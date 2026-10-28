La jefa de Amyts que lidera la huelga médica en Madrid tiene su plaza fija en Castilla-La Mancha

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La huelga médica anunciada para este miércoles en la Comunidad de Madrid sitúa a Ángela Hernández, secretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), al frente de una nueva batalla sindical contra la Consejería de Sanidad. La dirigente reclama mejoras laborales para los facultativos, entre ellas el fin de la movilidad forzosa en Atención Primaria y una mayor estabilidad en los centros y turnos de trabajo. Sin embargo, su propia trayectoria profesional abre interrogantes que merecen una explicación pública.

Hernández ejerce la máxima responsabilidad ejecutiva de Amyts desde febrero de 2022, cuando sustituyó a Julián Ezquerra, y renovó su mandato en octubre de 2025. Su dedicación exclusiva al sindicato viene de años atrás. En una entrevista publicada en 2022, la propia dirigente explicó que había dejado el quirófano en 2016 para centrarse en la actividad sindical.

La cuestión no es si una representante sindical tiene derecho a dedicar su jornada a defender a los profesionales. Ese derecho existe. La pregunta es otra: ¿cuál es exactamente su situación administrativa como médica, dónde se encuentra su plaza de origen y bajo qué condiciones mantiene su vinculación con el sistema sanitario madrileño?

La movilidad que reclaman los médicos

El comité de huelga ha incluido entre sus reivindicaciones el fin de la movilidad forzosa en Atención Primaria. La petición responde a la preocupación de los facultativos por la estabilidad de sus destinos y turnos, en un conflicto que también abarca las guardias, los descansos, la cobertura de plazas y la organización de los servicios.

En ese escenario, conocer las circunstancias profesionales de quien encabeza las protestas resulta especialmente pertinente. Si la situación administrativa de Hernández incluye una plaza de origen en otra comunidad autónoma (Castilla-La Mancha) y una adscripción temporal en Madrid, es razonable pedir que se expliquen las condiciones de esa adscripción, su duración y las razones que justifican su mantenimiento.

No se trata de equiparar automáticamente una comisión de servicio con una movilidad forzosa ni de insinuar que exista una infracción. Son figuras administrativas diferentes. Se trata de exigir transparencia sobre una situación que afecta a la principal portavoz de unas reivindicaciones laborales centradas, precisamente, en la estabilidad y la movilidad de los médicos.

Una huelga que exige explicaciones

El calendario anunciado por el comité contempla cuatro bloques de paros de 72 horas entre octubre y diciembre. La convocatoria se produce después de que, incluso, muchas de las peticiones que se hacen a la Comunidad de Madrid en realidad son exigencias cuya responsabilidad recae directamente en el Ministerio de Sanidad de Mónica García.

El conflicto tiene consecuencias para los profesionales, los centros sanitarios y los pacientes. Por eso, las reivindicaciones deben examinarse por su contenido y sus efectos, pero también es legítimo preguntar por las circunstancias de quienes las lideran, sobre todo de por qué en este momento electoral.

Hernández tiene una responsabilidad pública como representante sindical y su trayectoria profesional forma parte del debate. La transparencia sobre su plaza, su destino administrativo y su dedicación asistencial permitiría despejar dudas y evitar que la discusión se quede en reproches políticos.

La dirigente de Amyts reclama estabilidad para los médicos madrileños. Ahora tiene la oportunidad de explicar con claridad cuál es su propia situación profesional y qué condiciones administrativas la sustentan. En plena huelga, esa información no debería ser una incógnita.

Los mejor pagados

Desde la Consejería de Sanidad han subrayado que la Comunidad de Madrid destina más de 100 millones a mejoras retributivas y profesionales de la sanidad pública y desde 2023 se han creado más de 3.600 nuevas plazas y en el primer trimestre de 2027 habrán consolidado su empleo en el Sermas más de 34.000 profesionales.

Igualmente, han resaltado que la región es pionera en la convocatoria de concursos extraordinarios de méritos, convocó OPES bienales y destinó 70 millones de euros a aumentar las retribuciones de las guardias, noches y festivos en 2026 y 2027. Además, ha consignado 38 millones para el nuevo incremento de la retribución que cobran los médicos y las enfermeras por las guardias, noches y festivos a partir de 2028, entre otras medidas.