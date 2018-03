¿Por qué aparecen destellos de luz en mi campo de visión?

Seguro que alguna vez has recibido un fuerte golpe en la cabeza o en el ojo y has visto a continuación multitud de estrellitas flotando a tu alrededor. Una situación que los dibujos animados han mostrado con gracia en infinidad de ocasiones, pero que en realidad no supone ninguna urgencia médica. Estos destellos de luz son similares al flash de una cámara o a los fuegos artificiales y se forman en la retina, es decir, en la cobertura interna del globo ocular.

Este revestimiento de células es el responsable de enviar al cerebro una señal cuando el ojo detecta la luz. Si la retina se inflama o recibe algún tipo de presión, mandará mensajes confusos al cerebro, que este interpretará como una fuente de luz al uso. Pero, ¿cómo es capaz de crear después esos destellos?

La culpa es del vítreo

Aunque la retina se encuentra en la parte más interna del ojo, está siempre protegida por una gelatina transparente conocida como vítreo. Cuando el paciente recibe un golpe inesperado, el vítreo se desliza hasta dentro de la cavidad ocular, presionando la retina en la dirección del desplazamiento y empujando la zona contraria al impacto. De esta forma, la retina produce desde el interior las famosas estrellitas. Sin embargo, su origen no siempre está vinculado a este tipo de accidentes.

Causas secundarias de los destellos de luz