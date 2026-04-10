A.M.A., líder en seguros de farmacia, impulsa su digitalización con calculadoras online para farmacias y establecimientos sanitarios

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A.M.A. Seguros, la Mutua de los profesionales sanitarios y líder en la línea de seguros de farmacia en España, continúa avanzando en su proceso de transformación digital con el lanzamiento de las primeras calculadoras digitales específicas para farmacias y establecimientos sanitarios, ya disponibles en su página web.

Estas herramientas permiten calcular de forma ágil el precio del seguro y personalizar la póliza mediante la incorporación de garantías adicionales, adaptando la cobertura a las necesidades específicas de cada negocio sanitario.

Las calculadoras se enmarcan en el Plan Estratégico 2026 de A.M.A., que sigue la hoja de ruta de la Mutua centrada en el desarrollo de soluciones cada vez más ágiles, intuitivas y accesibles para sus mutualistas.

Además, este desarrollo se integra en el modelo de atención omnicanal de A.M.A., combinando el uso de las herramientas digitales con el asesoramiento personalizado de su red, con el objetivo de ofrecer una experiencia más completa, flexible y adaptada a las preferencias de cada mutualista.

El seguro de farmacia de A.M.A. es una solución integral y especializada que protege tanto el local como el mobiliario, los equipos y las mercancías, incorporando garantías específicas para este tipo de establecimientos, como la cobertura ante el deterioro de medicamentos refrigerados, incidencias relacionadas con la receta electrónica o problemas tecnológicos.

Por su parte, el seguro para establecimientos sanitarios está diseñado para dar cobertura a centros sanitarios, clínicas y consultas, adaptándose a las particularidades de su actividad.

Ambas pólizas incluyen coberturas frente a daños materiales —como incendios, robos o daños por agua—, así como responsabilidad civil de la explotación, entre otras.

La entidad avanza también hacia la digitalización completa del proceso asegurador. Actualmente, la emisión de pólizas ya está disponible en el ramo de viajes, y está previsto extender esta funcionalidad a hogar, farmacias y establecimientos sanitarios en próximas fases.

Este enfoque permite evolucionar hacia un entorno donde el mutualista puede calcular, configurar y, progresivamente, contratar su seguro de forma digital, manteniendo en todo momento el respaldo del asesoramiento especializado de A.M.A.

“Nuestro objetivo es facilitar a los profesionales sanitarios el acceso a soluciones aseguradoras cada vez más ágiles y adaptadas a sus necesidades. Estas nuevas calculadoras permiten avanzar en esa dirección, simplificando el proceso de cotización y personalización del seguro”, destaca el presidente de A.M.A. Seguros, Dr. Luis Campos.

Con esta iniciativa, A.M.A. refuerza su posicionamiento como entidad especializada en el sector sanitario y consolida su apuesta por la innovación como palanca de desarrollo de sus servicios.