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La crisis sanitaria desencadenada en Ceuta tras la invasión a Ceuta y la necesidad de poner en marcha una campaña extraordinaria de vacunación ha vuelto a situar al Ministerio de Sanidad en el centro de las críticas. La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha cargado este lunes contra la falta de información que, según denuncia, mantiene el departamento que dirige Mónica García sobre el desarrollo de la vacunación y ha exigido que el Gobierno central reponga todas las dosis aportadas por la Comunidad de Madrid.

La Comisión de Salud Pública acordó movilizar hasta 45.000 dosis para hacer frente a las necesidades de inmunización detectadas en Ceuta a través del mecanismo de solidaridad entre el Ministerio y las comunidades autónomas. Del total, 15.000 corresponden a la triple vírica y otras 10.000 dosis, respectivamente, a las vacunas contra difteria-tétanos, varicela y polio.

En este contexto, Matute ha denunciado que las comunidades están aportando vacunas para responder a una situación de emergencia sanitaria sin recibir, a su juicio, información suficiente sobre la evolución de la campaña ni sobre las necesidades reales existentes sobre el terreno.

«No tenemos ningún tipo de información y eso es absolutamente vergonzoso y es peligroso», ha advertido la máxima responsable de la Sanidad madrileña en declaraciones a los medios desde Tielmes, donde ha visitado un nuevo consultorio.

La consejera ha defendido que Madrid cuenta con una planificación que permite mantener reservas estratégicas para responder a contingencias sanitarias, pero ha subrayado que las dosis cedidas para afrontar la crisis de Ceuta deben ser restituidas posteriormente por el Ministerio.

«En la Comunidad de Madrid tenemos un plan estratégico que permite poder vacunar a nuestra población y tener reservas para las contingencias, que es lo que tendría que hacer el Ministerio y, desde luego, que no tema la población porque vamos a seguir teniendo reservas de vacunas, pero esas vacunas nos las tienen que devolver», ha reclamado Matute.

Sus críticas se producen después de que la situación en Ceuta obligara a activar un dispositivo extraordinario de vacunación ante la llegada de población con calendarios vacunales desconocidos o incompletos y el consiguiente riesgo epidemiológico. Para la consejera madrileña, la necesidad de recurrir ahora a las reservas de las comunidades autónomas evidencia una falta de previsión del Ministerio de Sanidad ante una crisis que, sostiene, requería una respuesta más rápida y coordinada desde el Gobierno central.

«García ha llegado tarde a Ceuta»

En esta línea, Matute ha recalcado que el Ministerio «llegó tarde a Ceuta» y ahora, de forma «chantajista», ha tenido que recurrir a la solidaridad y responsabilidad de las Comunidades Autónomas para proveer de vacunas a la población de Ceuta y «a los inmigrantes invasores».

Así, ha censurado que el Ministerio de Mónica García derive la responsabilidad a las comunidades autónomas cuando el Gobierno central es el responsable directo. «Ceuta necesita ayuda, pero eso no quita que tapemos su irresponsabilidad y, desde luego, cada dosis cedida, dosis repuesta», ha remarcado.

«La ministra es un auténtico desastre que insulta a los compañeros, abandona a la población y lo único que está haciendo es buscar la siguiente poltrona donde puede ir, bien sea en la Comunidad de Madrid o en la Organización Mundial de la Salud», ha insistido.

En esta línea, ha censurado que Mónica García montara «un plató de televisión» en Canarias con la crisis del hantavirus para «intentar tener rédito político» para preguntarse «cuánto ha tardado» en viajar a Ceuta.

«La Comunidad de Madrid está con Ceuta y con los ceutíes, que son España y son españoles y necesitan nuestra ayuda, como digo, pero eso no va a tapar la irresponsabilidad del Gobierno de España y de una ministra de Sanidad inhabilitada para gobernar porque está haciendo de candidata en vez de ministra», ha zanjado.