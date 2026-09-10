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Un estudio de la Universidad de California San Diego (Estados Unidos), publicado en la revista eGastroenterology, sugiere que la exposición al microbio estomacal Helicobacter pylori podría estar asociada con más de 1 de cada 5 casos de cáncer de intestino en todo el mundo.

Según el análisis, las personas nacidas en las últimas décadas podrían tener un mayor riesgo de contraer la enfermedad tras la exposición y, por ello, los investigadores concluyen que se necesitan estudios a largo plazo de alta calidad para determinar si la terapia de erradicación con antibióticos reduce significativamente el riesgo de cáncer de intestino.

El cáncer de intestino es la segunda causa principal de muerte relacionada con el cáncer: en 2022, se registraron casi 2 millones de casos nuevos y 900.000 muertes por esta enfermedad en todo el mundo, señalan los investigadores.

Una relación con evidencia científica

La bacteria Helicobacter pylori está clasificada como carcinógeno humano del grupo 1 debido a su asociación causal comprobada con el cáncer de estómago. Sin embargo, su posible papel sobre que aumente el riesgo de cáncer de intestino sigue siendo objeto de intenso debate, a pesar de la creciente evidencia, explican en el artículo.

Con el fin de fortalecer la base de evidencia y fundamentar futuras estrategias preventivas en países con una alta prevalencia de infección por Helicobacter pylori y recursos limitados, los investigadores se propusieron estimar hasta qué punto la exposición podría estar relacionada con el número global de casos de cáncer de intestino.

Por lo tanto, se basaron en datos de revisiones sistemáticas y análisis de datos combinados, estratificados por diversos factores, como la región, el método de diagnóstico, el sexo, el acceso a un programa nacional de detección del cáncer de intestino y el uso de terapia de erradicación.

Obtuvieron estimaciones internacionales de casos de cáncer de intestino del Observatorio Mundial del Cáncer (GLOBOCAN) para el año 2022. Su análisis reveló que la exposición a Helicobacter pylori se asoció con un riesgo 1,6 veces mayor de cáncer de intestino que la ausencia de exposición. No se observaron diferencias estadísticamente significativas al categorizar por sexo, edad (mayores y menores de 60 años), método de diagnóstico o la existencia de un programa nacional de detección precoz del cáncer de intestino.

El riesgo desaparece a los diez años

En los cuatro estudios observacionales que informaron sobre este tema, la terapia de erradicación de Helicobacter pylori se asoció con un riesgo reducido de la enfermedad, pero solo después de 10 años. A nivel mundial, las estimaciones de riesgo combinadas de 43 estudios (48.694.403 personas) indicaron que la exposición a este patógeno podría estar relacionada con aproximadamente 1 de cada 5 (22%) casos de cáncer de intestino.

Sin embargo, la proporción estimada atribuible a la exposición fue mucho menor cuando se restringió a 14 estudios de cohortes basados en la población (12%). Al estratificar por región y país, el Pacífico Occidental y Mongolia presentaron las proporciones estimadas más altas de casos potencialmente vinculados a la exposición a Helicobacter pylori (25 % y 36 %, respectivamente), mientras que China tuvo el mayor número absoluto de casos vinculados a la exposición: 139.619.

Esto contrasta con la prevalencia igualmente alta de Helicobacter pylori en África, el sudeste asiático y el Mediterráneo oriental, pero con proporciones estimadas comparativamente más bajas de casos atribuibles a la exposición de este patógeno.

El análisis exploratorio de patrones de datos sugirió que la proporción de cánceres de intestino vinculados a la exposición era mayor entre los nacidos en décadas más recientes (1960 y 1970), pasando del 9,5 % en los nacidos antes de 1947 a alrededor del 10 % entre los nacidos entre 1948 y 1962, y al 15 % entre los nacidos entre 1963 y 1977.

Factores de riesgo

Los investigadores señalan que existen muchos factores de riesgo potencialmente influyentes en el desarrollo del cáncer de intestino, entre los que se incluyen factores no modificables, como la genética y la edad, así como factores modificables, como los relacionados con el estilo de vida y la dieta. Además, a nivel mundial, estos factores representan una proporción estimada mayor de los casos de cáncer de intestino que la bacteria, añaden.

El control de la bacteria Helicobacter pylori a nivel poblacional podría ayudar a prevenir el cáncer gástrico y, si la relación con el cáncer de intestino es causal, podría reducir esta carga en áreas de alta prevalencia. Sin embargo, el éxito depende de la epidemiología local, la capacidad del sistema de salud y la integración con los programas de detección de cáncer de intestino existentes.

«Al igual que ocurre con la prevención primaria del cáncer gástrico, la erradicación a gran escala de la bacteria Helicobacter pylori plantea inquietudes sobre el uso responsable de los antibióticos, su posible resistencia y los efectos secundarios del tratamiento», destacan los investigadores.

Los resultados subrayan la importancia de los ensayos clínicos aleatorizados bien diseñados y otras investigaciones prospectivas que evalúen el impacto de H. pylori y su erradicación en el riesgo de cáncer de intestino, así como los posibles factores modificadores, concluyen.