Fact checked

El Día Mundial del VIH, celebrado cada 1 de diciembre, es una oportunidad para reflexionar sobre los avances alcanzados en la lucha contra el VIH, pero también sobre los desafíos que persisten en la erradicación de esta epidemia. El VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) ataca el sistema inmunitario, debilitando las defensas del cuerpo y aumentando el riesgo de desarrollar infecciones graves y cánceres. Si no se trata, puede evolucionar al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la fase más avanzada de la infección. A pesar de los avances en la prevención y los tratamientos antirretrovirales, el VIH sigue afectando a millones de personas en todo el mundo, con un impacto desproporcionado en comunidades vulnerables.

En declaraciones a OKSalud, el doctor Ignacio de los Santos Gil, jefe de la Sección de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de La Princesa en Madrid, analiza la situación actual del VIH y del sida. El experto aborda los retos globales, como el acceso desigual a tratamientos, el estigma social y el impacto en mujeres y personas mayores. Además, destaca la importancia de mejorar la detección precoz y potenciar la educación sobre salud sexual para frenar la transmisión del virus.

PREGUNTA.- ¿Cuál es el estado actual de la epidemia del VIH/SIDA a nivel nacional e internacional?

RESPUESTA.- En 2023, 39,9 millones de personas vivían con el VIH en todo el mundo. Durante ese año, se registraron 1,3 millones de nuevas infecciones y 630.000 personas fallecieron debido a enfermedades relacionadas con el sida. A pesar de los avances, el acceso al tratamiento sigue siendo un desafío. A finales de 2023, 30,7 millones de personas recibían tratamiento antirretroviral, lo que representa un gran progreso respecto a los 7,7 millones de 2010, aunque todavía queda por alcanzar el objetivo de 34 millones fijado para 2025. Entre las mujeres embarazadas que vivían con el VIH, el 84 % accedió a medicamentos antirretrovirales para evitar la transmisión del virus a sus bebés.

Desde 1995, las nuevas infecciones por VIH han disminuido un 60 %, pasando de 3,3 millones ese año a 1,3 millones en 2023. Sin embargo, el impacto del VIH sigue afectando de manera desproporcionada a mujeres y niñas, quienes representaron el 44 % de todas las nuevas infecciones en 2023. En cuanto a las muertes relacionadas con el sida, los esfuerzos globales han reducido los fallecimientos en un 69 % desde su pico en 2004 y en un 51 % desde 2010. A pesar de esta mejora, el impacto sigue siendo significativo, ya que en 2023 murió una persona cada minuto debido a enfermedades relacionadas con el VIH.

En 2023 se notificaron 3.196 nuevos casos de VIH en España, lo que equivale a una tasa de 6,65 por cada 100.000 habitantes. La mayoría de los diagnósticos, un 86,1 %, correspondieron a hombres, con una mediana de edad de 36 años. La forma más frecuente de transmisión fue entre hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, que representaron el 55 % de los casos, seguida por la transmisión heterosexual con un 25,7 % y la transmisión entre personas que se inyectan drogas, con un 1,7 %. Además, casi la mitad de los nuevos diagnósticos, un 49,8 %, se dieron en personas originarias de otros países.

El diagnóstico tardío sigue siendo un problema importante, ya que afectó al 48,7 % de los nuevos casos en 2023. Este retraso es más común en personas mayores de 50 años, donde alcanza el 61,5 %, y en las transmisiones heterosexuales, que afectan al 57,8 % de los hombres y al 53,5 % de las mujeres. Entre 2013 y 2023, las tasas de nuevos diagnósticos han mostrado una tendencia descendente, tanto en términos generales como desglosadas por sexo.

P.- ¿Qué avances médicos recientes considera más significativos en la lucha contra el VIH? Cite algún estudio reciente y añada link.

R.- Un equipo de científicos españoles ha abierto la puerta al desarrollo de nuevos medicamentos que puedan curar la infección del virus de inmunodeficiencia humana. En este sentido, se ha investigado a un grupo excepcional de personas con VIH cuyo organismo es capaz de controlar el virus, es decir, no se detecta su presencia en sangre. Esto ocurre sin la necesidad de tomar un tratamiento antirretroviral. Según ha informado el CSIC, los nuevos hallazgos sugieren que algunos de los controladores persistentes podrían estar curados del VIH, ya que no se encuentran virus completos o si se detectan están en niveles muy bajos y no tienen capacidad de replicarse.

P.- ¿Qué medidas preventivas son actualmente las más efectivas para evitar la transmisión del VIH?

R.- El gran talón de Aquiles de la lucha contra el VIH en España sigue siendo la prevención y el diagnóstico precoz. Es necesario ampliar y generalizar la realización del test como medida más efectiva de prevención.

Igual de importante es formar tanto a la población general como a los profesionales sanitarios que no trabajan directamente con personas que viven con el VIH, como los médicos de Atención Primaria.

Eliminación de barreras al acceso a la profilaxis preexposición (PrEP), diagnóstico y tratamiento lo más temprano posible, y el fortalecimiento de la atención continua, especialmente para grupos vulnerables como los migrantes. Abordar el aumento de infecciones de transmisión sexual en jóvenes y de las prácticas sexuales de riesgo, mejorando la vigilancia epidemiológica y la información y uso de preservativos.

P.- ¿Qué papel juegan los tratamientos como la PrEP (profilaxis preexposición) en la prevención?

R.- Actualmente, se ha demostrado ampliamente que la administración de fármacos antirretrovirales en personas expuestas y no infectadas por VIH puede reducir el riesgo de transmisión sin asociarse a inconvenientes significativos. A pesar de haber demostrado su eficacia para la prevención de nuevas infecciones, la PrEP sigue siendo un tema controvertido, especialmente su coste-efectividad, y no se ha conseguido acceso unánime a los grupos de mayor riesgo de infección.

P.- ¿Qué retos quedan pendientes para lograr un tratamiento curativo para el VIH?

R.- Los inconvenientes de la administración indefinida del tratamiento antirretroviral y el enorme número de personas infectadas convierten la cura del VIH en un objetivo primordial de salud pública. El VIH puede persistir en el organismo por al menos cuatro mecanismos: un reservorio celular latentemente infectado, la replicación persistente a pesar del tratamiento, los santuarios anatómicos y la disfunción inmunológica. Se han desarrollado estrategias para erradicar el VIH haciendo frente a estos mecanismos. Hasta el momento, se ha conseguido la erradicación completa del virus en varios pacientes mediante el trasplante de progenitores hematopoyéticos resistentes a la infección y existen casos de curación funcional de modo natural (controladores de élite) o tras tratamiento antirretroviral (controladores postratamiento). Sin embargo, ninguna estrategia ha conseguido disminuir el reservorio, ni lograr remisiones de modo constante y uniforme. El fracaso de las estrategias aisladas sugiere que la combinación de varias de ellas será la solución futura.

P.- ¿Cómo evalúa el nivel de conocimiento de la población general sobre el VIH/SIDA?

R.- En un estudio realizado recientemente, un tercio de la población general cree que las personas con el VIH que toman medicación no transmiten el VIH, y un cuarto cree que existen medicamentos eficaces para prevenirlo. La mitad cree que el VIH y el sida son la misma cosa, y dos tercios piensan que el sida no es mortal, pero no es curable.

La gravedad percibida del sida es bastante alta. No obstante, existe una tendencia decreciente en la percepción de gravedad del VIH a lo largo de los años, con diferencias significativas entre los años 2012 y 2021 y entre 2008 y 2021.

En el año 2021, los sentimientos que despiertan las personas con VIH son en orden decreciente: solidaridad, simpatía, respeto, admiración, enfado y asco. El análisis evolutivo muestra que la simpatía experimenta una tendencia creciente y las puntuaciones más elevadas, seguida de la pena, el miedo, el enfado y el asco, que experimentan una tendencia decreciente a través de los años.

P.- ¿Qué estrategias educativas considera esenciales para combatir el estigma asociado al VIH?

R.- Si cada uno de nosotros se compromete a hacer cambios positivos en nuestras familias y comunidades, podemos ayudar a terminar el estigma del VIH y trabajar para detener juntos el VIH. Las palabras que usamos importan, hay que aprender cómo hablar abiertamente acerca del VIH y del estigma de una manera que pueda ayudar a empoderar a aquellos que tienen el VIH.

P.- ¿Qué mensaje quisiera transmitir a las personas afectadas por el VIH y a la sociedad en general en este Día Nacional del SIDA?

R.- A las personas infectadas por el VIH decirles que la esperanza de vida es prácticamente la misma que la de la población general si toman el tratamiento antirretroviral como se les ha prescrito. En los próximos años tendremos nuevos tratamientos que permitirán tener una calidad de vida excelente y que disminuirán el estigma al administrar medicación de acción prolongada cada 2 e incluso 6 meses.

A la sociedad en general decirles que el VIH existe y debemos conocer las vías de transmisión y hacernos la prueba al menos una vez en la vida, acudiendo a los centros de salud, ya que la mejor forma de prevenirlo en conocer si estamos infectados, con lo que evitaremos la transmisión a otras personas.