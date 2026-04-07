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HM Hospitales ha cerrado el ejercicio 2025 superando los 4,6 millones de consultas externas, en un contexto de crecimiento sostenido de su actividad asistencial que refuerza un modelo sanitario que no solo aumenta en volumen de actividad, sino que evoluciona hacia una atención cada vez más especializada, coordinada y orientada a resultados. Este incremento se acompaña de una mayor capacidad para abordar patología compleja, reflejo de una organización que ha consolidado su red hospitalaria como un sistema integrado de alta resolución.

Este avance responde a una forma de entender la medicina basada en la medición, la transparencia y la mejora continua, donde cada decisión clínica se orienta a optimizar los resultados en salud y a ofrecer al paciente una atención más eficaz, segura y adaptada a sus necesidades.

Durante 2025, HM Hospitales ha alcanzado un nivel de actividad asistencial que refleja la madurez de un modelo sanitario diseñado para operar a gran escala sin perder foco en la calidad, a través de un modelo que combina capacidad, especialización y eficiencia clínica. Con más de 4,6 millones de consultas externas y cerca de 800.000 urgencias atendidas, el Grupo ha demostrado su capacidad para dar respuesta a una demanda creciente y cada vez más compleja.

Esta actividad se completa con más de 127.600 intervenciones quirúrgicas, de las que más de 50.400 corresponden a cirugía mayor ambulatoria, con casi 118.000 altas hospitalarias y más de 4.600 nacimientos, cifras que no solo evidencian crecimiento, sino la consolidación de un sistema asistencial basado en la especialización, la eficiencia clínica y la medición continua como palancas para mejorar los resultados en salud. Datos que reflejan una red asistencial sólida, coordinada y preparada para dar respuesta a una demanda creciente con estándares de calidad cada vez más exigentes.

La actividad diagnóstica, con más de 15,2 millones de estudios de laboratorio y más de 1,8 millones de pruebas radiológicas, refleja la solidez de un sistema asistencial que entiende el diagnóstico como un elemento central en la toma de decisiones clínicas, lo que refuerza la capacidad del Grupo para ofrecer una medicina de alta resolución basada en el diagnóstico precoz y la precisión clínica.

Esta capacidad no sólo permite anticipar y precisar mejor los procesos, sino que es clave para reducir la variabilidad, evitar estancias innecesarias y avanzar hacia un modelo más eficiente, donde cada intervención esté justificada por el valor que aporta al paciente.

HM Hospitales ha cerrado 2025 consolidando su modelo asistencial que crece en actividad. El dato más representativo de esta evolución es un índice de mortalidad ajustada por complejidad del 0,72, según el algoritmo del Ministerio de Sanidad.

«En HM Hospitales trabajamos para ofrecer la máxima seguridad a nuestros pacientes. Producto de ello y de la propia forma de hacer Medicina que tenemos, el algoritmo de ajuste de riesgos de Sanidad nos sitúa con una mejoría del 28% en supervivencia frente al estándar del modelo (RMA 0,72, siendo 1 el valor de referencia nacional). Esto es un éxito colectivo que nos motiva a seguir mejorando cada día», ha manifestado el Dr. Cristobal Belda, director general médico de HM Hospitales.

Mejores resultados en patologías de alta complejidad

La evolución del modelo asistencial de HM Hospitales se refleja especialmente en el desempeño clínico en patologías de alta complejidad, donde los resultados obtenidos evidencian una mejora significativa en los indicadores de salud. En el ámbito cardiovascular, el tratamiento del infarto agudo de miocardio presenta resultados alineados con los estándares esperados (ratio de mortalidad de 0,99), mientras que en insuficiencia cardiaca se registra una mortalidad del 16% inferior a la media (0,84) y en ictus una reducción del 29% (0,71), lo que pone de manifiesto la capacidad del Grupo para abordar con eficacia procesos clínicos de elevada gravedad.

Esta evolución también se observa en patología respiratoria, donde la mortalidad por neumonía se sitúa un 32% por debajo de la esperada (0,68), reflejo de la mejora continua en los protocolos clínicos, la coordinación asistencial y la capacidad de respuesta de los equipos.

En el ámbito obstétrico, HM Hospitales mantiene un enfoque basado en la calidad y la adecuación clínica, con un porcentaje de cesáreas inferior al 15% en embarazos de bajo riesgo, en línea con las recomendaciones internacionales. Este dato evidencia una práctica asistencial orientada a la seguridad materno-fetal y a la reducción de intervenciones innecesarias, consolidando un modelo basado en la evidencia y en el valor para el paciente.

Actividad por territorios

El desarrollo territorial refuerza el modelo en red de HM Hospitales, garantizando una atención homogénea y coordinada en todos sus centros. Su crecimiento asistencial en 2025 se ha producido de forma equilibrada en el conjunto de la red, lo que también refleja la solidez de un modelo organizativo capaz de ofrecer una atención homogénea y de alta calidad en todos sus territorios.

En este sentido, Madrid continúa siendo el principal polo asistencial del Grupo, con más de 60.000 altas hospitalarias y más de 460.000 urgencias atendidas, además de 2,5 millones de consultas, cifras que evidencian su elevada capacidad resolutiva y su papel como referencia en procesos de mayor complejidad.

En Cataluña, el crecimiento sostenido de la actividad ambulatoria, con cerca de 900.000 consultas externas, pone de manifiesto la consolidación del modelo asistencial en este territorio, especialmente en el ámbito de la atención especializada. Por su parte, Galicia y Castilla y León mantienen un elevado volumen quirúrgico y hospitalario, reflejo de una red asistencial plenamente integrada y con capacidad para dar respuesta a diferentes niveles de complejidad clínica.

En Andalucía, el Hospital HM Málaga destaca por su crecimiento sostenido, con más de 49.000 urgencias atendidas, confirmando la progresiva expansión del modelo del Grupo en el sur de España. Este desarrollo territorial, basado en la coordinación entre centros y en la aplicación de estándares clínicos comunes, refuerza el modelo en red del Grupo como una de sus principales palancas para garantizar eficiencia, continuidad asistencial y calidad en la atención al paciente.

Este desarrollo territorial pone de manifiesto la fortaleza de un modelo en red que permite ofrecer una atención homogénea, coordinada y basada en los mismos estándares clínicos en todos sus centros, garantizando así una respuesta asistencial eficiente y de calidad con independencia del territorio.

Los resultados de 2025 consolidan la evolución de HM Hospitales hacia un modelo sanitario que no sólo mide actividad, sino impacto real en la salud de los pacientes, integrando asistencia, investigación y docencia en un sistema orientado a la excelencia clínica y la mejora continua.

Transparencia en los procesos

El análisis de los 25 Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRDs) más frecuentes de 2025 muestra que, incluso en áreas de elevada complejidad clínica, como cirugía ortopédica y traumatología, medicina interna o cirugía general y digestiva, el Grupo mantiene una estancia media sistemáticamente inferior a la norma, alcanzando en algunos servicios un Índice de Estancia Media Ajustada (IEMA) tan favorable como 0,72 en cirugía ortopédica, 0,96 en medicina interna o 0,81 en cirugía general y digestiva.

Esta eficiencia asistencial se traduce en un volumen significativo de estancias evitadas, como las más de 59.000 estancias hospitalarias ahorradas sólo en la Comunidad de Madrid, según los indicadores funcionales consolidados.