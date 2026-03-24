Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La Consejería de Sanidad de Valencia ha confirmado la muerte de una joven de 17 años por meningitis en el Hospital de Dénia (Alicante). La menor ingresó este lunes con sintomatología compatible con la enfermedad y, tras los análisis microbiológicos, se confirmó el diagnóstico.

Salud Pública ha activado el protocolo correspondiente, contactando con los familiares y el entorno cercano de la joven para rastrear posibles contagios y suministrar quimioprofilaxis, un tratamiento preventivo que ayuda a evitar la infección en personas que han estado en contacto estrecho con pacientes de meningitis.

Desde la Consejería recuerdan que la meningitis se transmite principalmente a través de secreciones respiratorias, como tos, estornudos o besos, y pueden existir casos de contagio incluso en personas vacunadas, por lo que es fundamental la vigilancia de síntomas y la actuación rápida ante cualquier signo de alarma.

El departamento de Sanidad insiste en que, aunque las vacunas contra diferentes tipos de meningitis ofrecen protección, ninguna inmunización garantiza una prevención absoluta, y por ello se recomienda acudir al centro sanitario ante fiebre alta, rigidez de cuello, dolor de cabeza intenso o malestar general, sobre todo si hay antecedentes de contacto con pacientes infectados.

Tratamientos disponibles y prevención

Además de la vacunación, la meningitis bacteriana se puede tratar eficazmente con antibióticos si se detecta a tiempo. La quimioprofilaxis dirigida a contactos cercanos es fundamental para cortar la cadena de contagio. La Consejería ha reiterado que estos tratamientos se pueden aplicar incluso en personas que ya han sido vacunadas, garantizando la máxima protección frente a posibles contagios.

Sanidad mantiene vigilancia activa en la zona y continuará informando sobre cualquier evolución del caso, mientras recuerda a la población la importancia de la prevención y la atención inmediata ante los primeros síntomas.

Expertos alertan de que algunas enfermedades que se consideraban casi erradicadas, como la meningitis meningocócica o la difteria, están volviendo a aparecer en determinados grupos de población, especialmente entre jóvenes y personas no vacunadas o con pautas incompletas.

La combinación de movilidad social, disminución de coberturas vacunales y el retraso en la administración de dosis de refuerzo contribuye a que estas infecciones, antes poco comunes, vuelvan a generar brotes puntuales. Por ello, las autoridades sanitarias insisten en la importancia de la vacunación actualizada y la vigilancia de síntomas, aunque se haya recibido previamente la inmunización.

Meningitis

La meningitis es una infección e hinchazón, conocida como inflamación, del líquido y de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Estas membranas se denominan meninges.

Por lo general, la inflamación por la meningitis causa síntomas, como dolor de cabeza, fiebre y rigidez del cuello.

Las infecciones virales son la causa más común de la meningitis en Estados Unidos. Pero también pueden serlo bacterias, parásitos y hongos. A menudo, la meningitis mejora sin tratamiento en algunas semanas. Pero también puede causar la muerte, según Mayo Clinic. Por lo general, se requiere un tratamiento rápido con antibióticos.