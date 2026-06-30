Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Un nuevo estudio científico ha puesto el foco en un aspecto poco conocido de la nicotina: su capacidad para modificar temporalmente determinados procesos relacionados con la memoria y el aprendizaje. La investigación, publicada en Nicotine & Tobacco Research, concluye que la exposición a nicotina puede aumentar los niveles de BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor), una proteína relacionada con la plasticidad cerebral, la formación de conexiones neuronales y los procesos cognitivos. Sin embargo, este dato singular choca directamente con un estudio realizado a casi 600 médicos en Estados Unidos, en el que los participantes reconocen desconocer estos efectos de la nicotina sobre el organismo.

En nuestro país, estos datos tienen un contexto similar, ya que el 83% de los médicos del estudio publicado en la revista científica Medicina Clínica considera insuficientes las estrategias actuales para dejar de fumar. Además, un tercio reconoció disponer de escasa información sobre las alternativas para reducir los daños provocados por los cigarrillos, incluyendo productos como vapeadores, tabaco calentado o bolsas de nicotina, que pueden apoyar a los pacientes en el proceso de abandono del tabaco, según han mostrado numerosos estudios y, además, están asociados a menos daños que los productos de combustión convencionales.

En cuanto al último estudio vinculado a mejoras cognitivas, los investigadores observaron que la nicotina mejoraba el rendimiento en tareas de memoria de trabajo en participantes humanos, especialmente mediante pruebas como el test N-back. También se observó una tendencia similar en usuarios de productos de tabaco calentado.

En modelos animales, el efecto fue más evidente: la nicotina aumentó los niveles de BDNF tanto en sangre como en el hipocampo, una región cerebral clave para la memoria, y mejoró los resultados en pruebas de memoria espacial. Además, los efectos dependían de la dosis administrada.

El estudio identifica también un mecanismo biológico concreto: el receptor α7 nicotínico de acetilcolina (α7 nAChR). Según los investigadores, este receptor sería una pieza fundamental en la relación entre la nicotina, el aumento de BDNF y la mejora temporal de determinadas funciones cognitivas. Cuando este receptor se bloqueaba o eliminaba, los efectos sobre la memoria desaparecían.

Sin embargo, los autores subrayan que estos resultados no significan que la nicotina sea beneficiosa ni que reduzca los riesgos asociados al consumo de tabaco. El hallazgo muestra que sus efectos en el cerebro son más complejos de lo que habitualmente se explica en el debate público.

El desconocimiento sobre la nicotina entre profesionales sanitarios

Este nuevo trabajo coincide con otro estudio que analiza el grado de conocimiento de los profesionales sanitarios sobre los efectos de la nicotina. La investigación, realizada entre 598 profesionales sanitarios estadounidenses y publicada en PubMed, detectó importantes errores de percepción sobre esta sustancia.

El 91,5% de los participantes identificó correctamente que la nicotina es la responsable de la dependencia y de la necesidad de seguir consumiendo tabaco. Sin embargo, persistían confusiones relevantes sobre sus efectos.

Un 25,9% creía erróneamente que la nicotina era la principal causa del cáncer relacionado con el tabaquismo, mientras que un 42,8% la señalaba como responsable principal de la enfermedad cardiovascular asociada al consumo de tabaco.

Además, solo un 21,4% consideraba que los cigarrillos electrónicos son menos perjudiciales que los cigarrillos convencionales.

La diferencia entre nicotina y combustión del tabaco

Los investigadores recuerdan que existe un consenso científico amplio: la principal causa de las enfermedades asociadas al tabaquismo no es únicamente la nicotina, sino la inhalación del conjunto de sustancias tóxicas generadas por la combustión del tabaco.

La nicotina es la sustancia responsable de la adicción, pero los daños más graves relacionados con cáncer, enfermedades cardiovasculares y respiratorias están vinculados principalmente al humo del cigarrillo y a los miles de compuestos que contiene.

Según los autores del estudio, esta confusión puede dificultar que los profesionales sanitarios transmitan mensajes basados en la evidencia y orienten adecuadamente a los pacientes que buscan dejar de fumar o reducir riesgos.

Una sustancia con efectos complejos

La investigación sobre memoria no pretende demostrar que la nicotina sea positiva para la salud, sino mostrar que sus efectos biológicos son más complejos de lo que suele plantearse. La activación de determinados mecanismos cerebrales puede generar cambios temporales en procesos como la atención o la memoria, pero esto convive con su capacidad altamente adictiva.

Los expertos señalan que comprender mejor la diferencia entre los efectos de la nicotina y los daños derivados de fumar puede ayudar a centrar el debate en el principal problema de salud pública: el consumo continuado de cigarrillos combustibles y la exposición al humo del tabaco.