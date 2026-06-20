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La osteoartritis constituye uno de los principales problemas de salud a nivel global, tanto por su elevada prevalencia como por su impacto en la calidad de vida de las personas. Según datos de la Fundación Internacional de Osteoartritis (Osteoarthritis Foundation International, OAFI), alrededor de 500 millones de personas en el mundo padecen artrosis sintomática, de las cuales 7 millones se encuentran en España. Se trata de la patología articular más frecuente, con un importante componente silencioso, ya que aproximadamente el 30% de la población puede presentar la enfermedad de forma asintomática.

El impacto de estas enfermedades va más allá del ámbito clínico. Las enfermedades reumáticas constituyen la primera causa de discapacidad permanente y la tercera causa de incapacidad temporal para el trabajo, lo que pone de manifiesto su relevancia en términos sanitarios, sociales y económicos. En este contexto, la osteoartritis tiene un peso especialmente significativo, dado que el 50% de los casos de discapacidad permanente asociados a enfermedades reumáticas corresponden a pacientes con esta patología.

Ante esta realidad, la Fundación Internacional subraya la importancia de impulsar investigaciones centradas en la experiencia de las personas afectadas. Tal y como destaca, promover estudios en los que la voz del paciente ocupe un lugar central resulta clave para mejorar la asistencia sanitaria y avanzar hacia modelos de atención más ajustados a las necesidades reales de la población. En esta línea, está desarrollando el estudio EXODOL, una iniciativa centrada en el análisis del dolor de espalda en personas con sobrepeso u obesidad.

El estudio EXODOL, según informa el COP, ha sido aprobado por un Comité de Ética de la Investigación, lo que garantiza el cumplimiento de los estándares éticos y científicos exigidos en este tipo de trabajos. Asimismo, está avalado por nueve organizaciones científicas, entre las que se encuentran entidades del ámbito sanitario y profesional, lo que respalda la relevancia y el rigor de la investigación.

Encuesta y cómo participar

La encuesta, puesta en marcha con el fin de recabar esta información, está dirigida a personas adultas (mayores de 18 años) residentes en España que presenten dolor de columna y vivan con sobrepeso u obesidad. A lo largo de la misma, se aborda la experiencia de las personas en relación con el manejo del exceso de peso y el dolor de espalda dentro del sistema sanitario, con el fin de identificar posibles áreas de mejora y orientar futuras intervenciones. De este modo, se pretende generar conocimiento útil que permita avanzar hacia una atención más eficaz, personalizada y centrada en las necesidades reales de la población.

La participación en el estudio es voluntaria y completamente anónima, y su cumplimentación tiene una duración aproximada de 10 minutos. Este carácter accesible facilita la implicación de un mayor número de personas, lo que resulta esencial para garantizar la representatividad de los resultados.

Todas las personas que cumplan los criterios establecidos pueden acceder a la encuesta a través del siguiente enlace: https://forms.gle/7UwgLmpFcGPDSyKi6

Desde la OAFI se insiste en que escuchar la voz de los pacientes es un elemento clave para mejorar la asistencia sanitaria, especialmente, en condiciones complejas como el dolor de espalda asociado al sobrepeso, donde intervienen factores físicos, psicológicos y sociales. En este sentido, la colaboración entre organizaciones científicas, profesionales de la salud y pacientes se configura como un pilar fundamental para avanzar en el conocimiento y abordaje de estas problemáticas.

La recogida de estos datos permitirá disponer de una base sólida para el desarrollo de estrategias orientadas a mejorar la atención sanitaria, optimizar los recursos disponibles y, en última instancia, contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.