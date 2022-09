De nuevo, desde Enfermería se ha vuelto a suscitar una vez más la necesidad de que tanto su profesión y los médicos sean servicios sanitarios complementarios pero independientes. Una profesión que ha demostrado no sólo su formación de Grado, sino en los momentos más difíciles su profesionalidad y tesón por el cuidado del paciente. Así, el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, ha recordado que los enfermeros «no quieren ser médicos» por lo que ha lamentado que la Organización Médica Colegial (OMC) «no tenga muchas ganas» de que sean independientes a la profesión médica.

«Parece que no tienen muchas ganas de que podamos alcanzar metas y siguen con el pie intentando dejarnos en un lugar que no nos corresponde porque, quieran o no, somos independientes y vamos a lograr serlo aunque tengamos que ir a los tribunales», ha dicho Pérez Raya durante la presentación del libro ‘100+1 hitos de la enfermería española’.

El presidente del CGE se ha pronunciado así con motivo del recurso interpuesto por el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Tomás Cobo, contra las Guías de prescripción enfermera relativas a Hipertensión Arterial y Diabetes, por «una cuestión de redacción», que podría «dar lugar a dudas».

Ante esto, Pérez Raya le ha recordado que los enfermeros «no quieren ser médicos» y que su labor es dar «continuidad asistencial» una vez se ha diagnosticado a un enfermo. «No se enteran de que no vamos a diagnosticar, sino dar continuidad asistencial», ha dicho para señalar que la opinión de la OMC es «diferente» a la que tienen los médicos de los centros de salud.

Estas diferencias entre médicos y enfermeros ha hecho que la ‘prescripción enfermera’ todavía no se considere un hito de la profesión de Enfermería y, por ende, no se haya incluido en el libro. «Cuando sea una realidad palpable y reconocida será un hito que habrá que contemplar», ha aseverado uno de los autores, José Antonio Ávila.

En concreto, el ‘100+1 hitos de la enfermería española’ es un recorrido por aquellas normas y acontecimientos que han ido configurando el devenir de la enfermería en nuestro país, hasta situarnos en el momento actual. «Intenta poner en valor todas las circunstancias que han intervenido en el tránsito de oficio a profesión que ha tenido la Enfermería. Es un libro documental que tiene que servir de base para que todos los investigadores de la profesión enfermera lo tomen de referente», ha zanjado otro de los autores, Carlos Álvarez Nebreda.

Especialidad médico-quirúrgica

Nada es lo que parece a primera vista en la sanidad española. Tampoco aquello que afecta a la enfermería, a pesar de haber demostrado durante varias décadas un sólido crecimiento y más recientemente su trabajo, dedicación y cualificación profesional en la emergencia sanitaria Covid. Sin embargo, el nuevo Real Decreto que regula cómo se pueden crear nuevos títulos de especialista, así como la creación de las Áreas de Capacitación Específica, no parece convencer a la profesión.

El Consejo General de Enfermería, «por mucho que en su denominación se hable de las especialidades en Ciencias de la Salud, se trata de un Real Decreto que no ha tenido en cuenta a la profesión enfermera» han denunciado las enfermeras/ros españoles. ¿Será que están pensando elaborar un decreto específico para enfermería? ¿De qué nos sirve que se modifique el procedimiento para elaborar nuevas especialidades o cómo crear ACEs, si las siete especialidades enfermeras, después de 17 años, todavía no están plenamente implementadas en el Sistema Sanitario?, advierten.

Pero la pregunta real es ¿por qué no se hacen esfuerzos por solucionar la especialidad de enfermería médico-quirúrgica que está guardada en un cajón desde hace años? Preguntas sin respuestas, a pesar de que esta profesión sanitaria es quizá la que más evolución ha protagonizado en los últimos 40 años.