El Hospital Quirónsalud San José incorpora una torre de cirugía laparoscópica en 3D

La primera cirugía laparoscópica documentada de la que se tiene noticia fue una colecistectomía realizada en Francia en 1987 por el Dr. Philippe Mouret y constituye uno de los hitos más relevantes en la historia de la cirugía.

Es indudable que el paso de la cirugía abierta a la cirugía laparoscópica en 2D en multitud de procedimientos ha traído aparejado un gran número de ventajas, relativas a una recuperación más rápida del paciente, mejor resultado estético y menor dolor postoperatorio. Sin embargo, no puede obviarse que, la cirugía laparoscópica en 2D presenta una limitación, debida al uso de pantallas planas con dos dimensiones: la pérdida de la visión tridimensional, lo que provoca que el cirujano tenga menor destreza en las manos, menor sensación táctil, mayor fatiga muscular y estrés y una gran pérdida de protagonismo por parte de la mano dominante. Además, los movimientos laparoscópicos tienen restricciones, ya que la mayoría se limitan a 4 grados, frente a los 7 que presentan las articulaciones de la muñeca y la mano en condiciones normales.



Estos inconvenientes han sido superados por la introducción de dispositivos en 3D, como el recientemente incorporado por el Hospital Quirónsalud San José, que, con la ayuda de unas gafas que incorporan un filtro de luz polarizada y un monitor en 3D, generan una visión tridimensional que permite una mejor percepción de la profundidad de los tejidos y una mayor claridad en los detalles anatómicos.

Aunque no existen demasiados estudios comparando la cirugía laparoscópica convencional en 2D con la cirugía laparoscópica en 3D, todos ellos atribuyen una serie de ventajas a esta última: recuperación de la profundidad (precisión), mejora de la curva de aprendizaje, mejor utilización de la mano no dominante, disminución de la fatiga y el estrés, disminución de los errores (exactitud), actuación más segura en situaciones de urgencia (seguridad), disminución del tiempo en la sutura y un manejo de la aguja más intuitivo (rapidez), posibilidad de realizar cirugías laparoscópicas más complejas y ventajas similares a la cirugía robótica pero más barata.

La cirugía laparoscópica en 3D está especialmente recomendada para aquellos casos en los que no es posible la cirugía robótica y especialmente en cirugías de órganos situados a gran profundidad o en localizaciones difíciles y en pacientes con gran obesidad, en los que la grasa tisular dificulta una disección anatómica correcta. En el caso del Hospital Quirónsalud San José este tipo de cirugía está siendo utilizada por los Servicios de Cirugía General y de Ginecología y Obstetricia, sobre todo en cirugía de la obesidad, cirugía oncológica e histerectomías.



El Hospital Quirónsalud San José, centro de excelencia materno-infantil

El Hospital Quirónsalud San José se ha convertido en centro de referencia en atención materno-infantil de la sanidad privada madrileña cuyo objetivo es la excelencia en la atención integral a los menores y a su entorno familiar. Cuenta con cirugía neonatal y pediátrica y con todas las especialidades pediátricas.

Gracias a los profundos cambios acometidos en los últimos años – innovación en los equipos médicos y quirúrgico, evolución de las técnicas de tratamiento, incorporación de las últimas tecnologías y modernización de sus instalaciones- hoy brinda una cartera de servicios que cubre la casi totalidad de las especialidades, con equipos de referencia, como en la Angiología y Cirugía Vascular, donde dispone de unos profesionales altamente cualificados que desarrollan técnicas avanzadas de cirugía mínimamente invasiva, para lo que se dispone de los últimos avances técnicos en medicina.

También cuenta con otras especialidades como Traumatología, Oftalmología, Urología, Dermatología, Endocrinología, Medicina Interna, Cardiología, entre otros, así como un Servicio de Ginecología y Obstetricia de referencia y una prestación puntera en Diagnóstico por la imagen.

El Hospital Quironsalud San José ofrece una Atención de 24 horas en Urgencias pediátricas, ginecológicas y obstétricas, generales y traumatológicas.