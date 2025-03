Fact checked

La infección quirúrgica sigue siendo uno de los principales retos en los hospitales de todo el mundo, con un impacto directo en la seguridad de los pacientes y en los resultados de las intervenciones. La aparición de bacterias multirresistentes y la necesidad de aplicar protocolos de prevención eficaces sitúan este problema en el centro de las prioridades sanitarias. La innovación tecnológica, la formación continua y el trabajo coordinado entre profesionales son claves para reducir su incidencia y mejorar la calidad asistencial.

La doctora Inés Rubio Pérez es especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo en el Hospital Universitario La Paz y una referente internacional en la lucha contra las infecciones quirúrgicas. Actualmente, preside la Surgical Infection Society Europe y acaba de ser nombrada coordinadora de la Sección de Infección Quirúrgica de la Asociación Española de Cirujanos (AEC). En esta entrevista a OKSALUD, analiza los desafíos actuales en la prevención de infecciones, la amenaza creciente de las bacterias multirresistentes y el papel de la formación y la innovación para garantizar una cirugía más segura.

PREGUNTA.- Enhorabuena por su reciente nombramiento como coordinadora de la sección de Infección Quirúrgica (SIQ) de la AEC. ¿Cuáles serán sus principales objetivos en este nuevo rol? ¿Y los principales desafíos en la prevención de infecciones quirúrgicas en la actualidad?

RESPUESTA.- Muchas gracias, es un honor y un placer para mí poder liderar la sección de infección quirúrgica de la AEC durante los próximos años. Creo que lo más importante es continuar con el excelente trabajo realizado hasta ahora y seguir proporcionando formación de calidad a los cirujanos en el ámbito de la prevención y tratamiento de las infecciones quirúrgicas. También establecer colaboraciones con otras sociedades para llegar a cuántos más profesionales mejor.

Creo que el concepto más importante a considerar es que «lo que no se conoce no se puede cambiar». En muchos casos, las tasas de infección no se miden o no se miden correctamente, y esto hace que su prevención, por tanto, sea más complicada. El principal reto en mi opinión es que todos los cirujanos y personal del ámbito quirúrgico estén concienciados sobre la importancia e impacto de la infección quirúrgica, que se midan los resultados para poder analizarlos y aplicar medidas para mejorar.

P.- Como presidenta de la SIS-E, lidera iniciativas a nivel internacional. ¿Cómo se complementan en la AEC y SIS-E?

R.- A nivel internacional en la sociedad europea de infectología se trabaja en la elaboración de guías y recomendaciones conjuntamente con otras sociedades y se insiste mucho también en la formación. En la sección de infección de la AEC llevamos ya varios años colaborando con la SIS-E, ya que compartimos los mismos valores. Nuestro país tiene siempre una alta participación en el Congreso europeo y en las actividades de esta Sociedad y esperamos poder seguir creciendo juntos.

P.- ¿Qué avances recientes destacaría en la seguridad del paciente y la prevención de infecciones?

R.- Ha habido muchos avances recientemente a nivel de tecnologías y productos que pueden utilizarse en la prevención de infección (cómo suturas, apositos, dispositivos de presión negativa, antisépticos cutáneos, etc.) pero creo que el punto más importante a destacar es el mayor conocimiento sobre la importancia de los paquetes de medidas en la prevención, la mayor promoción de la importancia de estas medidas y sobre todo el trabajo en equipo.

P.- Defendió su tesis sobre infecciones quirúrgicas por bacterias multirresistentes. ¿Qué impacto tienen actualmente estas infecciones en la práctica quirúrgica y cómo pueden combatirse?

R.- Las bacterias multirresistentes son un problema muy grave a nivel mundial ya que nos quedamos sin antibióticos para combatirlas. Un paciente con una infección por una bacteria multirresistente tiene muchas más posibilidades de sufrir complicaciones graves o incluso la muerte. Por tanto, es fundamental que todos los profesionales sanitarios estén concienciados sobre este problema, y aquí cobran más importancia aún si cabe las medidas de prevención.

P.- ¿Qué estrategias considera más eficaces para reducir la incidencia de infecciones en cirugía colorrectal, su especialidad?

R.- Existen ya paquetes de medidas que han demostrado mejorar las tasas de infección en cirugía colorrectal, como, por ejemplo, los que proponemos desde el observatorio nacional de infección en cirugía (oincir.org). Estas incluyen por ejemplo la adecuada limpieza y desinfección de la piel, correcta eliminación del vello corporal, preparación del colon asociada a antibioterapia oral, adecuada profilaxis antibiótica, accesos mínimamente invasivos, entre otras medidas.

P.- Como formadora de cirujanos, ¿qué aspectos de la educación médica considera prioritarios para mejorar la seguridad quirúrgca?

R.- Es fundamental que a lo largo de toda su formación (desde la facultad hasta los especialistas más senior) se mantenga una formación continuada y una actualización sobre la seguridad del paciente, y de forma concreta en la infección, sobre las medidas de prevención. Éstas van avanzando y cambiando a medida que va surgiendo nueva evidencia, nuevas medidas o nuevas formas de aplicarlas.

P.- ¿Qué lecciones ha aprendido de hospitales extranjeros que podrían aplicarse en España?

R.- Me ha gustado de otros hospitales la organización a la hora de medir cómo se previene la infección y de recoger la incidencia de la misma, así como de empoderar a determinados individuos del ámbito quirúrgico (ya sean cirujanos, enfermeras, anestesistas) a liderar estos proyectos de seguridad del paciente y de prevención de la infección, lo que se conoce como los «OR champions».

P.- ¿Qué papel juega la innovación tecnológica en la reducción de infecciones P.- quirúrgicas? ¿Cómo ve el futuro de la cirugía en este sentido?

R.- La infección es un problema no resuelto en el ámbito de la cirugía, con lo cual actualmente hay investigación e innovación tecnológica que intenta mejorar este campo. Se está mejorando mucho en aspectos como apósitos y materiales para cuidado de las heridas quirúrgicas, terapias de presión negativa, suturas con antisépticos o antimicrobianos, etc. Sin embargo, a pesar de estos nuevos avances y nuevas medidas no debemos nunca olvidar algunas de las más básicas qué son eficaces y sencillas como la profilaxis antibiótica (cuando está indicada) y el adecuado lavado de manos. También hay esperanza en que las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial nos puedan ayudar a detectar las infecciones, analizar mejor los datos de los pacientes e incluso identificar precozmente a los pacientes en riesgo.

Soy positiva, creo que el tema de la infección está ganando la importancia que merece. Tiene más visibilidad, los cirujanos actualmente son más conscientes de que es una complicación grave y evitable, y que está en su mano cambiar. También creo que es importante que los pacientes cada vez están más formados y más preocupados por sus tratamientos médicos. Considero que esto puede ayudar mucho a reducir las infecciones, implicándoles en sus propios cuidados.

P.- Si tuviera que dar un mensaje clave a los cirujanos jóvenes sobre la prevención de infecciones, ¿cuál sería?

R.- Hay una frase que tomo en parte de mis mentores en el mundo de la infección. Y es que, hasta la cirugía técnicamente más perfecta puede tener un mal resultado y complicaciones para el paciente por presentar una infección.