Fact checked

La Agencia Europea del Medicamento ha vuelto a cargar sobre el paracetamol. En este caso, a través del Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia, ha puesto el foco la necesidad de actualizar las indicaciones de su uso y la lista de efectos secundarios o la acidosis metabólica. Además, lo deberán actualizar todos los tratamientos con este principio activo.

Ahora, el paracetamol, generalmente considerado seguro cuando se toma según las indicaciones, ha sido durante años el medicamento de referencia para el alivio de dolores leves y fiebre. Sin embargo, esta reciente advertencia ha sacudido la comunidad médica y ha puesto en tela de juicio un tratamiento seguro.

Medicamento de confianza

El paracetamol, conocido también como acetaminofén, ha sido durante décadas un medicamento de venta libre ampliamente utilizado para tratar una variedad de afecciones, como dolores de cabeza, dolor muscular, fiebre y dolor leve a moderado. Su accesibilidad y la relativa falta de efectos adversos graves, cuando se usa de forma adecuada, lo han convertido en una opción de primera línea tanto para médicos como para pacientes.

El efecto secundario más nombrado parece ser una alteración en la respuesta inmunológica del cuerpo, lo que podría inducir reacciones alérgicas como urticaria. Además, se han detectado señales que no daños hepáticos que, aunque raras, podrían resultar en complicaciones a largo plazo.

Ante esta nueva información, los profesionales de la salud hablan de ser cautelosos al usar paracetamol, especialmente si lo toman con frecuencia o en dosis altas. Es importante que los pacientes no se automediquen y sigan siempre las indicaciones de un médico para evitar riesgos innecesarios. Además, deben informarse sobre las posibles señales de alerta de una reacción adversa, como sarpullidos, dificultad para respirar, o síntomas inusuales en el hígado.

Los analgésicos de venta libre, mejoran la recuperación

Las personas que toman analgésicos de venta libre después de una conmoción cerebral pueden recuperarse más rápido que quienes no los toman, según un estudio realizado por el Consorcio CARE de la Asociación Nacional Deportiva Universitaria (NCAA) y el Departamento de Defensa de los EEUU, que no prueba que los analgésicos mejoren la recuperación después de una conmoción cerebral, sólo muestra una asociación.

El estudio se centró en deportistas de NCAA y cadetes militares que habían sufrido conmociones cerebrales. Un total de 813 personas tomaron analgésicos de venta libre, como paracetamol o ibuprofeno y otros antiinflamatorios no esteroides, después de sufrir una conmoción cerebral y 848 personas no tomaron ningún analgésico.

«Estos resultados son muy alentadores, ya que existen opciones de tratamiento limitadas para la conmoción cerebral y los analgésicos de venta libre están fácilmente disponibles y son económicos», afirmó el autor del estudio, el doctor Kyle Arnold, de la Universidad de Washington en Seattle y miembro de la Academia Estadounidense de Neurología.

«Si estos resultados pueden ser confirmados por un estudio controlado, podrían orientarnos hacia posibles opciones de tratamiento para las personas que han sufrido una conmoción cerebral», afirma.

Los investigadores analizaron el tiempo que les tomó a los atletas recibir autorización para regresar a las actividades sin restricciones tanto en el 50% como en el 90% de recuperación, es decir, cuando el 50% de los atletas en el estudio se recuperó y luego, más tarde, cuando el 90% se recuperó.

Las personas que tomaron analgésicos tuvieron un 20% más de probabilidades de recuperarse más rápido que quienes no tomaron analgésicos. Los que tomaron los medicamentos lograron recuperarse un 50% más rápido, en promedio, dos días más rápido, y los que tomaron un 90% más rápido, en promedio, siete días más rápido que quienes no tomaron ningún medicamento.

Las personas que tomaron analgésicos también tuvieron un 15 % más de probabilidades de volver a no tener síntomas más rápidamente que quienes no tomaron analgésicos. Con una recuperación del 50 %, quienes tomaron los medicamentos no tuvieron síntomas un día antes que quienes no los tomaron. Con una recuperación del 90 %, no tuvieron síntomas tres días antes.