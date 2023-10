Aboulomanía o incapacidad para decidir, ¿te pasa?

Fact checked

Seguro que conoces a alguien a quien envidias por su capacidad para elegir entre dos opciones. Escoger entre las diversas alternativas que nos plantea la vida no siempre es fácil ni tampoco supone ningún trastorno, pero en determinados casos debes considerar alguna de las patologías relacionadas con la incapacidad para decidir. ¿Qué es la aboulomanía y cómo saber si la sufres?

Si tu indecisión ha comenzado a afectar tu vida, y tiendes a padecer las situaciones en las que debes decantarte por una cosa u otra, entonces es probable que tengas cierto nivel de aboulomanía.

Esta enfermedad destaca por una serie de síntomas comunes que, permiten diagnosticarla a tiempo y empezar un tratamiento para que el paciente vuelva a disfrutar de la posibilidad de escoger.

¿Qué es la aboulomanía? ¿Es igual que la abulia?

La aboulomanía consiste en un trastorno mental que incide negativamente en la voluntad del sujeto, produciéndole todo el tiempo una sensación de imposibilidad de escoger entre dos opciones o alternativas.

Desde qué almorzar, hasta qué carrera estudiar. Evidentemente, esto hace mella en su autoestima: cree que es un estorbo para la resolución de los planteamientos más básicos.

No confían en sí mismos, piensan que siempre se van a decantar por la peor de las opciones, y eso les causa estrés y ansiedad. Ahora bien, deberías saber que en la aboulomanía esta incapacidad para tomar decisiones se convierte en obsesiva. No debe compararse ni confundirse con la abulia, un fenómeno parecido pero que no representa un problema para el paciente como normalmente para su familia y círculo cercano. En la abulia, el paciente se mueve como por inercia, sin obsesión alguna.

Síntomas generales de la aboulomanía

Ansiedad: la toma de decisiones genera ansiedad anticipada

Evasión: va a hacer lo que esté a su alcance por evitar las circunstancias en las que tenga responsabilidades

Aparente desinterés: por falta de confianza, pueden ser desinteresados en los vínculos afectivos/familiares

Retraídos: rechazan toda exposición pública, al punto de detestar eventos como sus propios cumpleaños

Se perjudican: no pueden expresar su desacuerdo ante una decisión conjunta, aunque ésta les perjudique

¿Cómo es el tratamiento para este trastorno?

Si notas estos síntomas en ti mismo o en alguien que quieres, puedes abordar una terapia para salir poco a poco de esa desidia obsesiva asociada a la selección entre opciones. Los tratamientos se centran en técnicas de asertividad y habilidades sociales desarrolladas para afrontar los síntomas de la aboulomanía, con herramientas para ir ganando confianza y hacerte respetar.