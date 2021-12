Si estás analizando la posibilidad de comenzar un proceso de pérdida de peso, y de momento no has consultado un especialista en la materia, no sólo te recomendamos que lo hagas, sino que además creemos que deberías tener en cuenta varios de los factores que influyen a la hora de adelgazar.

Sucede muchas veces que las personas se sienten decepcionadas porque, a pesar de realizar un gran esfuerzo en perder esos kilos de más, notan que apenas adelgazan o que lo hacen muy lento. Pues bien, eso no quiere decir que estés haciendo nada mal, sino que hay ciertos parámetros, determinadas condiciones, que pueden influir sobre tus resultados.

¿Por qué no puedo bajar de peso?

Suponiendo que estés llevando a cabo una rutina de ejercicio físico, y comiendo equilibradamente, hay buenas noticias, y es que terminarás bajando de peso, tarde o temprano. Aún así, éstos son algunos de los factores por los que no puedes adelgazar tan rápido como seguro te gustaría. Ello influye a la hora de adelgazar.

Niveles hormonales

Las hormonas son algo así como mensajes químicos que circulan a través de la sangre, y tienen una influencia total sobre el funcionamiento del organismo, determinando la salud del metabolismo. Anomalías, como una superproducción de hormonas tiroideas, producirá tendencia a aumentar de peso y retenerlo, por lo que puede ser uno de los obstáculos a los que te enfrentes en el camino.

Estilo de vida

El estilo de vida de la mayoría de las personas conspira ahora mismo contra su condición de salud. Pasamos demasiadas horas sentados, trabajando o divirtiéndonos, y eso hace que quememos muy pocas calorías. A menos, claro, que nos tomemos la molestia de llevar adelante una rutina física. Puedes probar yendo al trabajo a pie, saliendo a correr o andando en bici. ¡Cambia tu estilo de vida!

Metabolismo

Nos referíamos antes al metabolismo. El de cada paciente que intenta adelgazar es un mundo aparte. Por eso es tan importante consultar siempre a un nutricionista y un médico deportivo, que analicen las particularidades del cuerpo, estableciendo así cuáles son los pasos a seguir para adelgazar.

Ansiedad y estrés

Por último, pero imposible de obviarlos, aparecen elementos como la ansiedad y el estrés, que se han vuelto comunes para quienes tienen obligaciones diarias que atender, como trabajo, familia, etc. Tienes que intentar, por todos los medios, reducir tu ansiedad y tu estrés si pretendes adelgazar. Sabemos que no es fácil, pero es otro asunto decisivo si quieres bajar de peso de forma más rápida.