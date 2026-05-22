El hábito que lo cambia todo: por qué debes poner un vaso con agua y sal debajo de la cama

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Desde hace siglos, muchas personas recurren a rituales domésticos para buscar tranquilidad, descanso y bienestar emocional. Uno de los más conocidos consiste en poner un vaso con agua y sal debajo de la cama antes de dormir. Aunque para algunos se trata únicamente de una superstición, otras personas consideran que este sencillo gesto ayuda a limpiar las energías negativas acumuladas durante el día. Apollo Tarot destaca, sobre esta práctica, que puede favorecer un ambiente más sereno, aliviar tensiones emocionales y mejorar la calidad del sueño en determinados momentos de estrés o preocupación.

Muchas tradiciones espirituales relacionan el agua con la purificación y la capacidad de absorber aquello que genera malestar emocional. Según explica Apollo Tarot, colocar un vaso con agua fresca junto a la cama funciona como una especie de “esponja” energética que recogería las vibraciones densas del entorno mientras la persona duerme. A su vez, desde Rituals and Remedies añaden que la sal se ha utilizado históricamente como elemento protector en distintas culturas, especialmente durante la noche, cuando el cuerpo descansa y existe una mayor sensación de vulnerabilidad. Algunas personas incluso creen que este ritual ayuda a reducir las pesadillas o la sensación de agotamiento mental. Más allá de las creencias espirituales, este tipo de costumbres también puede interpretarse como una herramienta simbólica para relajarse antes de dormir y crear una rutina nocturna asociada al bienestar, la calma emocional y el descanso profundo durante noches especialmente agitadas o emocionalmente intensas.

¿Cuál es el significado de poner un vaso con agua y sal debajo de la cama?

El simbolismo de este ritual se basa en la unión de dos elementos considerados purificadores. El agua representa la limpieza, la fluidez y la renovación emocional, mientras que la sal se asocia con la protección y la estabilidad.

Según Rituals and Remedies, muchas culturas antiguas utilizaban la sal en puertas, ventanas y zonas de descanso para crear una barrera contra aquello que se percibía como negativo o perturbador.

Apollo Tarot explica que, durante el sueño, las personas atraviesan un momento de mayor sensibilidad emocional. Por ello, algunas corrientes espirituales consideran importante mantener el dormitorio libre de tensiones o energías densas. “El vaso con agua y sal actuaría entonces como un elemento protector capaz de absorber parte de esa carga simbólica acumulada en el ambiente”, aseguran los especialistas.

¿Cómo se realiza este ritual en casa?

La práctica de poner un vaso con agua y sal debajo de la cama suele realizarse de manera sencilla y sin necesidad de objetos especiales. Greissy Sánchez recomienda llenar medio vaso de cristal con agua y añadir tres cucharadas de sal antes de colocarlo debajo de la cama.

«Algunas personas acompañan el gesto con una intención concreta relacionada con el descanso, la tranquilidad o la liberación emocional», comenta la profesional. A su vez, explica que, al despertar, el contenido del vaso debe desecharse.

Sánchez sostiene que algunas personas observan el estado del agua para interpretar posibles cambios energéticos. Según estas creencias, la presencia de burbujas, turbiedad o alteraciones en la sal indicaría que el vaso ha absorbido energía negativa durante la noche.

¿Cómo influye poner un vaso con agua y sal en nuestro bienestar?

Más allá de las explicaciones espirituales, este tipo de prácticas puede tener un efecto psicológico positivo en determinadas personas. Los rituales nocturnos ayudan a establecer rutinas estables, reducir la ansiedad y generar una sensación de control antes de dormir.

En este sentido, preparar el dormitorio, apagar dispositivos electrónicos o colocar un vaso con agua y sal pueden convertirse en pequeños actos asociados a la relajación mental. Ahora bien, es importante destacar que tales rituales son creencias populares y no tienen ninguna base científica, de manera que no obtendremos bienestar mental así por “arte de magia”.

Lo que sí es verdad es que muchos expertos en bienestar coinciden en que crear hábitos tranquilos antes de acostarse favorece un descanso más reparador. Por lo tanto, el ritual puede entenderse como una herramienta simbólica para desconectar de las preocupaciones diarias y dedicar unos minutos al autocuidado emocional.

El vaso con agua y sal debajo de la cama combina tradición, espiritualidad y bienestar personal. Algunas personas lo practican por costumbre familiar, mientras otras lo utilizan en momentos de estrés, cansancio emocional o cambios importantes en sus vidas.

Apollo Tarot, Rituals and Remedies y Greissy Sánchez coinciden en señalar que el objetivo principal de este ritual no es generar miedo, sino promover una sensación de protección y equilibrio emocional.

Laurel debajo de la alfombra

Hay más hechos cotidianos: una de las principales ventajas de poner laurel bajo la alfombra es su capacidad para desprender un aroma suave y progresivo. Al estar oculto bajo la superficie, la hoja libera su fragancia poco a poco cada vez que alguien pisa la alfombra o circula por la zona. Esto crea una sensación sutil de limpieza sin saturar el ambiente.