El hospital Ribera Juan Cardona organiza la I Jornada de Deporte y Salud en colaboración con el Baxi Ferrol

El hospital Ribera Juan Cardona ha organizado la I Jornada sobre deporte y salud, en colaboración con el club de baloncesto femenino Baxi Ferrol, en la que han participado jugadoras del equipo lucense, psicólogos deportivos, fisioterapeutas y traumatólogos.

El evento, que tuvo lugar en la galería principal del Centro Comercial Parque Ferrol, ha reunido a un más de un centenar de asistentes, que participaron de manera activa en la sesión aportando sus propias vivencias relacionadas con la salud mental.

Esta primera jornada, que se ha celebrado bajo el lema “Competir con la cabeza”, ha puesto el foco en la presión psicológica, la ansiedad y el desgaste emocional que sufren muchos deportistas en entornos de alto rendimiento.

El encuentro fue inaugurado por el presidente del Baxi Ferrol, Santiago Rey y Javier Masaguer, responsable de marketing del Baxi Ferrol, fue el moderador de la mesa redonda en la que participaron Patricia Gómez de la Torre, psicóloga deportiva; Adán Cargó, nutricionista y fisioterapeuta deportivo de Ribera Assistens Sport; el doctor Pedro Macía, traumatólogo de Ribera Juan Cardona; Daniel Valencia, psicólogo de Ribera Juan Cardona; y Gala Mestres, jugadora del Baxi Ferrol.

La capitana del Baxi Ferrol explicó que le llevó un tiempo normalizar la labor de la psicóloga del equipo, porque “parece que la salud mental todavía es un tabú en el deporte”, pero reconoce que es una labor muy necesaria “en muchas etapas, como cuando un deportista afronta su retirada o en mi caso lo hubiese necesitado cuando con 18 años me convocaban con la selección, pero no jugaba y me causaba una gran frustración”.

El fisioterapeuta Adán Cargó explicó que por su trabajo pasa muchas horas con los jugadores y tiene la oportunidad de ver lo que les pasa y preocupa. “Creo que una de las derivaciones más habituales que hago es al psicólogo. Nuestra responsabilidad tiene que ser encauzar al deportista y derivarlo al personal que toca, porque si lo de arriba no funciona, tampoco va lo de abajo”.

El gerente del hospital Ribera Juan Cardona, Javier Atanes, fue el encargado de clausurar el acto, subrayando la necesidad de abordar la salud mental desde todos los ámbitos de la sociedad.

Presentación de la campaña “Sentir la camiseta”

El evento ha servido, además, para presentar en Galicia la campaña del grupo Ribera “Sentir la camiseta” sobre deporte y salud mental, realizada en colaboración de la agencia creativa Maart, y diversos clubes deportivos entre los que se encuentra el Baxi Ferrol.

Un total de 13 jugadores y jugadoras profesionales de fútbol, baloncesto, rugby, pilota valenciana, futbol sala, tenis y remo de 11 clubes participan en esta iniciativa, que el grupo Ribera enmarca en su modelo de salud responsable, y su programa Ribera Activa, que implica acciones para la promoción de la salud, la educación en hábitos saludables y la prevención.

La directora de Comunicación de Ribera, Angélica Alarcón, señaló que “la campaña responde a nuestro compromiso social y nuestro modelo de salud responsable. Esta campaña es un patrocinio poco funcional para una marca, pero de gran valor para el atleta. Los deportistas nos muestran lo que llevan dentro, expresándolo en el reverso de sus camisetas, contribuyendo a visibilizar un tema tan importante para la población».

Los deportistas participantes, entre ellos la jugadora del Baxi Ferrol Gala Mestres, cuentan en primera persona cómo el deporte les ha ayudado a canalizar el estrés y la presión de la competición, a superar lesiones o patologías graves y también la importancia de hablar sobre cómo se sienten y acudir a profesionales cuando lo han necesitado. Sus testimonios completos quedaron plasmados en varios vídeos que se promocionan en redes sociales y la web de la campaña.

Además, cada uno de ellos ha elegido una frase significativa que se ha impreso en el reverso de la camiseta oficial de su equipo, como metáfora de “lo que llevan dentro”, y todas esas camisetas conforman la exposición itinerante “Sentir la camiseta”, que quedó instalada en la Galería principal del Centro Comercial Parque Ferrol, donde puede ser visitada por el público general hasta el 18 de septiembre.