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Con motivo del Día Mundial de la Salud, que se celebra cada 7 de abril, y bajo el lema impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Juntos por la salud, apoyemos la ciencia, se subraya la importancia de la investigación científica como motor para mejorar la calidad de vida de las personas.

En un contexto en el que la desinformación en salud ha aumentado en los últimos años, especialmente en entornos digitales, se destaca la necesidad de reforzar el acceso a información basada en evidencia científica. Esta realidad resulta especialmente relevante en áreas donde persisten el estigma y el desconocimiento, como la salud sexual masculina.

Según datos clínicos, los hombres que presentan disfunciones sexuales pueden tardar hasta dos años en solicitar ayuda profesional, lo que retrasa el diagnóstico y el tratamiento adecuado. A ello se suman los mitos y creencias erróneas que aún rodean este ámbito, junto con la circulación de información sin base científica, factores que pueden retrasar aún más la consulta con un especialista. Por ello, resulta fundamental basarse en avances científicos contrastados.

Ante esta situación, la Dra. Olga Lucía Aristizabal, directora del centro de investigación de Boston Medical, señala: «La salud sexual masculina está llena de mitos y consejos sin evidencia. Muchos, ante una disfunción sexual, exploran opciones poco confiables, sin saber que los avances científicos de los últimos años permiten mejorar su desempeño sexual con mayor eficacia y seguridad. Por ello, hay que promover la investigación en esta área y darla a conocer».

En este sentido, la experta identifica cinco hitos científicos que han contribuido a transformar el abordaje de las disfunciones sexuales masculinas:

1. Tratamiento para la disfunción eréctil descubierto de manera inesperada

En los años 80, durante una cirugía, el cirujano cardiovascular, Ronald Virag inyectó un medicamento a un paciente anestesiado y, de manera inesperada, le provocó una erección. De ese descubrimiento surgieron estudios que validaron su uso terapéutico. La inyección intracavernosa se mantiene hasta hoy como una terapia ampliamente usada en casos más avanzados de disfunción eréctil.

2. Terapia de ondas: de eliminar cálculos renales a mejorar la circulación del pene

Las ondas focales de baja intensidad se utilizaron inicialmente para romper cálculos renales. Desde hace más de 10 años, también se usan para tratar la disfunción eréctil, pues ayudan a crear nuevos vasos sanguíneos y mejoran la circulación de la sangre. «En Boston Medical, nuestros estudios con miles de pacientes nos han ayudado a conocer mejor sus resultados, incluso en hombres con cardiopatías o mayores de 75 años», señala la Dra. Aristizabal.

3. Plasma rico en plaquetas para la salud sexual masculina

El plasma rico en plaquetas, o PRP, es una línea de investigación en salud sexual masculina. Consiste en centrifugar la sangre del paciente e inyectar las plaquetas directamente en el cuerpo cavernoso. «Nuestro equipo de investigación está actualmente realizando un estudio para conocer mejor su seguridad y su efectividad en hombres con disfunción eréctil en España» explica la investigadora.

4. Una técnica para la incontinencia que ayuda contra la eyaculación precoz

«Otra terapia se ha investigado en miles de pacientes es la terapia de estimulación del nervio tibial (TENT)» dice la Dra. Aristizabal y explica que consiste en aplicar ligeros toques eléctricos en el tobillo y se ha utilizado durante años para tratar problemas como la incontinencia urinaria y fecal. Sin embargo, en tiempos recientes, los estudios muestran que también puede mejorar el control en hombres con eyaculación precoz.

5. La genética ayuda a entender por qué no todos responden igual a los tratamientos

No todos los pacientes responden de la misma manera a un tratamiento, y la ciencia comienza a desvelar que la explicación puede ser la genética. Gracias a la genómica, se está avanzando hacia una medicina de precisión donde cada paciente reciba una opción personalizada de tratamiento. «La evolución de la medicina apunta hacia un enfoque centrado en el paciente, donde cada tratamiento se adapte a sus características individuales», concluye la Dra. Aristizábal.

En conjunto, estos hitos ponen de relieve la evolución de la medicina sexual en las últimas décadas y el impacto de la investigación en la mejora del diagnóstico y tratamiento. Por todo ello, subrayan la importancia de seguir promoviendo la evidencia científica en este ámbito para mejorar la calidad de vida de los pacientes.