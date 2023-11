Fact checked

La doctora María Luaces Méndez, Cardióloga del Instituto Cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos, es la directora de la Unidad de Innovación del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos (IdISSC). Con esta reputada especialista hablaremos de Inteligencia Artificial, de la evolución en la medicina bajo este prisma vital en los próximos años y de los nuevos desafíos que supondrá la IA. Desde OKSALUD, pretendemos a través de esta entrevista, avanzar y conocer mejor la personalización de la asistencia y la innovación en genómica y tecnológica, que permitirá tratamientos mejores y adaptados.

Pregunta.-Si hablamos de hábitos de vida y tomamos datos de alimentación en función de lo que compramos y lo aplicamos a sistemas de Inteligencia Artificial, se podría llegar a saber, a la hora de un diagnóstico médico, ¿cuál podría se la evolución de una patología?… ¿no parece de ciencia ficción?

Respuesta.- No, definitivamente no parece ciencia ficción La utilización de sistemas de inteligencia artificial en la predicción de la evolución de patologías a partir de datos de hábitos de vida y alimentación es una aplicación científica y médica muy prometedora. La IA permite analizar y procesar grandes cantidades de datos de manera eficiente y rápida, lo que puede ayudar a los profesionales de la salud a identificar patrones y correlaciones significativas. Esto no solo es posible, sino que ya se está utilizando en la práctica médica. La IA puede proporcionar a los médicos información valiosa para tomar decisiones más informadas y personalizadas sobre el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, lo que a su vez puede mejorar los resultados de los paciente.

Es importante destacar que la recopilación y el uso de datos personales en el ámbito de la salud deben llevarse a cabo con estricto cumplimiento de las normativas de privacidad y seguridad de datos para garantizar la confidencialidad y el consentimiento del paciente.

P.-A la vista de estos datos hemos emprendido un viaje sin retorno hacia una medicina donde el Big Data, forma parte de esa integración de datos – que parece ahora un desafío-, pero que ya comienza a formar parte del presente y el futuro, ¿cuánto de inmediato puede ser ya?

R.-La integración de Big Data en la medicina es un avance que está sucediendo de manera muy inmediata. Actualmente, los sistemas de atención médica y las instituciones de investigación están aprovechando el poder del Big Data para mejorar la toma de decisiones clínicas, la personalización de tratamientos y la identificación de tendencias de salud a nivel poblacional. La recopilación y análisis de grandes conjuntos de datos de pacientes, incluidos datos de diagnóstico, tratamientos, hábitos de vida y genómicos, está permitiendo avances significativos en el campo de la medicina.

El Big Data ya forma parte del presente y el futuro de la atención médica, y su impacto es evidente en áreas como la predicción de enfermedades, la identificación temprana de brotes de enfermedades infecciosas y la optimización de los recursos hospitalarios. A medida que la tecnología y las prácticas de manejo de datos continúan evolucionando, es de esperar que veamos avances aún más significativos en la medicina basada en datos en los próximos años.

Es importante destacar que la implementación exitosa del Big Data en la medicina también plantea desafíos en términos de seguridad de datos y privacidad del paciente, por lo que es esencial garantizar un manejo ético y legal de la información.

P.-La tecnología y la innovación pueden mejorar el acceso a la atención médica. Especialmente en áreas remotas o desfavorecidas a través de la telemedicina y la atención virtual, ¿cómo ve este cambio en la actualidad?

R.-La tecnología y la innovación han revolucionado la atención médica, permitiendo un acceso más amplio y equitativo a los servicios de salud, en particular en áreas remotas o desfavorecidas. La telemedicina y la atención virtual han desempeñado un papel fundamental en este cambio. Con la disponibilidad de dispositivos móviles, acceso a Internet y herramientas de comunicación avanzadas, los pacientes pueden conectarse con profesionales de la salud sin importar su ubicación geográfica.

La telemedicina ha demostrado ser especialmente valiosa durante la pandemia de covid-19, al permitir la prestación de atención médica sin riesgo de propagación del virus. Además, ha mejorado el acceso a la atención para personas que de otra manera enfrentarían barreras geográficas, económicas o de movilidad. La atención virtual no solo incluye consultas médicas en línea, sino también servicios de monitoreo remoto de pacientes, educación médica a distancia y atención de salud mental.

Este cambio es un avance importante en la actualidad y seguirá desempeñando un papel fundamental en la evolución del sistema de salud. Sin embargo, es importante abordar desafíos como la equidad en el acceso a la tecnología y la regulación adecuada para garantizar la calidad y la seguridad de la atención médica virtual. La colaboración entre profesionales de la salud, reguladores y empresas tecnológicas es esencial para garantizar que esta transformación beneficie a todos los pacientes.

La telemedicina y la atención virtual han demostrado ser herramientas poderosas para brindar atención médica a comunidades que de otro modo tendrían dificultades para acceder a servicios de salud de calidad.

P.-La personalización de la asistencia y la innovación en genómica y tecnológica, permitirá tratamientos adaptados. ¿Cómo se puede comenzar a ir suplementando esta tecnología?

R.-La personalización de la asistencia médica mediante la innovación en genómica y tecnología es una tendencia emocionante en el campo de la medicina. Comenzar a implementar esta tecnología requiere una serie de pasos clave:

1. Investigación y desarrollo: La investigación continua en genómica y tecnología es esencial. Se necesitan inversiones en la identificación de marcadores genéticos, el desarrollo de herramientas de secuenciación y análisis de ADN, así como la creación de algoritmos de inteligencia artificial que puedan interpretar datos genómicos de manera efectiva.

2. Recopilación de datos: Se deben recopilar datos genómicos de una amplia gama de pacientes para construir una base de conocimientos sólida. Esto puede implicar colaboraciones entre instituciones de investigación, hospitales y empresas de biotecnología.

3. Educación y capacitación: Los profesionales de la salud necesitan capacitación en genómica y tecnología para entender cómo aplicar esta información en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes.

4. Desarrollo de herramientas clínicas: Se deben desarrollar herramientas y plataformas clínicas que permitan a los médicos acceder y utilizar datos genómicos de manera efectiva en la atención al paciente. Estas herramientas deben ser seguras y cumplir con las regulaciones de privacidad.

5. Ética y regulación: Es fundamental abordar cuestiones éticas relacionadas con la privacidad y la seguridad de los datos genómicos. Además, las regulaciones deben estar actualizadas para garantizar un uso responsable de la información genómica.

6. Colaboración: La colaboración entre instituciones de investigación, hospitales, empresas de tecnología y reguladores es esencial para el éxito de esta iniciativa. Se deben establecer estándares y directrices para garantizar la interoperabilidad de los sistemas y la calidad de los datos.

La personalización de la asistencia médica basada en la genómica y la

tecnología tiene el potencial de revolucionar la medicina, permitiendo tratamientos adaptados a las características genéticas individuales de los

pacientes. Sin embargo, es un proceso que requiere tiempo, recursos y esfuerzo colaborativo. A medida que se avanza en estas áreas, veremos avances significativos en la atención médica personalizada.

P.-La IA, servirá para minimizar el número de errores como en las

medicaciones, también para diagnósticos mucho más precisos; el camino

que se abre parece no tener fin.

R.-La inteligencia artificial está demostrando ser una herramienta de gran potencial en la atención médica al minimizar errores en la administración de medicamentos y permitir diagnósticos mucho más precisos. Los sistemas de IA pueden ayudar a los profesionales de la salud a evitar errores de dosificación y administración de medicamentos, lo que es crucial para garantizar la seguridad de los pacientes.

Además, la IA puede analizar grandes conjuntos de datos clínicos y genómicos para identificar patrones que pueden pasar desapercibidos para los seres humanos. Esto conduce a diagnósticos más precisos y a un tratamiento más personalizado, lo que mejora los resultados para los pacientes. Estamos viendo sólo la punta del iceberg respecto al potencial de la IA en el campo de la salud, y su evolución continuará transformando la atención médica en formas que ni siquiera podemos imaginar completamente en la actualidad.

Es importante destacar que, si bien la IA ofrece numerosas ventajas en la atención médica, también plantea desafíos en términos de regulación, ética y privacidad de datos. Por lo tanto, es fundamental abordar estos aspectos a medida que se avanza en la aplicación de la IA en la medicina.

P.-Con tanto cambio, el empoderamiento de los pacientes se hace vital porque hay muchas decisiones que pueden ser compartidas; una mejor interacción. ¿Aportaría mayor valor a los profesionales y los pacientes?

R.- El empoderamiento de los pacientes es esencial en la atención médica actual, ya que implica la participación activa de los pacientes en la toma de decisiones sobre su salud. Una mejor interacción entre profesionales de la salud y pacientes no solo aporta un mayor valor a ambas partes, sino que también mejora los resultados de la atención médica. Cuando los pacientes se sienten informados, escuchados y empoderados, están más motivados para seguir los planes de tratamiento y cuidado de la salud.

Para los profesionales de la salud, una mejor interacción con los pacientes significa una comprensión más profunda de las necesidades y preferencias individuales, lo que les permite proporcionar una atención más personalizada y efectiva. Los pacientes, por su parte, se benefician al tomar decisiones informadas que se alinean con sus valores y metas personales.

En última instancia, una colaboración efectiva entre profesionales de la salud y pacientes promueve la toma de decisiones compartidas y la co creación de planes de tratamiento, lo que conduce a una atención más centrada en el paciente y mejores resultados de salud. Este enfoque colaborativo es una parte crucial del futuro de la atención médica.

El empoderamiento de los pacientes y una mejor comunicación entre profesionales de la salud y pacientes son elementos clave para lograr una atención médica más efectiva y centrada en las necesidades individuales.

P.-Cuando hablamos de IA, hay que hacer también reflexiones importantes, tiene muchos beneficios, pero también tiene límites. Los algoritmos deben ser transparentes y quien toma decisiones sobre la IA, tener consenso y formación. ¿Cómo ve este aspecto tan importante para ofrecer una sanidad realmente de calidad?

R.-El uso de inteligencia artificial en la atención médica conlleva una serie de beneficios significativos, como diagnósticos más precisos, tratamiento personalizado y una mejor gestión de datos clínicos. Sin embargo, es importante reconocer que la IA también tiene límites y desafíos, y estos no deben pasarse por alto.

La transparencia en los algoritmos es fundamental. Los profesionales de la salud y los pacientes deben comprender cómo funcionan los algoritmos y cómo llegan a sus conclusiones. Esto es crucial para evaluar la confiabilidad de las recomendaciones de la IA y para tomar decisiones informadas en la atención médica.

Además, la formación de quienes toman decisiones sobre la IA en el ámbito de la salud es esencial. Los profesionales de la salud deben estar capacitados en la interpretación de datos y la utilización de herramientas de IA de manera ética y efectiva. Además, se necesita un consenso en la comunidad médica y entre los reguladores para establecer estándares y directrices claras sobre el uso de la IA en la atención médica.

La combinación de IA con la experiencia clínica y el juicio humano es lo que puede llevar a una atención médica de calidad. La IA puede ser una herramienta poderosa, pero no reemplaza el conocimiento y la experiencia de los profesionales de la salud. Es necesario encontrar un equilibrio entre la tecnología y el enfoque centrado en el paciente para garantizar que la atención médica sea realmente efectiva y de calidad.

La consideración de estos aspectos críticos es esencial para aprovechar al máximo el potencial de la inteligencia artificial en la atención médica y garantizar que beneficie a pacientes y profesionales de la salud.

P.-Porque hay que dejar claro que, para que el paciente pueda llevar sus datos sanitarios y disponer de ellos en cualquier momento, deberá haber sistemas de seguridad y privacidad bien definidos. De ser así, se mejorará la efectividad, sobre todo en urgencias médicas.

La disponibilidad de sistemas de seguridad y privacidad bien definidos es esencial para permitir que los pacientes tengan acceso a sus datos de salud y puedan utilizarlos en cualquier momento. La protección de la información médica sensible es de suma importancia, no solo por cuestiones legales y éticas, sino también por la seguridad del paciente.

Cuando se establecen sistemas sólidos de seguridad y privacidad, se crea un entorno en el cual los pacientes pueden confiar en que sus datos médicos estarán protegidos. Esto es crucial para alentar a los pacientes a participar activamente en su atención médica, llevar un registro de sus datos y compartirlos con los profesionales de la salud cuando sea necesario.

Además, en situaciones de urgencia médica, el acceso rápido y seguro a los datos de salud del paciente puede ser vital para tomar decisiones informadas y brindar la atención adecuada de manera oportuna.

En resumen, la seguridad y la privacidad de los datos de salud son pilares esenciales para permitir a los pacientes tomar un papel más activo en su atención médica y mejorar la efectividad de la atención, en particular en situaciones de emergencia.

Serán esenciales los algoritmos cuando se apliquen a los distintos campos de la medicina, pero el algoritmo no tienen conciencia, con lo cual, ¿cómo se modularán para conformar diagnósticos y sus tratamientos?

Tienes razón en señalar que los algoritmos en medicina no tienen conciencia. Los algoritmos de inteligencia artificial en atención médica se basan en datos y patrones para tomar decisiones, pero no poseen una comprensión consciente ni un juicio ético. La manera en que se modulan para conformar diagnósticos y tratamientos se basa en una serie de principios y procesos:

1. Entrenamiento con datos: Los algoritmos de inteligencia artificial se entrenan utilizando grandes conjuntos de datos clínicos que contienen información sobre diagnósticos, tratamientos y resultados. Aprenden patrones a partir de estos datos para hacer predicciones.

2. Directrices y evidencia clínica: Los algoritmos pueden ser diseñados para seguir directrices y evidencia clínica establecida por profesionales de la salud. Estas directrices se basan en estudios clínicos y la experiencia acumulada en el campo.

3. Personalización: Los algoritmos pueden ser configurados para considerar las características individuales de cada paciente. Esto permite la adaptación de los diagnósticos y tratamientos en función de las necesidades y características de cada persona.

4. Supervisión humana: A menudo, los algoritmos de inteligencia artificial en medicina funcionan en colaboración con profesionales de la salud. Los médicos y especialistas supervisan las decisiones de la IA, interpretan sus resultados y las aplican en un contexto clínico.

5. Ética y valores humanos: Los valores éticos y humanos son esenciales en la toma de decisiones médicas. Los algoritmos pueden ser programados para cumplir con estándares éticos y respetar los valores del paciente, como el consentimiento informado.

6. Evaluación continua: Los algoritmos se someten a una evaluación continua y validación clínica para garantizar su precisión y eficacia en la práctica médica.

En resumen, los algoritmos en medicina son herramientas que se utilizan para proporcionar apoyo en la toma de decisiones clínicas, pero siempre bajo la supervisión y el juicio de profesionales de la salud. La modulación de estos algoritmos se basa en datos, directrices, supervisión humana y la consideración de valores éticos y humanos para ofrecer diagnósticos y tratamientos personalizados y seguros