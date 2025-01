Fact checked

‘Superpedorro’, ‘Adelgaza para siempre’, ‘Las recetas de adelgaza para siempre’, ‘El secreto de la buena digestión’, ‘¿Por qué me duele la tripa?’…. Ángela Quintas, experta en alimentación, adelgazamiento y reparación digestiva, ha presentado este 9 de enero en Madrid la obra que precede a todas estas, editada por Planeta. Bajo el título ‘De la boca a tu salud’.

¿Cómo la alimentación puede ser una aliada fundamental para transformar nuestra salud y calidad de vida? Repasamos en entrevista con la autora 8 claves en torno a los nutrientes, hidratación, metabolismo, inflamación, microbiota, insulina, estrés y cansancio y las necesidades nutricionales según la edad. Estas claves son la estructura de los capítulos de esta nueva obra.

PREGUNTA.- ¿Qué le llevó a escribir este libro después del éxito de Adelgaza para siempre?

RESPUESTA.- Después de muchos años dedicados a la consulta y a la divulgación, me di cuenta de que, aunque la gente tiene cada vez más interés y conocimientos sobre nutrición, también se enfrenta a una avalancha de información que a menudo resulta confusa o contradictoria. Esto me llevó a escribir De la boca a tu salud: un libro pensado para brindar claridad y herramientas prácticas, basadas en la ciencia, que ayuden a entender cómo la alimentación puede ser una aliada fundamental para transformar nuestra salud y calidad de vida.

La experiencia con Adelgaza para siempre fue una inspiración. Los mensajes de personas que habían mejorado su bienestar siguiendo mis consejos me hicieron reflexionar sobre la importancia de profundizar en temas como el metabolismo, la inflamación silenciosa y la microbiota intestinal. En esta nueva obra quise ofrecer una guía práctica, que combina rigor científico con un lenguaje cercano, para que cualquier lector pueda aplicar los conocimientos en su día a día de manera sencilla y efectiva.

«Cada capítulo se estructura de forma clara y práctica: primero, explico los fundamentos científicos de cada tema, como el papel de los nutrientes, la importancia de la hidratación o cómo funciona el metabolismo. Luego, añado herramientas prácticas, como test de autoevaluación o listas de alimentos recomendados, para que los lectores puedan personalizar los consejos a sus necesidades», destaca Quintas..



P.- Lo que comemos nos afecta a cualquier edad. ¿Qué cree que subestimamos más sobre esta conexión entre alimentación y salud?

R.- Subestimamos la capacidad de la alimentación para prevenir y revertir problemas de salud, incluso antes de que se manifiesten. Por ejemplo, la inflamación silenciosa es una de las principales causas de enfermedades crónicas, pero rara vez le prestamos atención porque no presenta síntomas evidentes en su etapa inicial. La dieta puede ser nuestra mejor aliada para reducir esta inflamación y evitar complicaciones a largo plazo.

Además, la alimentación influye directamente en nuestro estado emocional, nuestra energía y nuestra longevidad. Muchas personas no son conscientes de cómo ciertos alimentos pueden alterar los niveles de insulina, afectar la microbiota intestinal o influir en el equilibrio hormonal, elementos que tienen un impacto directo en cómo nos sentimos y en cómo envejecemos​.

P.- El enfoque combina ciencia y un lenguaje ameno. ¿Cómo logra ese equilibrio entre rigor científico y accesibilidad?

R.- Para mí, es fundamental que los conceptos científicos sean comprensibles y útiles para cualquier persona, independientemente de su formación. En el libro utilizo analogías y ejemplos cotidianos para explicar temas complejos. Por ejemplo, comparo los nutrientes con los elementos de una película: los carbohidratos son los actores principales, las proteínas el guion que da estructura, y las grasas los efectos especiales que hacen que todo funcione bien. Este tipo de metáforas ayudan a que conceptos técnicos se interioricen fácilmente​.

Además, cada capítulo incluye consejos prácticos, test de autoevaluación y menús diseñados para poner en práctica lo aprendido. Esto no solo facilita la comprensión, sino que también motiva a los lectores a tomar acción. La ciencia es la base del libro, pero el lenguaje cercano es la herramienta que conecta con el lector.

P.- El libro tiene como subtítulo 8 claves para controlar la inflamación, el peso y los picos de insulina. ¿Cómo aborda esta cuestión de manera estructurada?

R.- El libro está dividido en ocho capítulos, cada uno enfocado en una de las claves esenciales para mejorar la salud. Cada capítulo se estructura de forma clara y práctica: primero, explico los fundamentos científicos de cada tema, como el papel de los nutrientes, la importancia de la hidratación o cómo funciona el metabolismo. Luego, añado herramientas prácticas, como test de autoevaluación o listas de alimentos recomendados, para que los lectores puedan personalizar los consejos a sus necesidades.



Además, el libro integra las claves de forma transversal. Por ejemplo, aunque el metabolismo tiene su propio capítulo, también se relaciona con la inflamación, la microbiota y el manejo de la insulina. Esta estructura permite que los lectores comprendan cómo todas estas áreas están interconectadas y cómo trabajar en una mejora general de su salud​.

P.- Clave 1: Los nutrientes y la energía, las superestrellas de la salud. ¿Qué mito sobre las calorías encuentra con mayor frecuencia?

R.- El mito más común es que «todas las calorías son iguales». En el libro explico que esto no es cierto, porque el origen de las calorías influye en cómo nuestro cuerpo las metaboliza. Por ejemplo, 100 kcal provenientes de una porción de pan blanco se digieren rápidamente, provocando un pico de glucosa en sangre que luego cae bruscamente, generando hambre y fatiga. En cambio, 100 kcal de aguacate, que contiene grasas saludables, aportan energía de manera sostenida y contribuyen a la salud celular.

Una forma práctica de entenderlo es pensar en el impacto de los alimentos en el nivel de insulina. En el libro defiendo una dieta de control de insulina, que no solo ayuda a mantener estables los niveles de glucosa, sino que también previene el almacenamiento excesivo de grasa y promueve una mayor energía durante el día​.

P.- Clave 2: Hidratarse para que todo fluya. ¿Qué errores comunes cometemos respecto a la hidratación?

R.- Uno de los errores más comunes es no beber suficiente agua a lo largo del día, especialmente en personas que confunden la sed con hambre o que reemplazan el agua por bebidas azucaradas o carbonatadas. Estas bebidas no hidratan de manera adecuada y pueden añadir calorías vacías a nuestra dieta.

Otro error es no considerar las necesidades individuales. Por ejemplo, la cantidad de agua que necesita una persona activa y que vive en un clima cálido no será la misma que la de alguien con un estilo de vida más sedentario. En el libro incluyo un test para identificar si estamos bien hidratados y consejos para mejorar nuestros hábitos, como llevar una botella reutilizable y añadir frutas al agua para darle sabor sin azúcar​.

P.- Clave 3: ¿Qué es eso del metabolismo? Cuéntenos sobre el plan exprés para entrenar el metabolismo.

R.- El metabolismo es la suma de todas las reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo para mantenernos vivos. En el libro explico cómo activarlo mediante pequeños cambios en la dieta y el estilo de vida.



El plan exprés incluye estrategias como consumir proteínas magras en cada comida, ya que ayudan a mantener la masa muscular, que es clave para un metabolismo activo. También destaco la importancia del ejercicio moderado, como caminar o entrenamientos de fuerza, que aumentan el gasto energético incluso en reposo. Además, sugiero evitar picos de glucosa mediante una combinación adecuada de nutrientes, algo que enseño a través de ejemplos prácticos en el libro​.

P.- Clave 4: La inflamación, el iceberg de nuestro Titanic. ¿Cómo saber si sufrimos de inflamación?

R.- La inflamación silenciosa es un fenómeno más común de lo que creemos y muchas veces pasa desapercibida porque no presenta síntomas evidentes en sus primeras etapas. En el libro propongo un test práctico que ayuda a identificar señales de alerta, como fatiga constante, molestias digestivas recurrentes, dolor en articulaciones o incluso cambios en la piel, como acné o sequedad. Estas señales, aunque parezcan pequeñas, pueden ser indicadores de un estado inflamatorio que afecta el cuerpo a nivel sistémico.

Para abordar este problema, sugiero adoptar una dieta antiinflamatoria. Esta se basa en alimentos ricos en omega 3, presentes en pescados azules como el salmón y las nueces, y una reducción de alimentos ultraprocesados, azúcares refinados y grasas trans. Es importante incluir frutas, verduras y especias como la cúrcuma, que tiene propiedades antiinflamatorias naturales. La clave está en darle al cuerpo los nutrientes que necesita para combatir esa inflamación silenciosa y evitar que derive en enfermedades más graves, como las cardiovasculares o autoinmunes​.

P.- Clave 5: La microbiota intestinal, el pilar del bienestar. Denos dos razones fundamentales.

R.- La microbiota intestinal no es solo un conjunto de bacterias que habita en nuestro sistema digestivo, sino un verdadero órgano con funciones críticas para nuestra salud. En primer lugar, es esencial para el sistema inmunitario, ya que una microbiota equilibrada actúa como una barrera protectora frente a infecciones y ayuda a modular las respuestas inmunes. Si el equilibrio se rompe, pueden aparecer problemas como alergias, enfermedades autoinmunes o mayor susceptibilidad a infecciones.

En segundo lugar, la microbiota tiene una conexión directa con nuestra salud mental. A través del llamado eje intestino-cerebro, estas bacterias influyen en la producción de neurotransmisores como la serotonina, conocida como la «hormona de la felicidad». Un desequilibrio en la microbiota puede generar ansiedad, depresión e incluso afectar la calidad del sueño. En el libro explico cómo cuidar este ecosistema interno a través de una dieta rica en fibra, probióticos (presentes en alimentos como el yogur o el kéfir) y evitando el exceso de azúcares y alimentos procesados que dañan su equilibrio​.

P.- Clave 6: La insulina, la aliada contra el sobrepeso y la obesidad. ¿Qué hace efectiva esta dieta?

R.- La dieta de control de insulina es efectiva porque se centra en mantener estables los niveles de glucosa en sangre. Cuando consumimos alimentos que provocan picos de glucosa, como azúcares refinados o carbohidratos simples, nuestro cuerpo responde liberando grandes cantidades de insulina para estabilizar esos niveles. Este proceso puede llevar a un almacenamiento excesivo de grasa y a oscilaciones de energía que nos hacen sentir cansados o con hambre poco después de comer.

En el libro, enseño cómo evitar estos picos mediante una adecuada combinación de nutrientes: priorizando proteínas magras, grasas saludables y carbohidratos complejos, como los integrales. Esto no solo facilita la pérdida de peso, sino que también ayuda a mantener la energía a lo largo del día, mejora la sensibilidad a la insulina y previene enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2. Lo más importante es que esta dieta no es restrictiva ni difícil de seguir, lo que la hace sostenible a largo plazo​.

P.- Clave 7: Di adiós al estrés y al cansancio. ¿Algún consejo práctico?

R.- El estrés crónico tiene un impacto enorme en nuestra salud física y emocional, ya que provoca un aumento sostenido de cortisol, la hormona del estrés. Esto no solo puede llevar a problemas como insomnio o ansiedad, sino también a un fenómeno conocido como «hambre emocional», que nos impulsa a comer alimentos poco saludables.

Un consejo práctico es incorporar alimentos ricos en triptófano, como huevos, plátanos, nueces o semillas de girasol. Este aminoácido es clave para la producción de serotonina, que mejora el estado de ánimo y ayuda a relajarnos. Además, en el libro propongo hábitos como practicar la respiración consciente antes de las comidas o incluir antioxidantes en la dieta, que ayudan a combatir los radicales libres generados por el estrés oxidativo. Pequeños cambios como estos pueden marcar una gran diferencia en nuestra capacidad para manejar el estrés y recuperar la energía​.

P.- Clave 8: De la boca a tu salud, desde la infancia a la madurez. ¿Cómo cambian las necesidades con la edad?

R.- A medida que envejecemos, nuestras necesidades nutricionales cambian y es fundamental adaptar nuestra dieta a cada etapa de la vida. Por ejemplo, durante la adolescencia, el cuerpo necesita una mayor cantidad de proteínas para apoyar el crecimiento muscular y carbohidratos complejos para mantener niveles de energía estables. En el libro aparecen menús específicos para adolescentes que combinan ambos nutrientes, como un plato de pollo a la plancha con arroz integral y verduras.

En la menopausia, en cambio, las necesidades cambian drásticamente. Las mujeres necesitan priorizar alimentos ricos en calcio y vitamina D para proteger la densidad ósea, ya que esta etapa está asociada con un mayor riesgo de osteoporosis. El libro aborda cada etapa con consejos específicos y menús prácticos que ayudan a adaptar la alimentación de manera sencilla y efectiva​.

P.- ¿Qué proyecto tiene en mente que complemente este libro?

R.- El libro De la boca a tu salud ya cuenta con una herramienta innovadora: un reto de 21 días al que se accede mediante un código QR incluido en el libro. Este espacio digital permite a los lectores diseñar un plan personalizado basado en sus necesidades específicas, como mejorar el metabolismo, reducir la inflamación, optimizar sus hábitos alimenticios o tratar problemas como la disbiosis intestinal.

Para participar, los lectores realizan un test que encuentran en la página web del reto y completan un cuestionario en un área privada a la que acceden tras registrar la compra del libro. Con estos datos, generaremos un plan adaptado a cada persona, permitiéndoles poner en práctica de forma sencilla y efectiva los conceptos clave del libro. Es una manera práctica y personalizada de transformar lo aprendido en acciones concretas y resultados reales.

P.- ¿Qué mensaje principal quiere transmitir a los lectores de OKSALUD?

R.- El mensaje principal que me gustaría transmitir es que no necesitamos fórmulas mágicas ni dietas extremas para mejorar nuestra salud. Todo empieza por entender nuestro cuerpo y hacer pequeños cambios conscientes en nuestra alimentación. Cada comida es una oportunidad para nutrirnos, prevenir enfermedades y sentirnos mejor.

Con De la boca a tu salud, los lectores encontrarán las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas sobre lo que comen y cómo viven. Mi objetivo es que se convierta en una guía para lograr una vida más saludable, plena y consciente, siempre disfrutando del proceso​.