadas de otros síntomas que afectan a otros sistemas del cuerpo, como el sistema inmunológico o el sistema gastrointestinal. El tratamiento dependerá de la causa que lo origine, como podría ser faringitis estreptocócica bacteriana común que a menudo produce dolor de garganta sin tos y sin fiebre. Vamos a descubrir más a fondo esta afección.

Causas de las placas

Algunos medios especiales, tales como Mapfre, dan a conocer que se podría tratarse por un problema de amigdalitis o anginas, que surgen de manera vírica y contagiosa en la cual una o ambas amígdalas se infectan.

Las amígdalas palatinas, comúnmente conocidas como anginas, son cúmulos de tejido linfático localizados a ambos lados de la orofaringe bajo el paladar blando. Además, constituyen la primera barrera defensiva frente a microorganismos patógenos procedentes de las vías respiratorias o de la orofaringe. En tales circunstancias puede causar fiebre, así que es más probable que estas placas salgan por un constipado.

Los síntomas más destacados

Especialmente cuando hay pus, son bastante fáciles de identificar porque duelen cuando tragamos. Entre los signos encontramos:

Dificultad y dolor al tragar

Picor excesiva de la garganta provocada por este problema.

Fiebre o no. Cuando no hay el problema dura menos y es mejor problemático.

Manchas en la garganta

Dolor de cuello, garganta y de oídos.

Ganglios inflamados

Tos

Puntos rojos por la lengua

Mal aliento

Remedios y tratamiento para reducir las placas en la garganta

Esta afección suele surgir, en un inicio, por tener un resfriado común. Es decir, no es algo que precisa de una gran preocupación porque se va con el tiempo, una vez acabado este resfriado. En un inicio no hace falta un tratamiento médicos pero si pasan días es mejor entonces ir a preguntar por las dudas, y que el médico recete lo que considere adecuado.

Depende del origen de estas placas, es entonces cuando puede recetarnos medicamentos como el citado antibiótico antes visto.

Lo ideal es no tocar estas placas, bajo ningún concepto automedicarnos, y podemos hacer uso algunos remedios caseros, como realizar gárgaras de agua tibia con sal.

Entre los remedios caseros, al margen de lo que nos recete el médico, está realizar una dieta blanda y tomar sopas, cremas, tés o batidos, entre otros.

En este caso es mejor no tomar alimentos que sean más sólidos o algo duros porque es de sentido común que ello puede hacernos más daño en la garganta.

Debemos descansar unos días porque no estaremos para nada, por lo que lo ideal es dormir. A su vez, se recomienda no forzar la voz, tampoco gritar y no hablar casi para que el dolor se pueda reducir mucho antes.

Debemos tomarnos el medicamento que nos recete el médico, normalmente se puede combinar con analgésicos para aliviar el dolor de garganta.

Enfermedades mucho más graves

En algunos casos las placas en la garganta pueden ser un síntoma de una afección potencialmente mortal, por lo cual se debe acudir de inmediato a atención médica. Pero, como decimos, esto suele venir acompañado de otros síntomas más destacados.

Principalmente se debe llamar a una emergencia cuando las placas en la garganta se presentan junto con otros síntomas graves como: cambio en el nivel de conciencia, asfixia, confusión o pérdida del conocimiento, desmayos o letargo, fiebre muy alta, dificultad grave para respirar, labios azulados o pálidos y frecuencia cardíaca rápida.

¿Puedo tener faringitis estreptocócica sin fiebre?

Sí, es posible que en algunos casos de faringitis estreptocócica no se presente fiebre. Los médicos por lo general buscarán cinco signos primarios en la primera etapa del diagnóstico de esta afección.

Dolor de garganta sin tos, podría ser un signo de estreptococo. Ganglios linfáticos inflamados en la parte frontal del cuello. Las placas en la garganta también son uno de los signos de esta faringitis. Petequias, manchas rojas en el paladar. Fiebre, aunque no siempre se manifiesta sería otros de los signos de esta bacteria.