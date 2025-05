Fact checked

En España, más de 14 millones de personas conviven con hipertensión arterial, aunque muchas de ellas lo desconocen. La enfermedad, silenciosa en sus primeras fases, constituye el principal factor de riesgo para infartos, ictus y otras patologías cardiovasculares graves. Con motivo del Día Mundial de la Hipertensión, desde OKSALUD hablamos con el doctor Fernando Martínez Vera, FAE en Medicina Interna de la Unidad de Insuficiencia Cardiaca Avanzada en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid, para conocer mejor esta condición y cómo prevenir sus consecuencias. Entre los principales avances, destaca la simplificación de tratamientos en una sola píldora y la incorporación de nuevas tecnologías en el control clínico.

Durante la entrevista, el doctor Martínez repasa los criterios diagnósticos actuales de la hipertensión, cómo ha evolucionado su abordaje clínico y cuáles son los factores de riesgo más comunes —muchos de ellos modificables con un cambio de hábitos. El experto insiste en la necesidad de una detección precoz, ya que, en muchos casos, la hipertensión no muestra síntomas hasta que provoca una complicación grave.

A lo largo del diálogo, también se abordan aspectos como la influencia de la alimentación, el estrés o la automedición domiciliaria, así como las diferencias entre sexos y grupos poblacionales. Para el Dr. Martínez, visibilizar esta enfermedad, educar a la población y fomentar hábitos saludables son pilares fundamentales en la lucha contra lo que se conoce como “el asesino silencioso”.

PREGUNTA- ¿Qué criterios clínicos se utilizan actualmente para diagnosticar la hipertensión arterial y cómo han evolucionado en los últimos años?

RESPUESTA.- Las cifras objetivo de presión arterial han cambiado con los años reflejando una mejor compresión del riesgo cardiovascular asociado.

La tendencia actual está más centrada en una detección precoz y un control más estricto. Las guías clínicas hacen más énfasis en un seguimiento y tratamiento individualizado según el paciente, sus enfermedades, posible lesión de órgano diana y otros factores de riesgo.

En los años 70 se definía hipertensión arterial como presión arterial ≥ 160/95 mmHg. La evidencia disponible hoy en día define como tensión arterial normal o presión arterial no elevada en cifras <120/70mmHgm, hasta 140/90 como presión arterial elevada y, por encima de 140/90mmHg, hipertensión.

P.- ¿Cuáles son los principales factores de riesgo modificables y no modificables asociados al desarrollo de hipertensión?

R.- Los modificables pueden deducirse fácilmente: la hipertensión y el riesgo cardiovascular suelen ir de la mano, así que hablamos de obesidad; sedentarismo; consumo de alcohol; tabaquismo; dieta alta en sodio, estrés; etc. En definitiva, no llevar unos hábitos de vida saludables.

En cambio, los no modificables pueden responder a múltiples criterios, como la edad; el sexo; la raza y otros factores genéticos.

P.- Muchas personas no presentan síntomas evidentes. ¿Por qué se conoce a la hipertensión como «el asesino silencioso»?

R.- La hipertensión arterial cursa de forma habitual sin síntomas. En España hay más de 14 millones de hipertensos, y muchos ni lo saben. Sin embargo, la hipertensión está en el origen de muchas enfermedades cardiovasculares, es la primera causa de mortalidad en nuestro país, y puede presentar complicaciones graves como infartos o hemorragias cerebrales si no se controla.

En definitiva, en España muchas personas viven con hipertensión y no son conscientes de los riesgos que conlleva. Es por ello por lo que se la conoce como el asesino silencioso y por lo que es tan importante el control y la detección precoz.

P.- ¿Qué papel juega la alimentación en el control de la hipertensión y qué patrones dietéticos se consideran más eficaces según la evidencia científica?

R.- La dieta juega un papel fundamental. Dietas con alto contenido en sal (>5g/día de sodio) presentan una relación directa con la presión arterial. Dietas pobres en frutas, verduras y lácteos favorecen la hipertensión arterial de forma directa.

En esta línea, los patrones dietéticos más efectivos para el control de la presión arterial incluyen la dieta DASH, la dieta mediterránea, la dieta nórdica y las dietas bajas en sodio. No solo ayudan a reducir la presión arterial, sino que también ofrecen beneficios adicionales para la salud cardiovascular.

P.- ¿Hasta qué punto el estrés emocional puede desencadenar o agravar la hipertensión arterial?

R.- Por dos motivos: uno directo y otro más indirecto. El directo responde a que el estrés activa el sistema nervioso simpático y libera sustancias que mantienen la presión arterial elevada.

El factor de riesgo indirecto está relacionado con hábitos de consumo relacionados con el estrés: mayor consumo de alcohol o de tabaco, peor alimentación, sedentarismo o alteraciones en el sueño.

P.- En los últimos años se han popularizado dispositivos de medición en casa. ¿Qué recomendaciones daría sobre su uso y fiabilidad?

R.- La automedida de presión arterial (AMPA) es fundamental para el control de la enfermedad. Es imprescindible utilizar dispositivos clínicamente validados. Los nuevos dispositivos que realizan la medida sin manguito oclusivo todavía no lo están.

Lo realmente importante es tomar la medida correctamente. Los médicos y profesionales sanitarios debemos explicar y educar a los pacientes en la metodología para realizar una correcta determinación.

P.- ¿Qué diferencias existen en la prevalencia y tratamiento de la hipertensión entre hombres y mujeres, o entre distintos grupos etarios?

R.-No contamos con estudios poblacionales tan amplios como para obtener conclusiones decisivas. Dicho esto, sí que se observa mayor frecuencia en mujeres y, en cuanto a etnias, a la negra procedente de África. Estas diferencias observadas pueden condicionar el tratamiento. Por ejemplo, los pacientes negros tienen mayor predisposición a retener sal, por lo que los fármacos del grupo de los diuréticos son de elección para el tratamiento, ya que producen su eliminación por vía renal.

P.- ¿Qué avances recientes considera más prometedores en la prevención o el tratamiento de la hipertensión arterial a medio y largo plazo?

R.- En cuanto a prevención, en los controles médicos de empresa se diagnostica una importante proporción de pacientes hipertensos. Hay gente que pasa años sin tomarse la tensión ni una sola vez, y es en estos controles rutinarios donde salta la alarma.

La innovación tecnológica y la inteligencia artificial para el diagnóstico y control de presión arterial permite personalizar los tratamientos, son una de las herramientas más destacadas que ha llegado a nuestras consultas para quedarse.

Y respecto a novedades en el tratamiento, son muchos los estudios que salen cada día. En mi opinión, la combinación de medicamentos en una sola píldora ha sido uno de los mayores avances para el control de la hipertensión. La simplificación del tratamiento mejora de forma radical la adherencia al mismo de nuestros pacientes.

P.-¿Alguna sugerencia para el Día Mundial?

R.- La visibilización es muy importante. Creo que entrevistas como esta ayudan a dar importancia y a que se hable de ello. Yo animo al lector a que preste atención a sus hábitos y, al menos, se proponga quitar de su mochila uno de los factores de riesgo mencionados.

Siguiendo con la importancia de visibilizar, no olvidemos la relevancia de los testimonios, dar voz a las personas que han vivido complicaciones y todo empezó por una hipertensión silenciosa o, directamente, desde el desconocimiento de su hipertensión.

Por último, no nos olvidemos de los cuidados, que son muy importantes en el mundo de la salud. Pequeños gestos como medir la tensión a una persona querida pueden marcar la diferencia.

P.- Y para finalizar…

R.- Quiero insistir en dos ideas: la primera es la importancia de mantener unos hábitos saludables. La segunda la del «asesino silencioso». Animo a no caer en el error del «no me duele nada» para seguir igual o no empezar tratamientos. El control y la detección temprana son esenciales, pero también la visibilidad y la concienciación. No podemos llegar tarde.