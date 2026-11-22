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Te levantas del sofá o de la cama, y durante unos segundos todo da vueltas, la vista se nubla y tienes que apoyarte en algo para no perder el equilibrio. Es una sensación que casi todo el mundo ha experimentado alguna vez y que suele pasar en pocos segundos. Pero cuando se repite con frecuencia, los médicos advierten de que puede ser una señal de hipotensión ortostática, una bajada de la tensión arterial que se produce al ponerse de pie.

Qué es la hipotensión ortostática

La hipotensión ortostática, también llamada hipotensión postural, es una forma de presión arterial baja que aparece al pasar de estar sentado o tumbado a estar de pie, según explica la Clínica Mayo. Los médicos la diagnostican cuando la presión sistólica (la alta) baja al menos 20 mmHg, o la diastólica (la baja) al menos 10 mmHg, en los tres minutos siguientes a levantarse, tal y como recoge el Manual MSD.

Por qué te mareas al levantarte rápido

Al ponernos de pie de golpe, la gravedad hace que una parte de la sangre, entre medio litro y un litro, se acumule en las venas de las piernas y del abdomen. En condiciones normales, el organismo compensa ese cambio en cuestión de segundos: el corazón late algo más rápido y los vasos sanguíneos se contraen para mantener la presión y garantizar que llegue suficiente sangre al cerebro.

Cuando ese mecanismo no funciona como debería, la tensión cae y el cerebro recibe menos sangre durante unos instantes. De ahí los síntomas más habituales: mareo o aturdimiento, visión borrosa, debilidad, desorientación e incluso desmayos. Según la Clínica Mayo, estos síntomas suelen durar menos de unos minutos.

Las causas más frecuentes

La hipotensión ortostática puede deberse a algo tan sencillo como una deshidratación o a problemas más complejos. Entre las causas más habituales están algunos medicamentos, como los que se usan para la hipertensión, la próstata o la depresión, el reposo prolongado en cama, los cambios en la regulación de la tensión asociados a la edad y algunas enfermedades, como la diabetes o el párkinson, que afectan al sistema nervioso autónomo, según los neurólogos de la Clínica Mayo.

Algunas personas también notan bajadas de tensión después de comer, lo que se conoce como hipotensión posprandial, más frecuente en personas mayores. El calor, el ayuno prolongado o el consumo de alcohol pueden empeorar los síntomas.

A quién afecta más

Aunque cualquier persona puede sufrir un mareo puntual al levantarse, las personas mayores tienen más riesgo de presentar síntomas de tensión baja al ponerse de pie, como recuerdan los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. En ellas, el principal peligro son las caídas, que pueden tener consecuencias graves. En los jóvenes, en cambio, suele estar relacionada con factores pasajeros como la deshidratación o un esfuerzo físico intenso, según la Clínica Universidad de Navarra.

Cómo evitar los mareos al ponerte de pie

En los casos leves, los especialistas recomiendan algunas medidas sencillas. La más importante es levantarse despacio: sentarse unos segundos en el borde de la cama antes de ponerse de pie y no empezar a caminar hasta sentirse estable. También ayuda beber suficiente agua, limitar el alcohol y hacer ejercicio con regularidad, evitando los días de mucho calor. Si aparece el mareo, lo más recomendable es sentarse o tumbarse de inmediato, como explicamos en cómo actuar ante una bajada de tensión.

En algunos casos, el médico puede recomendar medias de compresión o ajustar la medicación. Nunca conviene suspender un tratamiento por cuenta propia: si sospechas que un fármaco te provoca mareos, lo adecuado es consultarlo con el profesional que te lo recetó.

Cuándo hay que ir al médico

Un mareo ocasional al levantarse no suele ser motivo de alarma. Sin embargo, la Clínica Mayo aconseja consultar al médico si los episodios son frecuentes, porque la hipotensión ortostática crónica suele ser una señal de otro problema de salud. Y hay que buscar atención urgente si el mareo se acompaña de desmayo, dolor en el pecho, dificultad para respirar o si provoca una caída. Encontrar la causa es clave, porque el tratamiento depende de ella.