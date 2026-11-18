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La alimentación engloba un papel fundamental en el funcionamiento del cerebro y en la manera en que envejece nuestro organismo. Aunque muchas veces se relaciona la salud cerebral con ejercicios de memoria o actividades intelectuales, lo que ponemos cada día en el plato también puede influir en la concentración, el aprendizaje y la capacidad de conservar los recuerdos. Entre los alimentos que han despertado el interés de los especialistas destacan las sardinas, un pescado azul pequeño, económico y con una elevada densidad nutricional. Su contenido en omega-3, vitamina B12 y otros nutrientes las convierte en una opción interesante para cuidar la mente a largo plazo.

El médico Rodrigo Arteaga, experto en salud integral, metabolismo y longevidad, explica que el cerebro es uno de los órganos que más energía consume y que necesita un suministro constante para funcionar correctamente. «Cuando ese combustible no llega de manera adecuada, pueden aparecer dificultades para concentrarse, olvidos cotidianos y una sensación de lentitud mental», advierte el experto. Por eso, considera importante elegir alimentos que proporcionen energía estable y nutrientes esenciales para las neuronas. En este contexto, las sardinas ocupan un lugar destacado por sus grasas saludables, especialmente el DHA, un tipo de ácido graso omega-3 que forma parte de las membranas neuronales.

Las sardinas y sus beneficios para el cerebro

Uno de los principales motivos por los que las sardinas se consideran interesantes para la salud cerebral es su contenido en ácidos grasos omega-3. Entre ellos destacan el DHA y el EPA, dos nutrientes presentes en los pescados grasos que participan en diferentes procesos del organismo.

Según explica Rodrigo Arteaga, el DHA forma parte de las membranas de las neuronas y contribuye a mantenerlas en buenas condiciones. «Estas estructuras resultan esenciales para que las células nerviosas puedan comunicarse mediante las sinapsis, los puntos de conexión por los que circula la información dentro del cerebro», sostiene.

Cuando las neuronas mantienen unas membranas adecuadamente nutridas, su funcionamiento puede desarrollarse de manera más eficiente. Por eso, incorporar alimentos ricos en omega-3 puede cuidar las funciones cognitivas, entre ellas la memoria y la capacidad de concentración.

La dietista Julia Zumpano, de la Clínica Cleveland, también destaca la importancia de estos ácidos grasos. Según recoge esta institución, las investigaciones relacionan una alimentación rica en omega-3 con un menor riesgo de deterioro cognitivo, demencia y enfermedad de Alzheimer.

No significa que comer sardinas garantice evitar estas enfermedades, pero sí que pueden formar parte de una alimentación orientada a proteger la salud cerebral durante el envejecimiento.

Vitamina B12 para cuidar la memoria y el estado de ánimo

Otro de los grandes atractivos nutricionales de las sardinas es su contenido en vitamina B12. Este nutriente participa en diferentes procesos del organismo y resulta especialmente importante para el funcionamiento del sistema nervioso.

Julia Zumpano señala que esta vitamina interviene en el equilibrio de determinadas sustancias químicas cerebrales relacionadas con el estado de ánimo. Además, destaca que una lata de sardinas de 106 gramos puede aportar más del triple de la cantidad diaria recomendada de vitamina B12.

Esta concentración convierte a las sardinas en una alternativa interesante para quienes buscan alimentos nutritivos sin necesidad de recurrir a preparaciones complicadas. La especialista también aclara que la toxicidad por vitamina B12 es poco frecuente y que se necesitarían cantidades extremadamente elevadas para provocar efectos perjudiciales.

«Mantener unos niveles adecuados de esta vitamina es importante para el sistema nervioso. Por tanto, incluir fuentes alimentarias de B12 puede contribuir a cubrir las necesidades nutricionales del organismo y favorecer su correcto funcionamiento», menciona.

¿Qué relación existe entre las sardinas y la longevidad?

La relación entre las sardinas y la longevidad no se limita a la memoria. Sus ácidos grasos también despiertan interés por sus posibles efectos protectores sobre la salud cardiovascular y los procesos inflamatorios.

La Fundación Centro Fisher para la Investigación del Alzheimer explica que los aceites de pescado contienen EPA y DHA, dos omega-3 asociados con beneficios cardiovasculares. Además, señala que estos nutrientes podrían ayudar a proteger el cerebro frente a los accidentes cerebrovasculares y la pérdida de memoria.

Entre las hipótesis investigadas están la posible capacidad para reducir la inflamación, un proceso que podría intervenir en el desarrollo de diferentes enfermedades. También se estudia si estos ácidos grasos pueden dificultar la formación de placas beta-amiloides, relacionadas con el Alzheimer.

Son líneas de investigación que ayudan a comprender el interés científico por el pescado azul, aunque no permiten afirmar que las sardinas prevengan o curen por sí mismas estas patologías.

César Dasilva, entrenador, coincide en destacar su densidad nutricional. Además de omega-3, menciona su contenido en vitamina D, vitamina B12, selenio y proteínas de alta calidad. Esta combinación convierte a las sardinas en un alimento interesante dentro de una dieta variada.