La Asociación Bariátrica Híspalis Nacional, Asociación de Pacientes Bariátricos y Obesidad (ABH), que se asienta en los cimientos de la antigua Asociación Bariátrica Híspalis de Sevilla, se potencia a nivel estatal para dar respuesta y apoyo a las necesidades de cualquier persona con obesidad. Además, a nivel europeo, se incorpora como representante de las personas que viven con obesidad en España a la European Association for the Study of Obesity (EASO), a través de su órgano asesor: la Coalición Europea para las Personas que Viven con Obesidad (ECPO).

En palabras de Victoria Buiza, presidenta de ABH, «nuestros principales objetivos son impulsar un mayor reconocimiento institucional y social de la obesidad como enfermedad compleja con graves consecuencias para la salud, así como contribuir a la creación y puesta en práctica de una estrategia nacional para su abordaje integral, incluyendo su prevención y tratamiento».

«Es habitual –continúa la presidenta de la asociación- que se considere la obesidad como un estilo de vida elegido, lo que favorece el estigma social. Nosotros queremos acabar con él y crear una comunidad de pacientes empoderados, informándoles y formándoles sobre la obesidad para un mejor conocimiento de esta a todos los niveles: personal, social y sanitario».

Este planteamiento queda corroborado por los resultados de la Encuesta sobre la percepción de la obesidad en España, realizada por la asociación con la colaboración de Novo Nordisk. La mitad de la población en España afirma que las personas con obesidad son responsables de padecerla, pese a que la mayoría, el 88%, considera que es una enfermedad. Por otro lado, un 82% cree que las personas con obesidad no son tratadas con respeto e incluso un 79% admite referirse despectivamente a ellas como “gordos” o «gordas», frente al 68% que lo hace como «obesos» u «obesas».

Para el Dr. Eduardo Domínguez-Adame, asesor científico de la asociación, voluntario de la misma y jefe de la Unidad Cirugía Esófago-Gástrica y Bariátrica del Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla), esta situación de estigmatización que sufren las personas con obesidad se puede reducir ofreciendo información rigurosa a la sociedad. «Se podría recurrir a estrategias que han funcionado en otras ocasiones con enfermedades que, en principio, se percibían como problemas generados por falta de voluntad del individuo, como el consumo en exceso de alcohol, y que ahora son consideradas realmente como lo que son y lo que también es la obesidad: una enfermedad compleja y multifactorial».

El 91% de los encuestados considera que la obesidad afecta psicológicamente a quienes la padecen. La mayoría (59%) declara que lo hace por igual a hombres y mujeres, si bien hasta un 38% opina que las mujeres son las más afectadas. Asimismo, del sondeo se desprende que 8 de cada 10 personas percibe que las personas con obesidad ven mermada su vida laboral y social, en mayor medida a las mujeres (47%) que a los hombres (4%).

Abordaje integral

En definitiva, la obesidad es una enfermedad crónica multifactorial compleja que, de no tratarse, puede derivar en una serie de comorbilidades de alto impacto en el estado de la salud e incluso el económico. Se trata de un desequilibrio energético que conlleva una acumulación anormal o excesiva de grasa que es perjudicial para la salud, lo cual puede venir generado por causas genéticas, fisiológicas, ambientales y socioeconómicos.

En este sentido, el Dr. Javier Salvador, asesor científico de la asociación, voluntario de la misma, especialista en Endocrinología y Nutrición y Profesor Emérito de la Universidad de Navarra, recuerda que «la obesidad promueve el desarrollo de enfermedades concomitantes como diabetes tipo 2, hipertensión, colesterol alto, insuficiencia cardiaca, apnea del sueño, depresión o cáncer entre otras. Tanto los endocrinólogos como otros médicos expertos en obesidad del ámbito de la Atención Primaria o la Medicina Interna, en colaboración con otros profesionales sanitarios como los nutricionistas, pueden realizar una valoración integral de sus desencadenantes y sus comorbilidades, así como contribuir a la planificación del tratamiento individualizado que corresponda a cada persona».

La obesidad requiere un tratamiento a largo plazo: «El abordaje integral para luchar contra esta auténtica pandemia incluye cuatro pilares: una alimentación equilibrada, ejercicio físico regular, apoyo psicológico y un tratamiento farmacológico o quirúrgico cuando el especialista lo considere oportuno», señala el Dr. Salvador.

En conclusión, ambos especialistas coinciden en que se trata de un problema de una «magnitud importantísima de salud pública» y en que «es fundamental trabajar en campañas de información y concienciación sobre la obesidad y sus causas, todo ello en el marco de una estrategia nacional en la que se la reconozca como enfermedad para abordarla de forma eficaz y segura».