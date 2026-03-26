Ley de eutanasia: dónde solicitarla, requisitos para pedirla, quién es el médico responsable, en qué países es legal

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

En marzo de 2021, se aprobó la ley de eutanasia que permite a las personas que padezcan una enfermedad grave e incurable con un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable morir. Ahora, una joven de Barcelona llamada Noelia Castillo Ramos la recibirá este jueves al quedar parapléjica y con constantes dolores, a pesar de la petición del padre de paralizar esta decisión, que ha acabado en los juzgados.

A día de hoy, la eutanasia es legal en países como España, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Canadá, Colombia y Nueva Zelanda. Existen países que tienen el suicidio asistido (no eutanasia directa), como Suiza, Australia o algunos estados de EEUU como California, Oregón o Washington.

¿En qué situaciones puede solicitarse la eutanasia?

Para solicitarla, se deben dar dos situaciones: Una enfermedad grave e incurable (con fragilidad progresiva y pronóstico de existencia limitado por proceso avanzado o terminal) o un padecimiento grave crónico e imposibilitante (con limitaciones de las actividades de la vida diaria persistentes, sin posibilidad de curación o mejoría apreciable).

Además, se tiene que ser mayor de edad, estar en pleno uso de facultades conscientes al solicitarlo y debe ser voluntaria, sin presión externa (puede ser revocada en cualquier momento).

¿Cuál es el procedimiento a seguir?

El procedimiento a seguir para pedir la eutanasia es el siguiente: El proceso comienza con una petición por escrito del solicitante al médico. El médico revisa la petición e informa sobre alternativas (cuidados paliativos) y verifica que se cumplan los requisitos durante un periodo de reflexión. Posteriormente, se manda una segunda solicitud al menos 15 días después de la primera, donde un segundo médico ajeno al habitual evaluará el caso y emitirá un informe en un máximo de 10 días.

Si ambos informes son favorables, el caso se envía a la CGE autonómica, que designa un equipo (médico y jurista) para verificar la documentación en un plazo de 2 días. Si se aprueba, la prestación se puede realizar en un hospital público, privado o en el domicilio, contando con el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales.

¿Quién es el médico responsable?

El médico responsable es coordinar toda la información y la asistencia sanitaria de la persona que solicita la prestación de la eutanasia, con el carácter de interlocutor principal de la misma. Se puede declarar objetor de conciencia para participar en esta prestación de ayuda sin que haya sanción o penalización. En ese caso, se buscará a otro profesional responsable dentro del equipo asistencial de la persona solicitante.

Puede ser cualquier médico del equipo asistencial de la persona que pide la ayuda para morir, que conoce y lleva su caso, elegido por el solicitante. Puede ser tanto del ámbito de la atención primaria como del hospitalario y del ámbito público o privado.