Fact checked

El pasado mes de mayo empezó su andadura la Unidad de Experiencia del Paciente (UExPA) del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Se trata de una unidad multidisciplinar y multiprofesional formada por 21 profesionales, enfermeras y facultativos de distintos servicios y unidades médicas y quirúrgicas (urgencias, hospitalización a domicilio, salud mental, medicina interna, oncología médica, geriatría, hospitalización, quirófano y paritorio) que busca mejorar los resultados en salud y bienestar de los pacientes. Para ello, la UExPA incorporará la experiencia, las expectativas, las necesidades y las emociones de los pacientes a la hora de tratarlos y acompañarlos en sus procesos de curación.

La UExPA tiene por objetivo fundamental incorporar la experiencia del paciente en los procesos asistenciales integrados priorizados por el centro para conseguir mejorar los resultados en salud y bienestar de los pacientes. OKSALUD entrevista a la Directora de Continuidad Asistencial del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid, la doctora Dulce Ramírez Puerta que explica la necesidad de contar con estas unidades para mejorar la salud de los pacientes y cuidar todos los aspectos relacionados con la persona, no sólo la parte física sino también la parte anímica.

PREGUNTA.- ¿Cuáles son los principales beneficios que se esperan al incorporar unidades de experiencia del paciente en los hospitales para mejorar la atención médica?

RESPUESTA.- La Unidad de Experiencia del Paciente (UExPA) del Hospital Universitario Infanta Leonor es un proyecto pionero que permitirá́ incorporar la experiencia del paciente en los procesos asistenciales integrados priorizados por el hospital, para conseguir mejorar los resultados en salud y bienestar de los pacientes. Al incorporar la experiencia del paciente en la toma de decisiones, no sólo conseguimos una mejor comunicación con el personal sanitario, sino que se favorece la implicación del paciente y sus familiares en el proceso asistencial.

P.- ¿Qué estrategias y servicios específicos ofrece una unidad de experiencia del paciente para garantizar una atención más personalizada y satisfactoria?

R.- La principal estrategia es conseguir una participación activa de los pacientes y sus familiares, incorporándolos en los equipos de desarrollo de los proyectos. En la metodología implantada en estos procesos, el paciente no sólo incorpora su experiencia de la enfermedad, sino también de su trayecto asistencial, detectando puntos de mejora. Para la detección de las expectativas y necesidades de los pacientes existen herramientas específicas, como las encuestas de satisfacción que, a través de distintos canales de distribución, como terminales de feedback distribuidos en zonas estratégicas del hospital, sms, correos electrónicos, encuestas telefónicas, etc., permiten realizar una primera aproximación a las necesidades no cubiertas de la población y priorizar los procesos en los que, posteriormente y a través de la UExPa, se trabaja de forma más personalizada con los pacientes, cuidadores y familiares.

P.- ¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan los hospitales al implementar estas unidades y cómo pueden superarlos?

R.- El establecer un proyecto pionero como la creación de una Unidad de Experiencia del Paciente en un hospital público siempre es un desafío pues no existen muchos puntos de referencia por los que dejarse guiar o mejorar lo ya desarrollado.

En nuestro caso el gran desafío ha sido y sigue siendo el cambio de paradigma que supone para los profesionales de la salud trabajar de una forma transversal, integrando a los pacientes y todos los que participan en su proceso asistencial. No se trata del proyecto de un servicio hospitalario determinado, sino de un proyecto de hospital, contemplado en el Plan Estratégico del mismo, lo que, junto a la apuesta de la gerencia y de todo el equipo directivo del hospital, ha sido fundamental para poder salvar este obstáculo que supone un importante cambio también organizativo.

P.- ¿Cuál es el papel de los profesionales de la salud en la promoción y participación en las unidades de experiencia del paciente?

R.- La UExPa está constituida por 21 profesionales: enfermeras y facultativos de distintos servicios y unidades médicas y quirúrgicas (urgencias, hospitalización a domicilio, salud mental, medicina interna, oncología médica, geriatría, hospitalización, quirófano y paritorio), así como otros profesionales implicados en los procesos del paciente, como farmacia hospitalaria, trabajo social, sistemas de información y unidad de calidad y liderado por la Dirección de Continuidad Asistencial de este hospital. Estos profesionales se incorporan al equipo de trabajo de los distintos procesos, según el perfil más adecuado al proceso asistencial sobre el que se vaya a desarrollar el proyecto. Pero se trata de una forma de trabajar inclusiva, de forma que otros profesionales, tanto asistenciales como no, de distintos servicios hospitalarios, de atención primaria, de farmacia comunitaria, etc., se incorporan en los proyectos específicos, según el mapa del proceso y los integrantes del mismo.

P.- ¿Existe evidencia de que la incorporación de estas unidades haya tenido un impacto positivo en la satisfacción de los pacientes y en los resultados de salud?

R.- Existen numerosas evidencias científicas que indican que existe una correlación entre una buena experiencia de paciente y mejoras en salud o calidad de vida. Si tenemos en cuenta que los indicadores que actualmente se manejan para medir los resultados en salud incluyen no sólo indicadores clínicos, sino también de resultados reportados por los pacientes en cuanto a su percepción sobre su bienestar funcional, calidad de vida y su estado de salud, es lógico pensar que este tipo de proyectos tienen un impacto positivo en los resultados de salud de los pacientes.

P.- ¿Cómo se pueden financiar y mantener estas unidades en hospitales con recursos limitados?

La constitución de la UExPa se produce en mayo de este año, y pese a su reciente estreno se están desarrollando en este momento varios proyectos, como el de ExpaDerm (mejora del Proceso asistencial, incorporando la experiencia del paciente con Psoriasis y Dermatitis Atópica) y ExpaiCard (en pacientes con Insuficiencia Cardiaca).

En ambos se ha llegado a la co-creación de un plan de acción que se está desarrollando actualmente, quedando pendiente la evaluación del impacto de su implantación en los resultados en salud. De igual manera la Unidad está trabajando con el Servicio de Oftalmología y con pacientes con degeneración macular asociada a la edad (DMAE) para mejorar su atención.

Para el desarrollo de algunos de estos proyectos, hemos contado con la colaboración del Instituto de Experiencia del Paciente (IexP), gracias a la contribución de la industria farmacéutica.