Lo que haces cada mañana podría ayudar a reducir el riesgo de demencia, según la ciencia

Fact checked

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Un estudio ha analizado la exposición en decenas de miles de personas a la luz diurna y ha encontrado una relación con un menor riesgo de demencia. La investigación, realizada a más de 87.000 adultos del Reino Unido, apunta a que quienes reciben más luz natural durante el día podrían tener una mejor protección frente al deterioro cognitivo a largo plazo. No se trata de una relación de causa y efecto, sino de algo que podría prevenirlo.

Para medir la exposición, los participantes se llevaron dispositivos de muñeca durante una semana en condiciones de vida cotidiana. Tras un seguimiento medio de 8 años, 741 personas desarrollaron demencia. Al analizar los datos, observaron que una exposición a luz superior a 1.000 lux se asociaba con una reducción del 16% en el riesgo de padecer demencia.

Los resultados fueron todavía mejores en aquellos que pasaban más tiempo bajo la luz brillante. La exposición a 5.000 lux durante al menos 0,70 horas al día se relacionó con una reducción mayor del riesgo de padecer esta enfermedad.

Pista útil

Los autores de este descubrimiento aseguran que la clave puede ser el papel que tiene la luz para regular los ritmos circadianos (los que influyen en distintos procesos cerebrales, el sueño o el estado de ánimo). El autor principal, Hongliang Feng, resumió el hallazgo con una frase muy clara: “La exposición a la luz diurna podría servir como un nuevo indicador del riesgo de demencia”. No se trata de una cura, sino de una señal para entender mejor quién está más expuesto a la demencia.

En un campo donde siguen faltando tratamientos que resulten eficaces, encontrar factores protectores que sean sencillos, accesibles y no invasivos resulta muy valioso. Es en este caso donde la ciencia vuelve a mirar a algo tan básico como la luz natural para recordar que cuidar el cerebro también se puede cuidar saliendo un poco más al día.