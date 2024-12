Fact checked

El II Congreso de la Fundación Española de Tumores de Cabeza y Cuello (FETTCC), celebrado los días 12 y 13 de diciembre en el Auditorio del Museo Reina Sofía de Madrid, reunió a especialistas de diversas disciplinas para abordar los avances más innovadores en el diagnóstico y tratamiento de esta patología. Bajo la presidencia del Dr. Javier Mesía, oncólogo médico y presidente de Fundación Española de Tumores de Cabeza y Cuello (FETTCC), el evento destacó por su apuesta por la multidisciplinariedad y el protagonismo de los pacientes en el diseño de estrategias de atención.

Entre las novedades presentadas, la inmunoterapia ha emergido como un tratamiento que ya está cambiando la historia natural de los tumores de cabeza y cuello. Según el presidente de la fundación, «un 15% de los pacientes incurables con enfermedad metastásica están alcanzando la curación, y en fases más tempranas, esta terapia evita recidivas». Junto a este avance, se han discutido innovaciones como la biopsia líquida, que permite personalizar los tratamientos analizando saliva y sangre, optimizando el manejo según las características del tumor y las condiciones del paciente.

El congreso también ha abordado temas cruciales como la mejora de la comunicación médico-paciente y la lucha contra la desinformación. Iniciativas como una mesa redonda con pacientes y la presentación de una app validada por médicos para combatir bulos reflejan el compromiso de la Fundación Española de Tumores de Cabeza y Cuello (FETTCC) por acercar la información fiable a quienes más la necesitan.

En esta entrevista a OkSalud, el doctor Javier Mesía nos comparte los objetivos principales del congreso, entre ellos, consolidar la inmunoterapia como una herramienta clave en el tratamiento de los tumores de cabeza y cuello, así como explorar otras innovaciones terapéuticas relevantes.

PREGUNTA.- ¿Cuáles han sido los principales objetivos del II Congreso de la Fundación Española de Tumores de Cabeza y Cuello?

RESPUESTA.- Hay dos objetivos fundamentales. El primero es entender a los pacientes. Por eso, hemos celebrado una mesa redonda con ellos, en la que nos han explicado los principales problemas de comunicación que tienen con los médicos que les atienden. El segundo, que nos entendamos entre las especialidades médicas: es lo que se llama multidisciplinariedad y cómo la aplicamos en el día a día en el hospital, básicamente para reducir los tiempos en el diagnóstico y en el tratamiento y cómo aplicar el mejor tratamiento posible, en base a la evidencia clínica disponible.

P.- La inmunoterapia parece consolidarse como una herramienta clave en el tratamiento de estos tumores. ¿Qué avances específicos se han presentado en el congreso sobre su impacto en la mejora de la supervivencia de los pacientes?

R.- En el congreso, se están presentando avances con inmunoterapia en enfermedad recurrente y metastásica, porque es donde empezó a estudiarse: los ensayos clínicos siempre empiezan en los pacientes potencialmente no curables. Uno de los datos más relevantes que presentamos en el congreso es que un 15% de estos pacientes no curables se pueden llegar a curar. Es decir, estamos empezando a curar pacientes que eran incurables hace 10 años. Y ya sabemos, por información publicada por un laboratorio farmacéutico, que la inmunoterapia en fases más precoces, en enfermedad local, cura a más pacientes y muchos de ellos no tendrán recidivas.

P.- Además de la inmunoterapia, ¿se han discutido/ se van a tratar otras innovaciones terapéuticas relevantes durante el congreso?

R.- La biopsia líquida permite, analizando la saliva y la sangre, conocer las características del tumor, lo que permite hacer un mejor diagnóstico y, sobre todo, a aplicar el mejor tratamiento para cada tipo de paciente. Hay dos tipos de personalización del tratamiento: el primero es en función del tumor y ahí la biopsia líquida nos ayuda, evitando hacer las biopsias tradicionales. La segunda es abordar las comorbilidades del paciente, ver qué le pasa y ofrecerle el tratamiento adaptado a su situación física.

P.- El congreso aborda la mejora de la comunicación con los pacientes. Desde su experiencia, ¿cuáles son los mayores retos en este ámbito y qué estrategias se han propuesto para superarlos?

R.- El reto es entenderse con ellos. Muchas veces los médicos hablamos un lenguaje científico y el paciente, muchas veces, está impactado por el diagnóstico de cáncer y, en ocasiones, la información que le proporcionamos no llega como nos gustaría y, evidentemente, como le gustaría al paciente. Tenemos que aprender, formándonos en comunicación a los pacientes.

P.- En la lucha contra los bulos y la desinformación en temas de salud, ¿qué papel juegan los medios y los profesionales de la comunicación, y qué acciones concretas se han planteado en el congreso para combatir este problema?

R.- Los bulos despistan al paciente e, incluso, lo desvían del tratamiento adecuado. Para un médico, el peor sabor de boca que se le queda es ver un paciente que no le hace caso y que sigue un tratamiento que es perjudicial. Por eso hemos organizado una mesa redonda sobre bulos, cómo identificarlos y, además, hemos presentado una aplicación que proporciona información veraz, validada por médicos.

P.- ¿Qué protagonismo se ha dado/se da a los pacientes en el congreso? ¿Han participado activamente en debates o talleres relacionados con sus experiencias y necesidades?

R.- Juegan un papel fundamental. Por eso es uno de los motivos por lo que hemos creado la Fundación Española de Tumores de Cabeza y Cuello (FETTCC): queremos entenderlos y acercarnos a ellos, con una mesa redonda creada por ellos, con médicos que van a escucharles y con conclusiones que vamos a intentar aplicar.

P.- ¿Qué impacto espera que tenga este congreso en la práctica clínica, en la percepción pública de la enfermedad y en la lucha contra la desinformación?

R.- Básicamente, a nivel de los hospitales que aún no estén trabajando de manera disciplinar: ese es el gran mensaje porque hay que trabajar en equipo para reducir los tiempos de diagnóstico y tratamiento y, sobre todo, para aplicar los tratamientos adecuados.

En cuanto a la percepción pública de la enfermedad, este grupo de tumores son la séptima causa más frecuente de cáncer, pero no se conoce y se confunde a menudo con los tumores cerebrales. Y hay que explicar que, ante un dolor de garganta que se mantiene durante un año y una disfonía -que es la falta de voz- durante varios meses, es preciso acudir al otorrino para que haga un diagnóstico precoz.

P.- ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a los pacientes

R.- Desde la Fundación Española de Tumores de Cabeza y Cuello (FETTCC), queremos entender a los pacientes y poderles explicar mejor todo lo que les tenemos que transmitir.