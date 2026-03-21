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Según expertos del Centro de Investigación en resultados Beth Israel Deaconess BIDMC y la Universidad de Harvard, más de uno de cada cuatro adultos estadounidenses tiene problemas para pagar los medicamentos que su médico receta. A quienes no les dan los números procuran alargar la duración de cada caja de medicación saltándose alguna dosis, partiendo las pastillas por la mitad. Algunos dejan el tratamiento del todo.

Como es lógico, esta situación pone en grave riesgo su salud. Ahora, un nuevo estudio publicado por estos científicos en la revista JAMA Internal Medicine muestra que la ley aprobada en 2024 para contener los precios de los medicamentos está ayudando a estas personas, sobre todo si tienen enfermedades crónicas.

El estudio muestra que los asegurados de Medicare (el sistema público para mayores y pacientes con discapacidad, entre otros) cada vez cumplen mejor sus tratamientos gracias a la reducción de coste.

Rishi K. Wadhera, autor principal del estudio, indica que este trabajo es la primera prueba científica de que la Ley para la Reducción de la Inflación (también llamada IRA, por sus siglas en inglés) está cumpliendo su objetivo, y que «los pacientes que más se benefician son precisamente quienes más lo necesitan».

Una ley para dos grupos de población

La ley estaba pensada sobre todo para dos grupos de población. Uno eran los asegurados de Medicare con gastos más elevados; el otro, los asegurados del mismo sistema con menores ingresos.

Los autores se basaron en la información disponible en la Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud, que cada año recoge datos de más de 27.000 adultos en el país. Compararon la situación de los miembros de Medicare de edades comprendidas entre los 62 y los 67 años con la de un grupo similar de pacientes que tenían seguros privados de salud y a los cuales no afectaba la ley.

Así vieron que el incumplimiento de la terapia por problemas financieros ha caído un 4,9% entre los asegurados de Medicare. Menos pacientes se saltaron dosis o las redujeron, retrasaron la compra de los fármacos que les habían recetado o dejaban de tomarlos por dificultades para pagarlos. Incluso teniendo en cuenta otras diferencias como el grupo étnico, los ingresos y el nivel educativo, la diferencia seguía siendo significativa.

La mejoría era todavía más acusada cuando las personas estudiadas tenían dos o más enfermedades crónicas (se tuvieron en cuenta hipertensión, diabetes, enfermedad del corazón y cáncer). En ese caso, la reducción de los problemas de cumplimiento fue del 7,8%.

En el mismo periodo de tiempo, los asegurados privados a los cuales no afectaba la ley incumplieron el tratamiento un 2% más.

Los ahorros en gastos de medicación llegaron a un millón y medio de pacientes inscritos en Medicare, apuntan estos expertos. Para Lucas Marinacci, otro de los autores, es importante recordar que cuando una persona con diabetes o enfermedad del corazón deja de tomar sus medicamentos, las consecuencias pueden ser graves: «Nuestros datos sugieren que las reformas de la IRA están ayudando a las personas con mayor riesgo a seguir tomando los medicamentos que necesitan».