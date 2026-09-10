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La Comunidad de Madrid quiere convertir las condiciones económicas y laborales de sus profesionales sanitarios en una herramienta para captar y retener médicos y enfermeras. Isabel Díaz Ayuso ha anunciado durante el Debate sobre el Estado de la Región un nuevo paquete de medidas que contempla 38 millones de euros anuales a partir de 2028 para mejorar el pago de las guardias, noches, fines de semana y festivos, con el objetivo de que los médicos madrileños sean «los mejor pagados por hora de guardia de España», ha incidido.

La ofensiva llega en un momento especialmente sensible para la profesión médica, marcada por el debate sobre el nuevo Estatuto Marco y por las dificultades que afrontan los servicios de salud para cubrir determinados puestos. El propio Gobierno madrileño reconoce que la captación y retención de profesionales se ha convertido en uno de los grandes desafíos del Sistema Nacional de Salud. Madrid ya había anunciado mejoras retributivas para quienes realizan guardias, noches y festivos, una medida que comenzó a desplegarse en 2026.

El nuevo paquete anunciado por Ayuso amplía esa estrategia con casi cinco millones de euros destinados a prolongaciones de jornada, además de medidas específicas relacionadas con el bienestar de los trabajadores y la salud mental. La intención es que el incentivo económico no sea la única vía para mantener a los profesionales dentro del sistema público.

Más de 3.600 plazas creadas desde 2023

El Ejecutivo madrileño sitúa estas actuaciones dentro de una política más amplia de refuerzo de las plantillas. Desde 2023, según los datos ofrecidos por la presidenta, se han creado más de 3.600 nuevas plazas sanitarias y la previsión es que más de 34.000 profesionales hayan consolidado su empleo en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) durante el primer semestre de 2027.

La Comunidad también reivindica haber impulsado concursos extraordinarios de méritos y ofertas públicas de empleo con periodicidad bienal para reducir la temporalidad y dar mayor estabilidad a las plantillas.

La sanidad, casi 11.000 millones de presupuesto

El esfuerzo anunciado se produce sobre un sistema sanitario que cuenta en 2026 con un presupuesto de 11.009,5 millones de euros, un 5,3% más que el ejercicio anterior. De esa cantidad, 2.896 millones corresponden a Atención Primaria, que experimenta un incremento del 10,4%.

Los presupuestos regionales contemplan además un incremento de las plantillas de médicos y enfermeras en las urgencias hospitalarias, en paralelo a la mejora de las retribuciones de quienes realizan actividad fuera de la jornada ordinaria.

La Comunidad ha acompañado estas medidas laborales de otras inversiones estructurales. Entre ellas figura la ampliación del Hospital público Infanta Leonor, con una inversión de 35,4 millones de euros, para adaptar su capacidad al crecimiento de la población de los distritos de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas, más de 300.000 personas.

Una carrera autonómica para atraer profesionales

El movimiento de Madrid refleja, en último término, una batalla que trasciende las condiciones salariales. Las comunidades autónomas compiten por unos profesionales que pueden elegir entre distintos territorios y entre la sanidad pública y privada.

En Madrid, la estrategia combina ahora más remuneración por las horas menos atractivas, estabilidad laboral, prolongaciones de jornada, medidas de salud mental y acceso a vivienda. El objetivo declarado es hacer más atractivo el SERMAS para quienes ya trabajan en él y, al mismo tiempo, utilizar esas condiciones para captar nuevos profesionales.

La apuesta cobra especial relevancia mientras se discute a nivel nacional cómo deben organizarse las jornadas médicas, cuánto deben durar las guardias y qué compensación deben recibir. Madrid pretende situarse desde una posición clara: competir por el médico también a través del precio de su hora de trabajo y de las condiciones que los rodean.