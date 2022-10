Mujer, madre… pandemia y ahora empresaria: el triunfo siempre puede llegar si nos empeñamos

En pocos meses se cumplirán ya tres años desde que dio comienzo a la pandemia que cambiaría nuestras vidas a nivel global para siempre. Unas vidas que se vieron paralizadas en seco y que afectaron a muchos aspectos de la cotidianeidad de los individuos. Como en toda crisis, nacen las oportunidades y estas también afectaron al ámbito de las familias, muy especialmente en el sector femenino. ¿Cuántas mujeres decidieron dejar sus trabajos después de la pandemia para empezar un emprendimiento? Es difícil saber la cifra, pero lo que sí está claro es que el auge de redes sociales como Instagram que tiene unos mecanismos adecuados para la venta, impulsó y sigue haciéndolo a muchas de ellas. Mujeres que ahora siguen de manera exitosa una carrera no exenta de trabas.

Pero, ¿es fácil el camino para emprender? ¿De dónde debemos partir? Andrea Acha es una empresaria que dejó su trabajo en una multinacional para montar su propia empresa que se dedica precisamente a ayudar a mujer que emprenden online su negocio, bien desde cero o desde casi los inicios. A través de su programa F.A.N ayuda a emprendedoras a salir en medios de comunicación con el fin de que ganen visibilidad y autoridad. “La mayoría de las madres emprendedoras que me he cruzado en estos dos años que llevo emprendiendo, han dado el salto a emprender porque no pueden conciliar. Y lo que sí hay consciencia es de que quieren ser libres para decidir sus horarios y no se suele conseguir trabajando por cuenta ajena. Los comienzos no son tan bonitos como una se imagina, pero sí merece la pena”, explica. De hecho, yo misma soy una de esas mujeres que emprendió por conciliar y decidir qué hago con mi tiempo. Ahora que soy madre y llevo dos años con mi negocio, he podido delegar parte y por fin siento que mi empresa crece, sin morir en el intento.

La difícil tarea de empezar

La primera pregunta que suelen hacerse quienes emprenden es por dónde empezar. No es una tarea sencilla. “Lo primero que hago cuando formo es pedirles foco, ya que un hábito muy común cuando emprendes es querer hacerlo todo y a la vez, pero eso solo lleva a la frustración y a la dispersión. Si ponen foco en querer conseguir visibilidad y autoridad a través de prensa, es cuando pasan cosas para sus negocios, como aumentar tráfico a web y SEO, suben ventas, ganar en autoridad, o diferenciarse del resto”.

No vale todo el mundo para emprender. “Para mí, el emprendimiento es de valientes y de apasionadas. Tener un colchón económico y equipo es primordial para ir lejos y sin estrés, pero incluso con eso, surgirán miles de dudas e inseguridades que hay que transitar, y como no tengas confianza en ti misma ni ganas de superar lo que haga falta, no se consigue seguir.

¿Cómo ponerse en marcha y triunfar?

Ana Jiménez es experta en mentoría de suprautoridad y marca personal, es decir, es una profesional que ayuda a crear una marca personal o profesional potente, que venda. Con más de 10 años de experiencia ayudando a mujeres a crecer, tiene bastante claro lo que se necesita: “Para crear una marca personal potente, como si fuera la receta de una pócima mágica, se necesitan tres ingredientes imprescindibles; la autenticidad, la coherencia y tener una proyección ambiciosa. Hay que ser auténtico, nadie va a hacer las cosas de la misma forma en la que tú las haces, con el cariño que tú le pones, con la experiencia que tú tienes, porque nadie ha vivido tu historia”, sostiene.

La coherencia, agrega, “porque siempre tiene que haber una concordancia entre lo que la persona piensa, dice y lo que hace, si promueves el dicho de consejos vendo que para mí no tengo, todo tu mensaje se cae por su propio peso. Por lo tanto, tu marca personal siempre ha de tener una relación lógica entre el mensaje que transmites y tus propias experiencias de vida, para que todo eso sirva de ejemplo a la gente que nos sigue”.

La proyección ambiciosa, sigue, “es ese estado en el que nos vemos a nosotros mismos en un punto futuro en el que no haya límites, sé que suena mucho a mensaje de Mr. Wonderful, aunque es una realidad, uno mismo tiene que creer para sí que todo es posible, hay que visualizarse de esa forma para que nuestro mensaje llegue a más personas”.

Otra de las grandes preguntas que se hacen muchas mujeres que han decidido dar el paso en emprendimiento es el de qué hacer valer más, si la marca personal o la de la empresa. “Yo siempre recomiendo que personifiquen las marcas, sin son marcas comerciales, porque al final a las personas nos gusta trabajar con personas y nos gusta saber quién hay detrás de una marca, nos gusta verle la cara a la persona que hay detrás. A mis clientes siempre les recomiendo que aparezcan en sus perfiles de redes sociales y que humanicen su marca, un ejemplo es Bebémálaga, antes solamente publicitaba sus productos y eso no tenía mucha acogida; sin embargo, en el momento en el que Isabel, la CEO, se puso al mando de sus redes sociales y empezó a salir en stories y a explicar en qué consiste cada uno de los productos, se posiciona como experta y ha conseguido que la gente conecte mucho más con la marca y que todo eso se traduzca en un aumento de las ventas”.

¿Instagram es hoy por hoy la mejor plataforma?

La experta lo tiene claro: “En rasgos generales creo que sí, aunque la realidad es que depende de cuál sea su objetivo. Si el objetivo es solamente la visibilidad, Instagram sigue siendo una de las redes sociales top para ser visible, si bien es cierto que la manera en la que se crea y se consume el contenido ha cambiado, pero la gente sigue entrando todos los días en Instagram. Otras redes sociales que están teniendo ahora mucha acogida y buen alcance son TikTok y LinkedIn, la primera enfocada al puro entretenimiento y la segunda al contenido más profesional de la marca, enfocado a profesionales, a aprender, a conectar y en definitiva hacer negocio”, concluye.