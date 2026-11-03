Desde la pandemia venimos observando un aumento de casos de TOC en niños y adolescentes

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El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) es un trastorno con tendencia a la cronicidad que se caracteriza por pensamientos, imágenes o impulsos recurrentes (obsesiones), que producen un elevado malestar, de forma que, para neutralizarlo y reducirlo, quien lo sufre necesita realizar un ritual (compulsión) que disminuya su ansiedad.

“Es importante señalar que, dentro del desarrollo normal de los niños, hay etapas en las que se manifiesta algún síntoma obsesivo —asegura Paloma Méndez de Miguel, psicóloga y neuropsicóloga infantil del Hospital Quirónsalud San José—: por ejemplo, caminar sin pisar las líneas entre las baldosas, realizar un ritual más o menos complejo para poder dormirnos, pequeñas supersticiones ante los exámenes o mostrar un interés obsesivo por algún tema concreto (dinosaurios, futbol, marcas de coche…). Sin embargo, a medida que nos sentimos más seguros, lo habitual es que este tipo de conductas se vayan diluyendo sin dejar ningún tipo de rastro o secuela”.

La clave está en diferenciar si se trata de un comportamiento normal y transitorio o es algo patológico que pueda desembocar en un TOC. Algunos comportamientos que pueden indicar la existencia de un TOC podrían ser, entre otros:

Pasar demasiado tiempo haciendo los deberes por un excesivo perfeccionismo: necesidad de repetir un ejercicio entero por un error sin importancia, tendencia a arrancar y repetir hojas completas del cuaderno, borrar continuamente, repasar con el lápiz o el boli letras o palabras, …

por un excesivo perfeccionismo: necesidad de repetir un ejercicio entero por un error sin importancia, tendencia a arrancar y repetir hojas completas del cuaderno, borrar continuamente, repasar con el lápiz o el boli letras o palabras, … Tener una preocupación excesiva con los gérmenes o la limpieza: incapacidad para ir al aseo en ningún lugar público, tener kilos de colada porque el niño no quiere ponerse la ropa dos veces o usar la toalla una segunda vez, gastar demasiado papel higiénico para limpiarse compulsivamente, …

incapacidad para ir al aseo en ningún lugar público, tener kilos de colada porque el niño no quiere ponerse la ropa dos veces o usar la toalla una segunda vez, gastar demasiado papel higiénico para limpiarse compulsivamente, … Necesitar rituales larguísimos y complicados a la hora de irse a la cama: el pis (incluso necesitando ir de nuevo si se levanta para cualquier cosa), el agua, el beso a mamá y papá, los muñecos en una posición exacta, las mantas, … Con frecuencia, cualquier “fallo” hace necesario volver a empezar desde el principio otra vez.

el pis (incluso necesitando ir de nuevo si se levanta para cualquier cosa), el agua, el beso a mamá y papá, los muñecos en una posición exacta, las mantas, … Con frecuencia, cualquier “fallo” hace necesario volver a empezar desde el principio otra vez. Necesidad excesiva de ser tranquilizado, comprobando varias veces que todo está bien, demandando continuamente a papá y mamá que repitan determinadas frases tranquilizadoras o respondan a preguntas sobre miedos.

Incremento de casos y tendencias

Desde la pandemia venimos observando un aumento de casos en consulta, aunque es difícil precisar si se debe a que ha aumentado la prevalencia o a que los padres tienen más conocimiento e información sobre este problema. “Si durante la época inmediatamente posterior a la pandemia el aumento de la prevalencia se daba sobre todo en obsesiones relacionadas con la higiene, la contaminación y la enfermedad, en este momento la temática de las obsesiones es variada”, concluye la experta.

El Hospital Quirónsalud San José, centro de excelencia materno-infantil

El Hospital Quirónsalud San José se ha convertido en centro de referencia en atención materno-infantil de la sanidad privada madrileña, cuyo objetivo es la excelencia en la atención integral a los menores y a su entorno familiar. Cuenta con cirugía neonatal y pediátrica y con todas las especialidades pediátricas.

Gracias a los profundos cambios acometidos en los últimos años —innovación en los equipos médicos y quirúrgicos, evolución de las técnicas de tratamiento, incorporación de las últimas tecnologías y modernización de sus instalaciones—, hoy brinda una cartera de servicios que cubre la casi totalidad de las especialidades, con equipos de referencia, como Traumatología, Oftalmología, Urología, Dermatología, Endocrinología, Medicina Interna, Cardiología, entre otros, así como un Servicio de Ginecología y Obstetricia de referencia y una prestación puntera en Diagnóstico por la imagen.

El Hospital Quironsalud San José ofrece una atención de 24 horas en urgencias pediátricas, ginecológicas y obstétricas, generales y traumatológicas.