Feijóo: «Sánchez es responsable de muchos actos corruptos por acción o por omisión»

Alberto Núñez Feijóo apunta a Pedro Sánchez como el máximo responsable de la corrupción que le rodea en su entorno personal y político. El presidente del Partido Popular considera que el socialista «sabía» lo que hacía José Luis Ábalos, ahora condenado a 24 años de cárcel por el Tribunal Supremo por los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. También, Santos Cerdán -ex secretario de Organización del PSOE, su mano derecha-, imputado por el amaño de adjudicaciones de obra pública a cambio del cobro de comisiones ilegales por parte de constructoras. «Y tenía que saber lo que pasaba con las cloacas», asevera Feijóo, que insta además a Sánchez a acudir ante el juez para «contar lo que sabe» sobre el ex presidente Zapatero.

PREGUNTA.- ¿Pedro Sánchez es más rico ahora que en el año 2018, cuando echó al PP con una moción de censura basada en un párrafo prevaricador?

RESPUESTA.- No lo sé, no tengo información para concluir eso.

P.- ¿Pero a usted qué le indica el olfato? Porque si todos a tu alrededor son corruptos o eres el más tonto del mundo o tú eres un corrupto igualmente.

R.- Se puede ser un corrupto por acción o por omisión.

P.- ¿Y por omisión lo es?

R.- ¿Por omisión? Pues mire, el señor Sánchez cesó a Ábalos porque sabía lo que hacía. Sin embargo, después lo volvió a reponer en la lista de número dos por Valencia. El señor Sánchez tenía que saber lo que hacía el señor Cerdán porque se le avisó con varios meses de antelación. Yo mismo lo hice en el Congreso, con una pregunta oral. Por lo tanto, hay una acción por omisión de corrupción. Y tenía que saber lo que pasaba con las cloacas. Qué casualidad que cuando se retira a aquellos cinco días para reflexionar si quería seguir siendo o no presidente del Gobierno es cuando se construyen las cloacas. Sánchez sabe que había un movimiento desde su Gobierno para atacar al Estado, lo sabe. Y cuando el señor Sánchez ha apoyado al señor Zapatero, y lo ha apoyado de forma clara en lo de las joyas… Lo que debería hacer es comparecer ante el juez y contar lo que sabe. En fin, por acción o por omisión, creo que el señor Sánchez es responsable de muchos actos corruptos que han ocurrido en España en los últimos años.