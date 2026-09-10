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Una investigación del Hospital Universitario de Copenhague-Rigshospitalet (Dinamarca) relaciona el consumo de paracetamol durante el embarazo con posibles alteraciones en el desarrollo reproductivo de las hijas: a los tres meses, las niñas expuestas presentaban ovarios y úteros más pequeños, menos folículos ováricos y niveles más bajos de hormonas reproductivas. Publicado en Human Reproduction Open, el estudio es observacional y no demuestra una relación de causa y efecto, por lo que los investigadores piden prudencia y nuevos estudios que confirmen los resultados y determinen sus posibles efectos a largo plazo.

Para investigar esto, los investigadores establecieron un estudio observacional prospectivo llamado Estudio Analgésico de Copenhague (COPANA) en el Hospital Universitario de Copenhague-Rigshospitalet, que se llevó a cabo desde marzo de 2020 hasta noviembre de 2022. Hasta donde saben, este es el primer estudio prospectivo que evalúa las asociaciones entre la exposición fetal al paracetamol y la función ovárica posnatal.

Se invitó a participar a un total de 3.425 mujeres embarazadas sanas y, de ellas, 685 se inscribieron durante el primer trimestre del embarazo y 302 niñas fueron examinadas cuando tenían tres meses de edad.

Las madres informaron del uso de paracetamol cada dos semanas y proporcionaron muestras de orina durante el primer trimestre, que los investigadores analizaron para determinar los niveles de paracetamol. Las niñas se clasificaron según el momento de su exposición inicial al paracetamol: durante la primera etapa de la vida fetal, antes de las 17 semanas (92 bebés), y durante la etapa intermedia o tardía de la vida fetal, a partir de las 17 semanas (67). Se compararon con un grupo de control de bebés que no habían estado expuestos al paracetamol (143).

Los investigadores también analizaron un grupo aparte de 1.210 niñas de la Cohorte Madre-Hijo de Copenhague, a quienes se les dio seguimiento desde la infancia hasta la adolescencia y cuyas madres, durante el tercer trimestre, informaron haber usado paracetamol durante el embarazo. Esta cohorte se inició en 1996 e incluyó a mujeres embarazadas de tres hospitales universitarios de Copenhague.

La doctora Margit Bistrup Fischer, investigadora postdoctoral del Departamento de Crecimiento y Reproducción del Rigshospitalet de Copenhague, Dinamarca, y directora del estudio COPANA, declara: «Cuando los bebés tenían tres meses, observamos que aquellos que habían estado expuestos al paracetamol durante la vida fetal presentaban, en promedio, un volumen ovárico un 40% menor, un volumen uterino un 13% menor y un 23% menos de folículos ováricos. Las niñas que habían estado expuestas al paracetamol en las primeras etapas de la vida fetal presentaban niveles más bajos de hormona antimülleriana, un marcador reconocido de la reserva ovárica».

Folículos ováricos

Los resultados fueron corroborados por los del grupo de control independiente de niñas a las que se les realizó un seguimiento hasta la adolescencia. En este grupo, la exposición fetal al paracetamol se asoció con úteros más pequeños en la pubertad y ovarios más pequeños durante la adolescencia.

La doctora Fischer declara: «Estudios en animales han demostrado que la alteración en la formación de los folículos ováricos puede provocar una reducción de la fertilidad y un envejecimiento reproductivo más temprano. Se desconoce si las diferencias observadas en nuestro estudio tienen implicaciones para la fertilidad y la edad de la menopausia en humanos, y será necesario un seguimiento a largo plazo de las niñas de nuestra cohorte».

Las mujeres que hayan usado paracetamol durante el embarazo no deben alarmarse por nuestros hallazgos. el estudio examinó las asociaciones a nivel poblacional y no puede predecir los resultados para ninguna mujer o niño en particular. Muchas mujeres que usaron paracetamol durante el embarazo tuvieron hijas cuyas medidas ováricas fueron similares a las de las hijas nacidas de mujeres que no usaron paracetamol.

Fertilidad y menopausia

Es importante destacar que nuestro estudio no evalúa si el paracetamol causa problemas reproductivos, ni aporta pruebas de que la exposición prenatal afecte a la fertilidad futura o a la edad de la menopausia. Si bien observamos asociaciones similares en una cohorte independiente, se necesita un seguimiento a largo plazo para determinar si estas diferencias observadas en las primeras etapas de la vida tienen alguna relevancia clínica en etapas posteriores.

Las decisiones sobre el manejo del dolor durante el embarazo siempre deben ser individualizadas y tomadas en consulta con un profesional de la salud. Por lo tanto, nuestros hallazgos no deben disuadir a las mujeres de usar paracetamol cuando esté médicamente indicado, sino más bien fomentar conversaciones informadas sobre cuándo es necesario el uso de medicamentos y cuándo se pueden considerar enfoques alternativos.

Las guías actuales en Europa y el Reino Unido continúan recomendando el paracetamol como medicamento de primera elección para tratar el dolor y la fiebre durante el embarazo cuando sea clínicamente necesario. Las afecciones no tratadas, como la fiebre alta o el dolor intenso, pueden representar riesgos tanto para la madre como para el feto en desarrollo.