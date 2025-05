Come pastel y adelgaza: el estudio que desafía todas las dietas

Fact checked

Los antojos son uno de los principales obstáculos para quienes intentan perder peso. La irresistible atracción por los dulces, snacks o comidas reconfortantes puede hacer que incluso las personas más comprometidas se sientan derrotadas por su propia fuerza de voluntad.

Sin embargo, un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign ofrece un enfoque radicalmente distinto. En lugar de eliminar por completo los alimentos que generan antojos, ¿por qué no incluirlos estratégicamente en la dieta?

Menos restricción, más resultados

Según esta investigación, publicada en la revista Physiology and Behavior, permitir pequeñas porciones de las golosinas favoritas dentro de un plan de alimentación equilibrado no solo no sabotea los esfuerzos de pérdida de peso, sino que los mejora. Los participantes que adoptaron esta «estrategia de inclusión» perdieron más peso, lo mantuvieron a lo largo del tiempo y experimentaron una notable reducción de los antojos, especialmente de dulces y carbohidratos.

«El problema de los antojos es central», explicó el profesor Manabu T. Nakamura, coautor del estudio junto con la investigadora Nouf W. Alfouzan. «Si no se controlan, dificultan la pérdida de peso. Y si regresan después, es muy probable que el peso perdido se recupere».

Qué significa hacer dieta

A lo largo de un programa de un año, los participantes —adultos con obesidad y condiciones como hipertensión o diabetes— aprendieron a mantener una nutrición balanceada, desarrollar hábitos consistentes y, sobre todo, cambiar su mentalidad sobre lo que implica estar a dieta. En lugar de enfocarse en la privación, se les enseñó a encontrar un equilibrio realista y sostenible.

Los resultados fueron claros: no sólo lograron bajar de peso, sino que los antojos disminuyeron durante el proceso y se mantuvieron bajos incluso después de alcanzar su objetivo, siempre y cuando conservaran su nuevo peso.

Este ensayo clínico formó parte del programa EMPOWER, una versión digital de un exitoso programa presencial de pérdida de peso en la Clínica Carle de Urbana, Illinois. La estrategia de inclusión de alimentos prohibidos podría representar un cambio de paradigma en la forma en que abordamos las dietas: no como castigo, sino como parte de una vida más equilibrada.

Herramientas inteligentes y vencer los antojos

«Si comes de manera impulsiva o sin planificación, es muy difícil mantener el control», explicó el profesor Nakamura. «Muchos programas dietéticos se basan en la exclusión de ciertos alimentos, pero nosotros adoptamos una estrategia de inclusión: permitir pequeñas porciones de los alimentos que generan antojos, dentro de comidas equilibradas y bien estructuradas».

Para medir el impacto de esta estrategia, los participantes completaron un cuestionario cada seis meses, en el que evaluaban la intensidad de sus antojos hacia distintos grupos de alimentos. Estos incluían productos ricos en grasas, como perritos calientes y pollo frito; comida rápida, como hamburguesas y papas fritas; dulces, como pasteles y galletas; y carbohidratos como panqueques y galletas saladas.