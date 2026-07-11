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El jefe del servicio de Alergología de los hospitales Quirónsalud Córdoba y Campo de Gibraltar, Ignacio García Núñez, ha subrayado la importancia de identificar y tratar adecuadamente las enfermedades alérgicas, debido al impacto significativo que pueden tener en la calidad de vida de los pacientes. Con motivo de la Semana Mundial de la Alergia, que se celebra del 21 al 27 de junio, ha recordado que entre el 25 y el 33% de la población presenta algún tipo de alergia, lo que evidencia la elevada incidencia de estas patologías y la necesidad de reforzar la concienciación sobre sus síntomas, diagnóstico y tratamiento.

García Núñez ha señalado que la alergia puede afectar de forma notable a múltiples ámbitos de la vida cotidiana y, en ocasiones, limitar actividades tan habituales como pasear al aire libre, practicar deporte o descansar adecuadamente durante la noche. Entre las patologías más frecuentes destaca la rinitis alérgica, que afecta a entre el 30 y el 40% de la población, especialmente en los meses de primavera, cuando la exposición al polen y a aeroalérgenos como gramíneas, olivo o plátano de sombra intensifica los síntomas respiratorios y dificulta el desarrollo de una vida normal y activa.

Asimismo, el especialista ha remarcado la importancia de prestar atención a las alergias alimentarias y a medicamentos, tanto cuando existe una sospecha como cuando el diagnóstico ya está confirmado. En el caso de las alergias alimentarias, estas afectan a entre el cuatro y el ocho por ciento de la población infantil y al uno o tres por ciento de los adultos, mientras que las alergias a medicamentos las tiene entre el siete y el 13% de la población.

«Cuando una alergia alimentaria o medicamentosa está confirmada, es fundamental evitar el desencadenante responsable, ya que una exposición accidental puede provocar desde síntomas leves hasta reacciones graves e incluso potencialmente mortales», ha advertido el doctor.

En este sentido, el especialista ha insistido en que haber presentado previamente síntomas leves no garantiza que futuras exposiciones vayan a ser siempre leves. Por ello, ha recomendado acudir al alergólogo ante cualquier sospecha para confirmar o descartar el diagnóstico, recibir pautas de actuación adecuadas y evitar restricciones innecesarias.

Otro de los aspectos que puede influir significativamente en el día a día son las reacciones alérgicas por picaduras de avispas y abejas. Estas pueden ir desde la ausencia de síntomas hasta reacciones graves o incluso mortales, por lo que resulta esencial conocer el nivel de riesgo individual y contar con la información y el tratamiento adecuados cuando sea necesario.

Por último, el experto ha destacado que diversas patologías cutáneas de origen alérgico también pueden afectar a la calidad de vida de los pacientes, requiriendo tratamientos específicos, cuidados dermatológicos y medidas higiénicas que permitan controlar y aliviar los síntomas.

El especialista ha animado a la población a reflexionar sobre cómo determinados síntomas pueden estar condicionando su bienestar diario y recuerda que un diagnóstico adecuado es clave para mejorar la calidad de vida y prevenir posibles complicaciones.