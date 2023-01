El peligroso producto que llevas utilizando toda la vida y que ha sido retirado de las farmacias

Fact checked

A todos nos han puesto este medicamento más de una vez de pequeños, especialmente cuando nos hacíamos alguna herida algo más superficial. Pues ahora, y tal como está sucediendo con otros fármacos, debes saber que es un peligroso producto que ha sido retirado de las farmacias.

Sí, hablamos de la mercromina. Y nos acordamos de ella por ese color rojo que siempre dejaba y que nos hacía pringar toda la mano y la zona de la herida donde se aplicada. Nos gustaba porque no escocía y era una total solución a los cortes, heridas y otros.

Este es el peligroso producto que ha sido retirado de las farmacias

Se usaba cuando la herida no era demasiado aparatosa y no hacía falta ir al médico. Ahora se han sabido más cosas sobre este remedio que no sabíamos. Y es que puede evitar que las bacterias se puedan multiplicar, y para esto se empleaba, pero resulta que nos las elimina del todo. Por lo que no sería tan eficaz como muchos otros productos que sí se usan actualmente más como el betadine o el agua oxigenada que también va bien para muchas otras cosas.

Ahora se evita su uso por este tema. mientas que otros expertos no solamente comentan este aspecto, si no también que al estar en contacto con la piel es posible que cause dermatitis.

Pero ello depende de la zona de exposición, de cada persona, del tiempo que nos lo ponemos, etc. otros medicamentos para tales fines también provocan ciertas incomodidades en la piel. En este caso, tendríamos que pedir al médico que nos aportara sus recomendaciones para saber qué aplicar en la piel, especialmente cuando la tenemos más sensible que otras.

