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Un estudio del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca y la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) ha detectado la presencia de sustancias estupefacientes en el 39,1% de los pacientes menores de 40 años que sufrieron un infarto agudo de miocardio. El dato pone el foco en el posible papel de las drogas recreativas como factor asociado a los episodios cardiovasculares entre la población joven, un grupo de pacientes que, en muchos casos, no presenta los factores de riesgo tradicionales que suelen relacionarse con esta enfermedad.

La investigación, de carácter observacional, ha analizado las características clínicas de 2.573 personas que sufrieron un infarto agudo de miocardio y se ha presentado en el Congreso de la Salud Cardiovascular 2026 (SEC26), organizado por la Sociedad Española de Cardiología (SEC). El trabajo, dirigido por los doctores Ramón López y Pilar Carrillo, se enmarca en la preocupación por el posible incremento de los infartos entre los adultos más jóvenes, cuya incidencia se sitúa entre el 4% y el 10% en menores de 50 años, según los datos citados por los investigadores.

Del conjunto de pacientes estudiados, 482 —el 17,5%— tenían 50 años o menos, mientras que 91 —el 3,3%— no superaban los 40. En este grupo de menor edad predominaban los hombres y se observaba una menor presencia de factores de riesgo cardiovascular clásicos, como la hipertensión arterial, la diabetes o el colesterol elevado. El tabaquismo constituía la principal excepción: estaba presente en el 42% de los pacientes jóvenes analizados.

Sin embargo, el hallazgo más llamativo del estudio se encuentra en la detección de drogas. Entre los pacientes de 50 años o menos, los investigadores identificaron cocaína en el 10,2% de los casos, cannabis en el 12,5%, anfetaminas en el 3,1% y otras sustancias en el 1%. En conjunto, se detectó el consumo de alguna droga en el 22% de este grupo. La proporción aumentaba de forma considerable entre los menores de 40 años, hasta alcanzar el 39,1%: prácticamente cuatro de cada diez pacientes.

Estas cifras sitúan el consumo de sustancias recreativas entre los aspectos que deben tenerse en cuenta al estudiar los infartos en personas jóvenes. La cocaína, por ejemplo, puede provocar una intensa estimulación del sistema cardiovascular, aumentar la frecuencia cardiaca y la presión arterial y favorecer la contracción de las arterias coronarias. Estos efectos pueden comprometer el aporte de sangre al músculo cardiaco y contribuir a desencadenar un episodio agudo. No obstante, al tratarse de un estudio observacional, los resultados muestran una asociación y no permiten atribuir directamente a las drogas la causa de todos los infartos analizados.

Los tóxicos podrían estar infradetectados

Los investigadores también han identificado una limitación importante en la detección de estas sustancias. Las pruebas toxicológicas realizadas en orina solo identificaron drogas en el 40,2% de los pacientes de 50 años o menos y en el 59,3% de los menores de 40. Este resultado plantea la posibilidad de que el consumo de sustancias esté infravalorado, ya que las pruebas pueden no detectar exposiciones que se hayan producido fuera de su ventana de detección.

«Esto sugiere que la exposición reciente a drogas recreativas podría estar infraestimada en nuestro estudio y apoya considerar el cribado toxicológico como una práctica sistemática en los pacientes más jóvenes con infarto», ha destacado Piqueras.

La propuesta de los investigadores es que la evaluación de los pacientes jóvenes que llegan al hospital con un infarto no se limite a los factores de riesgo cardiovasculares habituales. Incorporar de forma sistemática pruebas toxicológicas podría ayudar a identificar consumos que, de otro modo, pasarían inadvertidos y aportar información relevante para orientar tanto el abordaje clínico como la prevención de nuevos episodios.

El estudio vuelve así a poner sobre la mesa una cuestión relevante: el infarto no es una enfermedad exclusiva de las personas mayores ni de quienes acumulan hipertensión, diabetes o colesterol elevado. En pacientes jóvenes, el tabaquismo y la posible exposición a drogas recreativas pueden formar parte de un escenario de riesgo que exige una evaluación específica.