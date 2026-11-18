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Pedro Sánchez ha vuelto a colocar la sanidad pública en el escaparate electoral. Esta vez, con una cifra redonda y ambiciosa: destinar en torno al 7% del producto interior bruto (PIB) a financiar el Sistema Nacional de Salud. El compromiso figura en el programa electoral del PSOE para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, presentado el 15 de noviembre, y se anuncia como una de las grandes prioridades de los socialistas.

La pregunta es inevitable: ¿por qué necesita ahora el PSOE convertir en promesa electoral una financiación que no ha conseguido consolidar durante sus ocho años al frente del Gobierno? Sánchez llegó a La Moncloa en junio de 2018 y, desde entonces, la cartera de Sanidad ha pasado por seis ministros: Carmen Montón, María Luisa Carcedo, Salvador Illa, Carolina Darias, José Manuel Miñones y Mónica García. Seis responsables políticos para un mismo departamento y una sucesión de etapas que no ha conseguido cerrar los principales problemas estructurales del sistema.

La cifra del 7% merece, además, una explicación. No se trata de un compromiso presupuestario ya aprobado ni de una partida que las comunidades autónomas vayan a recibir automáticamente. Es una propuesta electoral para situar la financiación pública sanitaria en torno a ese porcentaje del PIB. El programa socialista la vincula a la reducción de las listas de espera y a la modernización del sistema.

Del 7,4% de la pandemia al 6,4%: la evolución que incomoda al PSOE

Los datos oficiales ofrecen un contraste especialmente relevante para examinar el nuevo compromiso socialista. Según la Estadística de Gasto Sanitario Público del Ministerio de Sanidad, el gasto público alcanzó el 7,4% del PIB en 2020, en plena pandemia; bajó al 7,1% en 2021, al 6,7% en 2022, al 6,5% en 2023 y al 6,4% en 2024.

Es decir, pese al incremento del gasto en términos absolutos, desde 2020 ha perdido un punto porcentual de peso sobre el PIB. En 2024 se destinaron 101.739 millones de euros a la sanidad pública, frente a los 97.632 millones de 2023. El gasto creció, pero lo hizo a un ritmo inferior al del PIB.

La comparación desmonta cualquier intento de presentar el 7% como una conquista ya alcanzada por el Ejecutivo. El propio Ministerio certifica que el último ejercicio consolidado disponible se quedó seis décimas por debajo de esa referencia.

Y hay otro elemento que merece atención: la gestión sanitaria está descentralizada. Son las comunidades autónomas las que soportan y administran la mayor parte del gasto asistencial. Por eso, anunciar un porcentaje nacional no equivale a explicar cómo se financiará, cuánto dinero adicional llegará a cada territorio, en qué plazos y con qué mecanismos de control.

El programa del PSOE tampoco concreta en ese compromiso una senda presupuestaria anual que permita comprobar cuándo se alcanzaría el objetivo. La promesa del 7% aparece en el apartado 136, bajo el epígrafe Acabar con las listas de espera.

Los médicos llevan el conflicto hasta el escenario electoral

El compromiso de financiación llega, además, en un momento especialmente delicado para las relaciones entre el Ministerio y los profesionales sanitarios. Los sindicatos médicos CESM, SMA y SME habían convocado una huelga indefinida estatal a partir del 28 de octubre contra el proyecto de Estatuto Marco impulsado por la Sanidad de Pedro Sánchez y Mónica García: esta última de Más Madrid, Sumar y Frente Común. Sin embargo, el adelanto electoral cambió el escenario: el comité de huelga decidió aplazar los paros el 7 de octubre, pero dejó expresamente vivo el conflicto y advirtió de que podría reactivarlos si el próximo Gobierno no atiende sus reivindicaciones.

El desacuerdo gira fundamentalmente en torno a la reclamación de un marco de negociación propio para médicos y facultativos, así como al reconocimiento de sus condiciones profesionales y laborales. Los sindicatos consideran insuficiente la regulación planteada por el departamento de Mónica García.

Sin ejecutar 500 millones

Hay otro dato que agrava el balance de gestión de Mónica García y que contrasta con la nueva promesa electoral de Pedro Sánchez de elevar la financiación sanitaria hasta el 7% del PIB. El Ministerio de Sanidad dejó sin ejecutar alrededor de 504 millones de euros durante 2024 y 2025, los dos primeros ejercicios completos de García al frente del departamento. Según el análisis del Instituto Coordenadas, elaborado a partir de los datos oficiales de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el Ministerio dispuso de 3.178 millones de euros de crédito definitivo, pero solo reconoció obligaciones por 2.674 millones: ejecutó el 84,1% y dejó sin materializar el 15,9% restante. En concreto, fueron 278 millones en 2024 y otros 225,5 millones en 2025.