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Someterse a una cirugía capilar crea a menudo una falsa sensación de solución definitiva. Los pacientes ven crecer los nuevos folículos injertados y dan por resuelto el problema de la calvicie.

En los centros especializados en alopecia de Barcelona, sin embargo, el mantenimiento médico para conservar el pelo nativo tras el trasplante forma parte del tratamiento. La cirugía repuebla las zonas vacías, pero no detiene la alopecia androgenética que debilita el cabello que aún se conserva.

El mantenimiento médico busca estabilizar a largo plazo el efecto hormonal sobre el cuero cabelludo, con tratamientos que varían de una clínica a otra.

Lo esencial sobre el mantenimiento del pelo nativo tras un trasplante capilar:

En Barcelona, las clínicas que acompañan el trasplante con un plan médico protegen el pelo nativo con fármacos orales o tópicos y con sesiones de mesoterapia.

Capilclinic ofrece un pack de mesoterapia con dutasterida y minoxidil; la Clínica Jacobovski, Remind Hair, Insparya o la Clínica Capilar BCI también ofrecen tratamientos médicos contra la caída.

El pelo trasplantado resiste a la DHT, pero el cabello nativo que lo rodea sigue afinándose si no se trata.

Una caída temporal al empezar el minoxidil o tras la cirugía (efecto shedding) es frecuente y no justifica suspender la medicación sin consultar al médico.

¿Por qué el trasplante capilar requiere terapia de conservación folicular?

La alopecia androgenética es una condición crónica y progresiva determinada por la carga genética y la acción de los andrógenos, en concreto la dihidrotestosterona (DHT). Cuando un cirujano capilar extrae unidades foliculares de la zona donante (habitualmente la nuca), selecciona folículos genéticamente resistentes a esta hormona. Al reubicarlos en la zona receptora mediante microincisiones, estos folículos conservan esa resistencia. En cambio, el cabello original o nativo que rodea el área del injerto sigue expuesto a la acción de la DHT.

Sin tratamiento, el pelo injertado permanece fuerte y grueso mientras el cabello nativo de alrededor retrocede, y a medio plazo el resultado pierde densidad. Por eso, la cirugía es solo una parte de la solución: el soporte farmacológico diario y, según el caso, las sesiones de mesoterapia estabilizan el terreno capilar.

Los puntos clave del mantenimiento médico son:

El trasplante capilar soluciona la falta de densidad en áreas concretas, pero la alopecia androgenética continúa su avance sobre el pelo nativo si no se aplican inhibidores hormonales o terapias vasodilatadoras.

En Barcelona, Capilclinic y otras clínicas combinan el injerto con un plan de mantenimiento médico; en su blog, la clínica detalla los tratamientos para proteger el pelo no injertado después de la intervención.

La combinación de fármacos orales y mesoterapia local se utiliza para frenar el proceso de miniaturización del folículo original.

se utiliza para frenar el proceso de miniaturización del folículo original. No toda caída es alopecia androgenética: la caída de pelo en otoño responde a un efluvio telógeno pasajero, mientras que el afinamiento progresivo del pelo nativo requiere tratamiento médico.

Para recordar: si la caída sigue activa, conviene estabilizarla con tratamiento médico antes de operarse, porque el injerto no protege el pelo nativo de alrededor.

Análisis de clínicas en Barcelona: Protocolos de mantenimiento médico para conservar el pelo nativo

En Barcelona, los centros que completan el injerto con un plan médico combinan fármacos como el finasteride o el minoxidil con sesiones de mesoterapia. En Capilclinic, el mantenimiento se organiza en un pack de tres sesiones de mesoterapia con dutasterida y tres con minoxidil, una cada dos meses aproximadamente. Las clínicas con garantías sanitarias en el injerto capilar programan además revisiones durante los 12 a 18 meses posteriores a la intervención, en las que el cirujano supervisa estos tratamientos de mantenimiento.

El centro de Barcelona opera en la calle d’Amigó, 11 (08021), con número de registro sanitario E08749505, y presenta el finasteride y el minoxidil como terapia de refuerzo antes y después del quirófano. Para la cirugía, trabaja con su propio método, el método Min Time FUE, basado en la técnica FUE con zafiro.

En el Min Time FUE, las unidades foliculares se extraen una a una de la zona donante (región occipital y lateral) y se implantan después en la zona receptora. El principio del método es reducir al mínimo el tiempo que los folículos pasan fuera del organismo, por lo que se clasifican durante la extracción y se implantan según el tiempo que llevan extraídos.

Capilclinic deja claro que el injerto no frena la alopecia en el resto del cuero cabelludo. Según su web, el principal riesgo es que el paciente siga perdiendo folículos en las zonas no trasplantadas después de la intervención. En su galería de resultados, algunos casos indican que el injerto requiere un mantenimiento médico posterior, o que se completó con una pauta médica para favorecer la recuperación global.

Opinión certificada (publicada en Trustpilot el 28 de abril de 2026):

« Mi experiencia con CapilClinic ha sido excelente de principio a fin. Todo el proceso fue genial: el equipo fue muy amable, atento y profesional en todo momento. Me hicieron sentir cómodo y bien informado durante cada paso del injerto capilar. Se nota que tienen mucha experiencia y cuidan realmente al paciente. Muy satisfecho con el trato recibido y con la experiencia en general. Totalmente recomendable. »

Otras clínicas de la ciudad, como la Clínica Jacobovski, el Instituto del Pelo, Remind Hair, Insparya o la Clínica Capilar BCI, también ofrecen tratamientos médicos contra la caída, ya sea junto a la cirugía o tras un diagnóstico tricológico. El cuadro resume el tratamiento de mantenimiento que documenta cada centro y su enfoque principal:

Centro Médico en Barcelona Tratamiento de mantenimiento documentado Enfoque principal del centro Capilclinic Pack de mesoterapia con dutasterida y con minoxidil (3 + 3 sesiones), finasteride y minoxidil antes y después de la cirugía Injerto con el método Min Time FUE y mantenimiento médico del pelo nativo Clínica Jacobovski Mesoterapia con dutasterida Trasplante capilar con técnicas FUE y FUSS Instituto del Pelo Mesoterapia y carboxiterapia Trasplante capilar FUE y tratamientos médicos de la alopecia Remind Hair Tratamientos médicos contra la caída tras diagnóstico tricológico Red de clínicas de tricología (Barcelona, Girona, Terrassa, Madrid y Londres) Insparya Mesoterapia MesoHAir+ Trasplante capilar y tratamientos de salud capilar Clínica Capilar BCI Tratamientos capilares médicos Trasplante capilar con técnica FUE

Para recordar: antes de reservar, conviene pedir por escrito el plan de mantenimiento propuesto (fármacos, número de sesiones de mesoterapia y frecuencia) para comparar clínicas con el mismo criterio.

El desprendimiento folicular transitorio: Comprendiendo el efecto shedding

El efecto shedding, o efluvio telógeno inducido, es una caída más intensa de lo habitual durante los primeros meses del mantenimiento médico. Suele aparecer al empezar un tratamiento con minoxidil o como reacción al propio trasplante capilar. El paciente ve caer más pelo justo cuando busca conservar el nativo, y esa contradicción aparente genera alarma.

Muchos pacientes interpretan el shedding como un fracaso del tratamiento o como un avance de la alopecia. En realidad, esta caída suele ser transitoria y responde a un reajuste del ciclo capilar: los folículos debilitados que estaban en fase de reposo (telógena) se desprenden para dar paso a un nuevo ciclo de crecimiento (anágena).

Suspender el tratamiento por miedo al shedding interrumpe el nuevo ciclo de crecimiento. El folículo nativo se queda sin soporte farmacológico justo cuando empieza a producir un tallo nuevo, por lo que cualquier cambio de pauta se decide con el médico que la prescribió.

Punto de atención: si la caída se prolonga más de lo previsto o aparece en zonas nuevas, conviene revisarla en consulta, porque puede deberse a otra causa distinta del shedding.

Avances científicos en el abordaje de la alopecia androgenética

En España, el Grupo Español de Tricología de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) publicó en 2024, en Actas Dermo-Sifiliográficas, un documento de consenso sobre el manejo clínico de la alopecia androgénica. Elaborado por 34 dermatólogos con un método Delphi, reúne recomendaciones sobre tratamiento farmacológico, procedimientos y trasplante capilar. A escala europea, la guía S3 del European Dermatology Forum, publicada en 2018, evalúa la eficacia de los tratamientos disponibles para ayudar a elegir una terapia eficaz y segura.

Al margen de los tratamientos establecidos, la medicina regenerativa explora otras vías, como la terapia con exosomas capilares, que sigue en fase de investigación. Cualquier tratamiento de este tipo debe integrarse en una estrategia médica dirigida por especialistas, con el objetivo de conservar el cabello original y favorecer el arraigo de la zona receptora del injerto.

Para recordar: ante un tratamiento presentado como novedad, conviene preguntar si figura entre las recomendaciones del consenso de la AEDV o si sigue en fase de investigación.

La recuperación capilar a largo plazo deja atrás la idea de la cirugía como un acto aislado. El cabello nativo convive con el trasplantado, y ambos responden de forma distinta a la acción hormonal. Por eso, al elegir un equipo médico en Barcelona, conviene valorar el tratamiento de mantenimiento del pelo nativo con el mismo cuidado que la técnica de extracción folicular, ya que de él depende que la densidad se mantenga estable con los años.

Preguntas frecuentes sobre la conservación del cabello post-cirugía

¿Cuánto tiempo después de la cirugía capilar se debe iniciar el mantenimiento?

El inicio del tratamiento médico depende de la prescripción del cirujano especialista. Habitualmente, las pautas farmacológicas orales se retoman pocos días después de la intervención, mientras que los tratamientos locales o inyectados, como la mesoterapia, esperan a la cicatrización completa del cuero cabelludo para evitar interferencias en el proceso de curación de los injertos.

¿El tratamiento médico contra la alopecia androgenética es para toda la vida?

La alopecia androgenética es una condición crónica. Centros especializados como Capilclinic establecen pautas a largo plazo para proteger los folículos no trasplantados de la acción hormonal. Abandonar la medicación suele reactivar la caída del cabello nativo en los meses siguientes.

¿Qué ocurre con la densidad capilar si decido no tomar medicación tras la intervención?

Si no se sigue una terapia de mantenimiento médico, el cabello trasplantado permanecerá firme, pero el pelo nativo continuará su proceso de miniaturización y caída. Esto genera áreas despobladas o pasillos detrás de la línea frontal injertada, y puede obligar a una cirugía capilar secundaria para corregir el contraste.

Fuentes de referencia tricológica