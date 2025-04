Más allá del temblor: éstos son los síntomas que no se ven en el párkinson

Fact checked

Con motivo del Día Mundial del Parkinson que se celebra hoy, el Dr. David Pérez Martínez, jefe de servicio de Neurología del Hospital Universitario La Luz, subraya la importancia de una evaluación integral en el abordaje de esta enfermedad neurodegenerativa. «Reducir el párkinson a un trastorno del movimiento es una simplificación peligrosa. Necesitamos comprender el impacto global en la calidad de vida del paciente», afirma el especialista.

El Parkinson es una enfermedad crónica y progresiva que afecta a más de 6 millones de personas en el mundo, con una prevalencia creciente con la edad. Se caracteriza clásicamente por temblor en reposo, rigidez y bradicinesia, acompañados en fases avanzadas por inestabilidad postural.

Sin embargo, muchos pacientes presentan síntomas no motores desde las primeras fases, como trastornos del sueño, depresión, ansiedad, síntomas autonómicos (estreñimiento, hipotensión ortostática, disfunción urinaria), fatiga o dolor crónico.

Preguntar al paciente de forma activa

El Dr. David Pérez destaca que «muchos de estos síntomas no se detectan si no se preguntan activamente, lo que lleva a un abordaje incompleto del paciente». Por ello, insiste en la necesidad de una evaluación integral que contemple no solo la función motora, sino también el estado cognitivo, emocional y la autonomía del paciente en su vida diaria, así como la carga que supone para los cuidadores.

«La evaluación global es determinante para tomar decisiones terapéuticas acertadas», explica el neurólogo. «Ajustar la medicación dopaminérgica solo tiene sentido si entendemos el contexto global del paciente. A veces, tratar el insomnio, la depresión o los síntomas autonómicos puede mejorar tanto o más la calidad de vida del paciente que aumentar la dosis de levodopa».

Además, una visión holística permite derivaciones oportunas a especialistas como neuropsicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales o logopedas, ofreciendo una atención multidisciplinar y centrada en la persona. «Si no evaluamos lo que no se ve a simple vista, corremos el riesgo de tratar el temblor y olvidarnos del paciente», concluye el doctor.

Tratar los síntomas

Los tratamientos disponibles actualmente para la enfermedad de Parkinson están enfocados principalmente en aliviar los síntomas de los pacientes. Además de diversos fármacos y de terapias físicas y ocupacionales, que también juegan un papel clave en la calidad de vida de los pacientes, existen otras opciones de tratamiento como la estimulación cerebral profunda, utilizada cuando aparecen dificultades en el movimiento, y más recientemente, los ultrasonidos de alta intensidad, que pueden ser útiles en casos de temblor resistente a los tratamientos convencionales.

«En todo caso, dado el previsible aumento de los casos de Parkinson entre la población española y la discapacidad y mortalidad que experimentan las personas con enfermedad de Parkinson, hay una necesidad urgente de investigación para el desarrollo de nuevos fármacos. Actualmente, además de la terapia génica, se está explorando la inmunoterapia, con el objetivo de desarrollar fármacos basados en anticuerpos monoclonales que actúen sobre las proteínas responsables del daño neuronal. Aunque hasta ahora los avances han sido limitados», señala el Dr. Álvaro Sánchez Ferro, coordinador del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento de la Sociedad Española de Neurología.